Трансфер из Баку в Шеки - с комфортом в сердце Кавказа

Индивидуальная поездка без лишних попутчиков и незапланированных остановок
Организуем для вас спокойный и комфортный переезд из Баку в Шеки. Заберём точно по времени и доставим прямо к месту назначения — безопасно и в удобном автомобиле. Всё предусмотрено, чтобы дорога прошла легко, а ваше путешествие началось с хорошего настроения.
Описание трансфер

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Santa.
Fe, Kia Cerato, Kia Sorento, Kia Carnival, Mercedes-Benz Vito или Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от числа путешественников
  • Протяжённость маршрута — около 300 км
  • В пути с вами будет русскоязычный опытный водитель
  • Питьевая вода в салоне — бесплатно для каждого пассажира
  • Заберём вас из отеля или аэропорта в любое время
  • Поможем с багажом при необходимости
  • В пути не будет лишних остановок, кроме согласованных

    • Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Ариф
    Ариф — ваша команда гидов в Баку
    Провели экскурсии для 1294 туристов
    Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.

    Входит в следующие категории Баку

