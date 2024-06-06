1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito (до 6 пассажиров) или на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
«Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном минивэне»
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
«Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€62 за человека
Индивидуальная
3 часа
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе, а также билеты в Центр Г»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Транспорт в этом случае оплачивается дополнительно:— для 5-7 человек: минивэн Mercedes Vito (+40$ к стоимости)— для 8-20 человек: микроавтобус Mercedes Sprinter (+70$ к стоимости)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
«Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Баку (расширенная программа)
Начало: По месту вашего проживания
«Первой остановкой станет «Мини Венеция»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
«Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
66€57 за человека
Индивидуальная
7 часов
Кто такие азербайджанцы
Узнать традиции народа на обширной обзорной экскурсии по Баку, в поездке на базар и в гости
«для 4-10 человек дополнительно оплачивается аренда минивэна (€100)»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €188 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
«Поедем на комфортабельном седане, кроссовере или минивэне»
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
Посетить святыню, увидеть первую в мире нефтяную вышку и узнать о жизни простых бакинцев в пригороде
Начало: В центральной части Баку
«Я могу провести экскурсию для большего числа участников — стоимость поездки на минивэне/микроавтобусе уточняйте в сообщении к заказу»
18 июня в 09:00
23 июня в 09:30
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«Экскурсия проходит на автомобилях BMW Х5, Kia Sorento, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от количества участников)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе)
Начало: У Парных ворот или вашего отеля
«Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Vito»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
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- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ННина4 июня 2024Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ВВалентина2 июня 2024Сегодня были на экскурсии в Хызы. Экскурсию проводила Вусала. Во второй раз хочу отметить достоинства этого гида. Вчера были с
- ЯЯна1 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
- ВВалентина31 мая 2024Сегодня мы были на экскурсии в Гобустане. Экскурсовод была Вусала. Благодарим за профессиональный рассказ о посещаемых местах. за хорошее теплое отношение к группе. На все заданные вопросы давала исчерпывающие ответы. Вусала сумела создать дружественные хорошие отношения в группе.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На микроавтобусе»
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