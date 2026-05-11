Очарование Азербайджана: 6 дней

Нас ждут древние города, вулканы и горы, знакомство с национальными блюдами и ремёслами
Описание тура

Азербайджан! Страна ультрасовременных зданий и древних городов, огня и вулканов, теплого моря и красочных гор.

Нас ждут древние города, вулканы и горы, знакомство с национальными блюдами и ремеслами Мы увидим:

- старый город Баку Ичери-Шехер и ультрасовременные здания нового Баку;

- наскальную живопись Гобустана и грязевые вулканы;

- зороастрийский Храм огня Атешгях и горящую гору Янардаг;

- древние город Шеки;

- древние мавзолеи, мечети и церкви Азербайджана;

- село ремесленников Лагич;

-панорамные виды Большого Кавказского хребта на канатной дороге в Габале;

-и конечно живописную природу Азербайджана.

А еще нас ждут кавказское гостеприимство, волшебное азербайджанское вино, позитивные эмоции, ну и конечно отличная компания!

Тур проводится при группе от 2 человек. 5 преимуществ путешествия с нами:

1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только прилететь в Азербайджан.

2. Хорошие гостиницы. Наш приоритет - комфорт гостей! Мы не селим туристов в гостевые дома и не подселяем незнакомых людей друг к другу без их согласия.

3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах - джипах, минивенах и микроавтобусах, которые оснащены кондиционерами и мягкими удобными сиденьями.

4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. И при необходимости продумываем индивидуальное меню.

5. Дружелюбная атмосфера. Мы ездим малыми группами до 16 человек, - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!

Программа тура по дням

1 день

Прилет - современный Баку

  • Встреча гостей в аэропорту г. Баку (аэропорт Гейдар Алиев) в 14:30 и трансфер в гостиницу. Если Вы прилетаете в другое время, мы организуем Вам индивидуальный трансфер.

  • Вечером нас ждет прогулка по ночному Баку. В свете огней современный Баку особенно прекрасен, разнообразная гамма ярких красок никого не оставит равнодушным.

  • Новейшие архитектурные достижения и футуристичные формы зданий поражают воображение.

  • Нагорный парк, башни Пламени, национальный Приморский парк, музей Ковра, площадь Фонтанов - это только часть мест, которые мы с Вами увидим.

  • В этот день завтрак в стоимость тура не включен. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Баку.

2 день

Культ огня. Апшерон - храм Атешгях - Янардаг

  • Рано утром отправляемся обратно в Баку (около 4 часов в пути).

  • После обеда перенесемся во времена, когда на этих землях зародился культ огня, и увидим зороастрийский храм огнепоклонников Атешгях.

  • Азербайджан неспроста именуют Страной огней. Мы увидим необычную гору Янардаг, пламя из недр которой не гаснет никогда.

  • Если останется время, посетим Зеркальную святыню страны, мавзолей почитаемого целителя, неповторимое сооружение во всем восточном мире.

  • Наше путешествие подошло к концу. Пришло время сказать друг другу До свидания и До новых встреч!

  • Завтрак в гостинице. Обед в кафе за доп. плату.

  • Прибытие в аэропорт Баку им. Гейдара Алиева в 19:00.

3 день

К истокам Стран огней. Гобустан - местный рынок

  • После завтрака отправляемся к истокам Страны огней и познакомимся с её древнейшими реликвиями.

  • Мы увидим более 15 тысяч лет истории человечества на стенах скал - от позднего палеолита до средневековья. За тысячи лет жители Гобустана оставили после себя много интересного - здесь находятся курганы, древние жилища и стоянки, а также более 6 тысяч картин-петроглифов.

  • Посетим знаменитые грязевые вулканы, активно извергающие газ и грязь:) Булькающие и плюющиеся вулканчики вызывают настоящий детский восторг!

  • После обеда в рыбном ресторане отправимся на местный рынок.

  • Это само по себе очень колоритное место, чего стоят только зазывные речи местных продавцов. Национальные сладости, азербайджанский чай, кавказские специи и пряности, маринованные фрукты… Тут каждый найдет подарки на свой вкус:)

  • И конечно же посетим Центр Эйдара Алиева - здание с уникальной архитектурой и потрясающей музейной коллекцией.

  • Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Баку.

4 день

Старый город Баку - мастерские

  • После завтрака идем на экскурсию в историческую часть Баку - Старый город Ичери-Шехер.

  • Старый город - старинный жилой квартал, окруженный величественной крепостной стеной, напоминает сюжет восточной сказки.

