Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 36 285 ₽ за человека

Описание тура

Азербайджан! Страна ультрасовременных зданий и древних городов, огня и вулканов, теплого моря и красочных гор.

Нас ждут древние города, вулканы и горы, знакомство с национальными блюдами и ремеслами Мы увидим:

- старый город Баку Ичери-Шехер и ультрасовременные здания нового Баку;

- наскальную живопись Гобустана и грязевые вулканы;

- зороастрийский Храм огня Атешгях и горящую гору Янардаг;

- древние город Шеки;

- древние мавзолеи, мечети и церкви Азербайджана;

- село ремесленников Лагич;

-панорамные виды Большого Кавказского хребта на канатной дороге в Габале;

-и конечно живописную природу Азербайджана.

А еще нас ждут кавказское гостеприимство, волшебное азербайджанское вино, позитивные эмоции, ну и конечно отличная компания!

Тур проводится при группе от 2 человек. 5 преимуществ путешествия с нами:

1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только прилететь в Азербайджан.

2. Хорошие гостиницы. Наш приоритет - комфорт гостей! Мы не селим туристов в гостевые дома и не подселяем незнакомых людей друг к другу без их согласия.

3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах - джипах, минивенах и микроавтобусах, которые оснащены кондиционерами и мягкими удобными сиденьями.

4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. И при необходимости продумываем индивидуальное меню.

5. Дружелюбная атмосфера. Мы ездим малыми группами до 16 человек, - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!