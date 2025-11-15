Организуем для вас спокойный и комфортный переезд из Баку в Шеки. Заберём точно по времени и доставим прямо к месту назначения — безопасно и в удобном автомобиле. Всё предусмотрено, чтобы дорога прошла легко, а ваше путешествие началось с хорошего настроения.
Описание трансфер
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Santa.
Fe, Kia Cerato, Kia Sorento, Kia Carnival, Mercedes-Benz Vito или Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от числа путешественников
Протяжённость маршрута — около 300 км В пути с вами будет русскоязычный опытный водитель Питьевая вода в салоне — бесплатно для каждого пассажира Заберём вас из отеля или аэропорта в любое время Поможем с багажом при необходимости В пути не будет лишних остановок, кроме согласованных
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1294 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