  • Ворота Шах-Аббаса и Шемахинские, Девичья башня, башня Донжон, дворец Ширваншахов, Дом бакинских ханов, старинные бани, караван-сараи, древние мечети.

  • В узких улочках старого города отыщем места, где снимались легендарные фильмы - Бриллиантовая рука и Человек-амфибия.

  • Посетим Музей миниатюрной книги, в числе экспонатов которого и самое маленькое издание размером 2 на 2 мм.

  • Зайдем в мастерскую Али Шамси, где представлены его картины, а также диковинки из дальних стран, и в мастерскую Мир-Теймура, где можно часами любоваться различными керамическими статуэтками и композициями, как будто попадаешь в сказочный дом.

  • После обеда у вас будет свободное время прогуляться по городу, пройтись по магазинам, посетить музей Ковра и Центр Гейдара Алиева или отправиться в Русский драматический театр.

  • Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице в г. Баку.

5 день

Мавзолей Дири-Баба - Шемаха - село ремесленников

  • Сегодня отправляемся на север Азербайджана.

  • Подойдем к одному из самых примечательных памятников древнего зодчества Азербайджана - мавзолею Дири-Баба, построенному в 1402 году на отвесной скале, окутанному легендами и тайнами. Русский царь и европейские путешественники искали здесь святые христианские мощи.

  • По живописным горным дорогам отправляемся в древний поселок ремесленников Лагич. Прогуляемся по средневековым улочкам, где до сих пор во всю идет торговля и расположены различные мастерские.

  • Если позволит погода, в Габале поднимемся по канатной дороге на высоту почти 2000 метров, откуда открываются панорамные виды на заснеженную вершину Ятмиш Гозал и другие хребты Большого Кавказа.

  • Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Габала или г. Шеки.

6 день

Шеки - село Киш

  • В Шеки средневековой атмосферой пропитана каждая улица.

  • Мы посетим Дворец шекинских ханов, крепость и караван-сараи, старинные бани, театр и минарет.

  • Зайдем в шекинский музей народных художественных промыслов, увидим шелковые шали келагай, вышивку Текелудз, витражи Шебеке и шекинские ювелирные украшения.

  • Шеки знаменит не только архитектурой и ремеслами, но и своими сладостями, особенно шекинской халвой, которую сможете попробовать в колоритных лавках города.

  • Недалеко от Шеки есть село Киш, в котором сохранилась древняя албанская церковь. Здесь узнаем, что делает христианская церковь в мусульманской стране, при чем здесь Албания, кто такие удины и почему они в школах учат русский язык?

  • Завтрак в гостинице. Обед и ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Габала или Шеки.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Транспорт на всем протяжении маршрута
  • Проживание в гостиницах с 2-х / 3-х местным размещением
  • Питание: завтрак
  • Работа гида
  • Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
Что не входит в цену
  • Авиа билеты в Баку и обратно
  • Доплата за одноместное размещение
  • Сувениры
  • Входные билеты в музеи, не включенные в программу тура
  • Билеты на канатную дорогу в Габале
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

  1. Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, изменения времени работы музеев, иных форс-мажорных условий.

  2. Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если Вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение.

Визы
Между Россией и Азербайджаном действует безвизовый режим, россияне могут приезжать по заграничному паспорту на срок до 90 дней. Загранпаспорт должен действовать не менее 90 дней с момента окончания поездки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я пришла в туризм осознанно — в тот момент, когда поняла, что хочу заниматься делом, которое действительно вдохновляет. Сначала были маршруты по Северному Кавказу — региону, который покорил меня сочетанием
гостеприимства, невероятной природы, богатой культуры и людей, которые всегда готовы помочь. Там я получила первый серьёзный опыт организации многодневных маршрутов и поняла, что хочу развиваться дальше. Со временем география моих туров расширилась. Появились программы по Азербайджану, Грузии, Узбекистану, Беларуси и другим направлениям. Мне важно вам показать не только самые красивые места, но и познакомить с культурой региона и с людьми, которые там живут. А еще я хочу, чтобы каждый, кто едет с нами, чувствовал себя не туристом, а гостем. Чтобы поездка давала не только новые впечатления, но и отдых от ритма повседневности, позволяя по‑настоящему выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому с особой тщательностью подбираю в команду гидов, которую создают соответствующую атмосферу в турах. Каждый из нас - с огромной энергией, ярким характером и с неиссякаемым оптимизмом.

Тур входит в следующие категории Баку

