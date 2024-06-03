Первый день нашего путешествия посвятим сердцу Азербайджана — его столице. Познакомимся с историей Баку и узнаем, почему его называли «кавказским Парижем».

Прогуляемся по улочкам старого города: посетим достопримечательности исторического центра и места съёмок советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и «Тегеран-43». Полюбуемся архитектурой Баку из окна автомобиля и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть столицу с высоты птичьего полёта.