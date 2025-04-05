Откройте для себя Хыналыг - уникальное горное село Азербайджана. Вас ждут захватывающие виды Кавказа и знакомство с культурой местных жителей
Экскурсия в Хыналыг предлагает путешествие в уникальное горное село Азербайджана.
Туристы смогут насладиться видами Кавказа, посетить Красную Слободу и Гечреш, а также пройтись по Гудялчайскому ущелью.
В Хыналыге гостей ждет обед в доме местных жителей, где они узнают о традициях и быте этого уникального уголка.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к древним традициям Азербайджана
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2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные виды Кавказа
🏡 Посещение этнографического заповедника
🍽️ Обед в доме местных жителей
🕌 Знакомство с культурой и традициями
🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусах
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Хыналыга - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В это время туристы могут насладиться зелеными пейзажами и теплым климатом. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной путешествие возможно, но стоит быть готовым к холодной погоде и возможным осадкам.
Яркие оттенки придают этим склонам сходство с марсианским пейзажем. Это идеальное место для любителей природы.
Красная Слобода
Один из крупнейших центров еврейской культуры в стране. Здесь живёт преимущественно еврейская община, которая сохраняет свои традиции, обычаи и язык. Въезд иногда закрывают из-за реконструкции, тогда мы делаем остановку для фото и едем дальше.
Гечреш
Село, окружённое зелёными лесами. Здесь вы немного прогуляетесь и сможете подкрепиться (по желанию).
Гудялчайское ущелье
Дорога с крутыми подъёмами и спусками между отвесными стенами ущелья. Мы делаем небольшие фотостопы.
Горное село Хыналыг
Этот уголок Азербайджана внесён в список ЮНЕСКО. Его труднодоступность, уникальный язык и архитектура привлекают туристов со всего мира. Вас ждёт обед в доме местных жителей — вы почувствуете атмосферу гостеприимства и узнаете больше о быте этого горного села.
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусах Mercedes Vito, Mercedes Sprinter или Toyota (при сложных погодных условиях на некоторых участках пути потребуется пересесть на советские внедорожники, доплата 20 манат с человека; гид уточнит это за день до экскурсии)
Обед в Хыналыге в доме местного жителя включён в стоимость
Поездка может быть сложной для маленьких детей или людей с ограниченными возможностями здоровья. Проконсультируйтесь с гидом, если у вас есть сомнения по этому поводу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваша команда гидов в Баку
Привет! Меня зовут Исмаил, я гид с большим опытом работы в туризме. Моё преимущество как гида заключается в глубоких знаниях и страсти к истории, культуре и природе. Я люблю делиться увлекательными историями и локальными секретами с моими гостями, чтобы они получили неповторимый опыт путешествия. Моя цель — сделать каждый тур запоминающимся и вдохновляющим для всех участников!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
5 апр 2025
Экскурсия,которая запомнится надолго! Масса эмоций! Потрясающая красота природы. Спасибо организаторам,что предоставили возможность все это увидеть. Наверное,эта экскурсия оставили самые яркие впечатления от посещения Азербайджана. Однозначео рекомендую эту экскурсию всем,кто собирается посетить эту страну. Не могу не отметить профессионализм нашего водителя. Его уровень мастерства- Бог!))) Желаем процветания всей команде!
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Екатерина
11 янв 2025
Это потрясающие места в Азербайджане, которые стоит посетить. Да, это не похоже на традиционные классические маршруты, по которым отправляют туристов, но чтобы на секунду прикоснуться к реальной жизни горной деревни и увидеть горы Большого Кавказа, нужно отложить сомнения и поехать. Мы не пожалели, что выбрали именно это направление. Спасибо организаторам за предоставленную возможность.