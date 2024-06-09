Во-первых, комфорт. Мы довезём вас до нужного места на Mercedes Benz или другом люксовом минивэне. Во-вторых, удобство. Поможем с багажом и предоставим детские кресла при необходимости. В-третьих, полезная информация. Водитель познакомит вас с нашим краем и подскажет, где выгодно обменять валюту, где вкусно поесть, куда отправиться на шопинг, на какой рынок стоит заглянуть и т. д.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Заберём вас из аэропорта/отеля в Баку и доставим до горнолыжного курорта Шахдаг или Туфандаг. В салоне для вас будут бутилированная вода, Wi-Fi, зарядка для телефона.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на люксовом авто Mercedes Benz или другой марки такого же класса комфорта
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
- По запросу предоставим детское кресло
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или другом удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 3889 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
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