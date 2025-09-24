Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Прогуляйтесь по читать дальше центру города, где вы сможете посетить Дом Ленкоранского Хана, Маяк и Ленкоранскую крепость.



Отправьтесь в Гирканский заповедник, где вас ждут прекрасные леса и уникальные виды животных, включённых в Красную книгу.



Для любителей спа в Ленкорани доступен Ибади, где вы сможете отдохнуть на природе, погружаясь в минеральные воды этого уникального курорта.



Путешествие на юг Азербайджана обещает уникальный опыт с природной красотой и культурными достопримечательностями. Отправьтесь на юг Азербайджана, где вас ждут живописные субтропики, в которых произрастает изысканный чай для истинных ценителей этого напитка. Посетите цитрусовые и чайные плантации, погрузитесь в атмосферу ухоженных садов.Прогуляйтесь по

GuideServices Ваш гид в Баку Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Как проходит Пешком $180 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Жемчужина Азербайджана Ленкорань — город, расположенный на берегу Каспийского моря, является одним из прекрасных жемчужин Азербайджана. Это место привлекает множество туристов, которые приезжают сюда, чтобы насладиться приятным мягким климатом, лечебными свойствами термальных и минеральных источников, чистым морем и свежим воздухом. Визит в этот удивительный уголок земли с его живописной природой и богатой культурой обеспечит вам незабываемые дни отдыха. Что вас ждёт? Посетите цитрусовые и чайные плантации, погрузитесь в атмосферу ухоженных садов, где произрастают плодовые деревья, такие как айва, абрикос, персик и апельсин. Исследуйте самые интересные места в городе и за его пределами, чтобы насладиться уникальной архитектурой исторических памятников, а также окунуться в атмосферу каждого места и узнать больше о их истории и культурных особенностях. Посетите Большую Базарную Мечеть, Дом Мирахмад хана (Хан-Эви), Маяк, Ленкоранскую крепость и Дом-музей Ази Асланова. Отправьтесь в Гирканский Национальный Парк, где вас ждут прекрасные леса и уникальные виды животных. Заповедник охватывает 21435 гектаров и расположен в Талышских горах. Цель парка — защита природной среды, включая редкие виды растений (железное дерево) и животных, которые внесены в Красную книгу. Ленкоранская область богата минеральными водами. Любители спа смогут насладиться горячим источником Ибади. Это природное явление, представляющее собой горячие минеральные источники, которые славятся своими целебными свойствами. Забронируйте своё уникальное приключение уже сегодня, чтобы погрузиться в чарующее и захватывающее путешествие по Азербайджану вместе с нами!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату