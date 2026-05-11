Описание тура
Азербайджан! Страна ультрасовременных зданий и древних городов, огня и вулканов, теплого моря и красочных гор.
Нас ждут древние города, вулканы и горы, знакомство с национальными блюдами и ремеслами Мы увидим:
- старый город Баку Ичери-Шехер и ультрасовременные здания нового Баку;
- наскальную живопись Гобустана и грязевые вулканы;
- зороастрийский Храм огня Атешгях и горящую гору Янардаг;
- древние город Шеки;
- древние мавзолеи, мечети и церкви Азербайджана;
- село ремесленников Лагич;
-панорамные виды Большого Кавказского хребта на канатной дороге в Габале;
-и конечно живописную природу Азербайджана.
А еще нас ждут кавказское гостеприимство, волшебное азербайджанское вино, позитивные эмоции, ну и конечно отличная компания!
Тур проводится при группе от 2 человек. 5 преимуществ путешествия с нами:
1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только прилететь в Азербайджан.
2. Хорошие гостиницы. Наш приоритет - комфорт гостей! Мы не селим туристов в гостевые дома и не подселяем незнакомых людей друг к другу без их согласия.
3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах - джипах, минивенах и микроавтобусах, которые оснащены кондиционерами и мягкими удобными сиденьями.
4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. И при необходимости продумываем индивидуальное меню.
5. Дружелюбная атмосфера. Мы ездим малыми группами до 16 человек, - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!
Программа тура по дням
Прилет - современный Баку
Встреча гостей в аэропорту г. Баку (аэропорт Гейдар Алиев) в 14:30 и трансфер в гостиницу. Если Вы прилетаете в другое время, мы организуем Вам индивидуальный трансфер.
Вечером нас ждет прогулка по ночному Баку. В свете огней современный Баку особенно прекрасен, разнообразная гамма ярких красок никого не оставит равнодушным.
Новейшие архитектурные достижения и футуристичные формы зданий поражают воображение.
Нагорный парк, башни Пламени, национальный Приморский парк, музей Ковра, площадь Фонтанов - это только часть мест, которые мы с Вами увидим.
В этот день завтрак в стоимость тура не включен. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Баку.
Культ огня. Апшерон - храм Атешгях - Янардаг
Рано утром отправляемся обратно в Баку (около 4 часов в пути).
После обеда перенесемся во времена, когда на этих землях зародился культ огня, и увидим зороастрийский храм огнепоклонников Атешгях.
Азербайджан неспроста именуют Страной огней. Мы увидим необычную гору Янардаг, пламя из недр которой не гаснет никогда.
Если останется время, посетим Зеркальную святыню страны, мавзолей почитаемого целителя, неповторимое сооружение во всем восточном мире.
Наше путешествие подошло к концу. Пришло время сказать друг другу До свидания и До новых встреч!
Завтрак в гостинице. Обед в кафе за доп. плату.
Прибытие в аэропорт Баку им. Гейдара Алиева в 19:00.
К истокам Стран огней. Гобустан - местный рынок
После завтрака отправляемся к истокам Страны огней и познакомимся с её древнейшими реликвиями.
Мы увидим более 15 тысяч лет истории человечества на стенах скал - от позднего палеолита до средневековья. За тысячи лет жители Гобустана оставили после себя много интересного - здесь находятся курганы, древние жилища и стоянки, а также более 6 тысяч картин-петроглифов.
Посетим знаменитые грязевые вулканы, активно извергающие газ и грязь:) Булькающие и плюющиеся вулканчики вызывают настоящий детский восторг!
После обеда в рыбном ресторане отправимся на местный рынок.
Это само по себе очень колоритное место, чего стоят только зазывные речи местных продавцов. Национальные сладости, азербайджанский чай, кавказские специи и пряности, маринованные фрукты… Тут каждый найдет подарки на свой вкус:)
И конечно же посетим Центр Эйдара Алиева - здание с уникальной архитектурой и потрясающей музейной коллекцией.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Баку.
Старый город Баку - мастерские
После завтрака идем на экскурсию в историческую часть Баку - Старый город Ичери-Шехер.
Старый город - старинный жилой квартал, окруженный величественной крепостной стеной, напоминает сюжет восточной сказки.
Ворота Шах-Аббаса и Шемахинские, Девичья башня, башня Донжон, дворец Ширваншахов, Дом бакинских ханов, старинные бани, караван-сараи, древние мечети.
В узких улочках старого города отыщем места, где снимались легендарные фильмы - Бриллиантовая рука и Человек-амфибия.
Посетим Музей миниатюрной книги, в числе экспонатов которого и самое маленькое издание размером 2 на 2 мм.
Зайдем в мастерскую Али Шамси, где представлены его картины, а также диковинки из дальних стран, и в мастерскую Мир-Теймура, где можно часами любоваться различными керамическими статуэтками и композициями, как будто попадаешь в сказочный дом.
После обеда у вас будет свободное время прогуляться по городу, пройтись по магазинам, посетить музей Ковра и Центр Гейдара Алиева или отправиться в Русский драматический театр.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице в г. Баку.
Мавзолей Дири-Баба - Шемаха - село ремесленников
Сегодня отправляемся на север Азербайджана.
Подойдем к одному из самых примечательных памятников древнего зодчества Азербайджана - мавзолею Дири-Баба, построенному в 1402 году на отвесной скале, окутанному легендами и тайнами. Русский царь и европейские путешественники искали здесь святые христианские мощи.
По живописным горным дорогам отправляемся в древний поселок ремесленников Лагич. Прогуляемся по средневековым улочкам, где до сих пор во всю идет торговля и расположены различные мастерские.
Если позволит погода, в Габале поднимемся по канатной дороге на высоту почти 2000 метров, откуда открываются панорамные виды на заснеженную вершину Ятмиш Гозал и другие хребты Большого Кавказа.
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Габала или г. Шеки.
Шеки - село Киш
В Шеки средневековой атмосферой пропитана каждая улица.
Мы посетим Дворец шекинских ханов, крепость и караван-сараи, старинные бани, театр и минарет.
Зайдем в шекинский музей народных художественных промыслов, увидим шелковые шали келагай, вышивку Текелудз, витражи Шебеке и шекинские ювелирные украшения.
Шеки знаменит не только архитектурой и ремеслами, но и своими сладостями, особенно шекинской халвой, которую сможете попробовать в колоритных лавках города.
Недалеко от Шеки есть село Киш, в котором сохранилась древняя албанская церковь. Здесь узнаем, что делает христианская церковь в мусульманской стране, при чем здесь Албания, кто такие удины и почему они в школах учат русский язык?
Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Габала или Шеки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Проживание в гостиницах с 2-х / 3-х местным размещением
- Питание: завтрак
- Работа гида
- Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
Что не входит в цену
- Авиа билеты в Баку и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Сувениры
- Входные билеты в музеи, не включенные в программу тура
- Билеты на канатную дорогу в Габале
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, изменения времени работы музеев, иных форс-мажорных условий.
Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если Вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение.