Отправьтесь на юг Азербайджана, где вас ждут живописные субтропики, в которых произрастает изысканный чай для истинных ценителей этого напитка. Посетите цитрусовые и чайные плантации, погрузитесь в атмосферу ухоженных садов.
Описание экскурсииЖемчужина Азербайджана Ленкорань — город, расположенный на берегу Каспийского моря, является одним из прекрасных жемчужин Азербайджана. Это место привлекает множество туристов, которые приезжают сюда, чтобы насладиться приятным мягким климатом, лечебными свойствами термальных и минеральных источников, чистым морем и свежим воздухом. Визит в этот удивительный уголок земли с его живописной природой и богатой культурой обеспечит вам незабываемые дни отдыха. Что вас ждёт? Посетите цитрусовые и чайные плантации, погрузитесь в атмосферу ухоженных садов, где произрастают плодовые деревья, такие как айва, абрикос, персик и апельсин. Исследуйте самые интересные места в городе и за его пределами, чтобы насладиться уникальной архитектурой исторических памятников, а также окунуться в атмосферу каждого места и узнать больше о их истории и культурных особенностях. Посетите Большую Базарную Мечеть, Дом Мирахмад хана (Хан-Эви), Маяк, Ленкоранскую крепость и Дом-музей Ази Асланова. Отправьтесь в Гирканский Национальный Парк, где вас ждут прекрасные леса и уникальные виды животных. Заповедник охватывает 21435 гектаров и расположен в Талышских горах. Цель парка — защита природной среды, включая редкие виды растений (железное дерево) и животных, которые внесены в Красную книгу. Ленкоранская область богата минеральными водами. Любители спа смогут насладиться горячим источником Ибади. Это природное явление, представляющее собой горячие минеральные источники, которые славятся своими целебными свойствами. Забронируйте своё уникальное приключение уже сегодня, чтобы погрузиться в чарующее и захватывающее путешествие по Азербайджану вместе с нами!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитрусовая плантация
- Чайная Плантация
- Маяк
- Мечеть Большая Базарная
- Дом Мирахмад хана (Хан-Эви)
- Ленкоранская крепость (башня)
- Дом-музей Ази Асланова
- Гирканский Национальный Парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, апартаменты
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
