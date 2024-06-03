Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана

Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
В этом туре мы покажем вам, как красива и впечатляюще интересна наша родина — Азербайджан — и постараемся сделать всё, чтобы вы в неё влюбились.

Вы узнаете, почему Баку называли «кавказским
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Парижем», и увидите, где снимали популярные советские фильмы.

Побываете у вечно горящей горы Янардаг, розового озера Масазыргёль и похожих на марсианские склонов гор Хызы.

Прикоснётесь к древней истории и культуре: исследуете достопримечательности, возраст которых исчисляется веками. И полюбуетесь природой, посетив «азербайджанский Бали», чайные плантации и мандариновые сады.

Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Баку

Первый день нашего путешествия посвятим сердцу Азербайджана — его столице. Познакомимся с историей Баку и узнаем, почему его называли «кавказским Парижем».

Прогуляемся по улочкам старого города: посетим достопримечательности исторического центра и места съёмок советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43». Полюбуемся архитектурой Баку из окна автомобиля и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть столицу с высоты птичьего полёта.

Знакомство с БакуЗнакомство с БакуЗнакомство с БакуЗнакомство с Баку
2 день

Горы Янардаг, Хызы и Бешбармаг, озеро Масазыргёль

Сегодня осмотрим окрестности Баку. Побываем у природного вечного огня — горы Янардаг, где уже больше трёх тысячелетий горит газ. Съездим к красивейшему розовому озеру Масазыргёль, берега которого усыпаны белоснежной солью.

Исследуем «азербайджанский Марс» — горы Хызы, чьи красновато-золотистые склоны создают инопланетные пейзажи. Взойдём на гору Бешбармаг, с древнейших времён служившую ориентиром для путников и мореходов. В этом регионе вы сможете попробовать каспийскую рыбу (за доплату).

Горы Янардаг, Хызы и Бешбармаг, озеро МасазыргёльГоры Янардаг, Хызы и Бешбармаг, озеро МасазыргёльГоры Янардаг, Хызы и Бешбармаг, озеро МасазыргёльГоры Янардаг, Хызы и Бешбармаг, озеро Масазыргёль
3 день

Шемахы и Лагич, озеро Нохур и курорт Туфандаг

Отправляемся вглубь страны. Осмотрим одну из старейших на Кавказе Джума-мечеть в городе Шемахы, возведённую в 8 веке.

Пройдёмся по мощёным улочкам Лагича — старинного центра кустарного производства медной посуды — и заглянем в сувенирные лавки. Съездим к Нохур — одному из красивейших озёр Азербайджана, окружённому горами, холмами и лесами.

Посетим всесезонный горнолыжный курорт Туфандаг, где можно по канатной дороге подняться к самым вершинам (за доплату). На ночёвку остановимся в городе Шеки.

Шемахы и Лагич, озеро Нохур и курорт ТуфандагШемахы и Лагич, озеро Нохур и курорт ТуфандагШемахы и Лагич, озеро Нохур и курорт ТуфандагШемахы и Лагич, озеро Нохур и курорт Туфандаг
4 день

Шеки, Киш и Ленкорань

Поближе познакомимся с древним Шеки — городом, занимающим особое положение в истории и культуре азербайджанцев. Осмотрим ханский дворец, построенный в 18 веке в персидском стиле и охраняемый ЮНЕСКО.

Прогуляемся по старой части города. Увидим многовековые домики и караван-сараи, заглянем в кондитерскую, где готовят халву из рисовой муки по специальному рецепту.

Поднимемся в село Киш, где осмотрим христианскую церковь, упоминавшуюся ещё в летописях 1 века. Рекомендуем попробовать шекинский пити — азербайджанское национальное блюдо из баранины, которое готовят в закрытой посуде на углях (за доплату).

Ночевать будем в городе Ленкорань, который из-за субтропического климата, близости моря и обилия зелени называют «азербайджанским Бали». За доплату вы сможете искупаться в горячих термальных источниках.

Шеки, Киш и ЛенкораньШеки, Киш и ЛенкораньШеки, Киш и ЛенкораньШеки, Киш и Ленкорань
5 день

Чайные плантации, мандариновые сады, озеро Ханбулан и водопад

Утром поедем на чайные плантации и сможем купить чай в фирменном магазине. Поднимемся к жемчужине юга страны — озеру Ханбулан, образовавшемуся в результате землетрясения.

Пройдёмся по мандариновым садам и попробуем цитрусы. Устроим треккинг к водопаду в высокогорном селе Сым. Тут советуем попробовать ляванги — фаршированную курицу или рыбу, запечённую в тандыре (за доплату).

Чайные плантации, мандариновые сады, озеро Ханбулан и водопадЧайные плантации, мандариновые сады, озеро Ханбулан и водопадЧайные плантации, мандариновые сады, озеро Ханбулан и водопадЧайные плантации, мандариновые сады, озеро Ханбулан и водопад
6 день

Знакомство с городом Ленкорань и возвращение в Баку

Изучим город Ленкорань. Осмотрим маяк 19 века, старую тюрьму, дворец последнего местного хана. Пройдёмся по берегу, покрытому чёрным кварцевым песком, и единственной пешеходной улице — Арбату. Затем вернёмся в Баку и попрощаемся.

Знакомство с городом Ленкорань и возвращение в БакуЗнакомство с городом Ленкорань и возвращение в БакуЗнакомство с городом Ленкорань и возвращение в БакуЗнакомство с городом Ленкорань и возвращение в Баку

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно
  • Проживание - от 30 € с человека
  • Питание (без алкоголя) - от 8 € с человека
  • Входные билеты по программе - 40 € с человека
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Завершение: Баку, аэропорт или ваш отель, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСвятые местаСтарый городПопулярные местаДжума-МечетьХызыЯнардагШекиВыездныеВсе туры6-дневные турыМасазыргёльПрирода и пейзажиГоры

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