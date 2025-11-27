Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Питание. Входят все завтраки в отелях, традиционный грузинский обед в национальном ресторане (7-й день), винные дегустации в Кахетии (8-й день), кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша (11-й день). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 0+. До 5 лет бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), возможность дополнительной кровати в номерах обсуждается отдельно. Для детей 6-12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.

Визы. Гражданам России не требуются.