Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.
Питание. Входят все завтраки в отелях, традиционный грузинский обед в национальном ресторане (7-й день), винные дегустации в Кахетии (8-й день), кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша (11-й день). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 0+. До 5 лет бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), возможность дополнительной кровати в номерах обсуждается отдельно. Для детей 6-12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.
Визы. Гражданам России не требуются.
Программа тура по дням
Знакомство с Баку: Нагорный парк, старый и современный центр
Встретим вас у аэропорта Баку и доставим в отель. После недолгого отдыха отправимся гулять по столице. Начнём с любимого горожанами Нагорного парка, откуда открываются панорамные виды. Остановимся у «Малой Венеции», по каналам которой можно покататься на гондоле. Пройдём по улице Низами, рассмотрим старинные здания и памятники в свете вечерней иллюминации, побеседуем об истории и легендах. Завершим променад у центра Гейдара Алиева, разговаривая о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.
«Гобустан», храм огня, гора Янардаг
Этот день проведём за пределами Баку. Изучим наскальные рисунки и грязевые вулканы «Гобустана», рассмотрим артефакты из прошлого в музее. Также посетим зороастрийский храм огня Атешгях и понаблюдаем за неугасающим пламенем горы Янардаг.
Яркий день: розовое озеро Масазыр и радужные горы Хызы
Приготовьтесь удивляться! Мы начнём день с поездки к солёному озеру Масазыр. В зависимости от освещения и концентрации соли вода в нём принимает различные оттенки розового цвета. Ещё одна яркая локация на сегодня — радужные горы Хызы, где до сих пор можно обнаружить окаменелости из мелового периода.
Винная дегустация в Шемахе, водопад Семь красавиц, озеро Нохур, смотровая, Шеки
Попрощаемся с Баку и поедем дальше. Сначала побываем в Шемахе, чтобы познакомиться с гастрономическими традициями региона и продегустировать изысканные вина. Насладимся красотой природы у водопада Семь красавиц и озера Нохур. По канатной дороге поднимемся на высоту 1926 метров и оттуда полюбуемся окрестностями. В финале дня изучим Шеки: погрузимся в историю и культуру, увидим архитектурные памятники, включая роскошный ханский дворец, попетляем по атмосферным улочкам.
Переезд в Тбилиси
После завтрака необходимо освободить номера. Потом заедем в сувенирную лавку и направимся к грузинской границе. По прибытии в Тбилиси — свободное время.
Свободный день
Весь день будет в вашем распоряжении. При желании и за доплату можно посетить каньон Дашбаши; монастырь Атенский Сион в ущелье; Гори с крепостью Горисцихе и музеем Сталина; Ананури, Гудаури и Казбеги; Вардзию и Рабат. Также можно организовать винный тур в Кварели, шопинг или фотосессию в Тбилиси, вечернюю экскурсию по столице.
Два сердца Грузии - нынешняя и бывшая столица
Начинаем близкое знакомство с Грузией с экскурсии по Тбилиси. У памятника основателю, царю Вахтангу Горгасали, возвышающемуся на холме у храма Метехи, полюбуемся панорамой Старого города. Проследуем к дворцу царицы Дареджан, откуда видна гора Мтацминда. После прогулки по футуристичному парку Рике поднимемся к крепости Нарикала и монументу Мать Картли. Пересечём ботанический сад и по винтовой лестнице спустимся к Инжировому ущелью, где красуется каньон с водопадом. У серных бань поговорим о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах. Заглянем в старинный торговый центр — Мейдан, рассмотрим причудливый театр марионеток, увидим мосты Любви и Мира.
Следующий пункт на сегодня — Мцхета, первая столица Грузии. Зайдём в собор Светицховели, поднимемся к храму Джвари, послушаем шум Арагви и Куры внизу. Кульминацией дня станет традиционный обед в национальном ресторане с бокалом вина.
Кахетия: вина Алазанской долины и романтичный Сигнахи
Отправимся на родину грузинского виноделия и гостеприимства — в Кахетию. В пути вы услышите о традициях Сакартвело, крылатые фразы, тосты и полезные советы, например, как выбрать самые вкусные продукты. В Сигнахи продегустируем вина, погуляем по атмосферным улочкам, напоминающим Европу, увидим массивную крепостную стену. Посетим завод, где узнаем всё о производстве напитка богов и попробуем его прямо из цистерн. К вечеру вернёмся в Тбилиси.
Боржоми и Уплисцихе
Впереди — очередной насыщенный день. Наш путь лежит в живописный Боржоми: вы узнаете много интересного о минеральных источниках, археологических раскопках в этих землях и развитии курорта. Пройдёте по городскому парку, полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее, продегустируете воду в ажурном павильоне. Также по канатной дороге можно подняться на смотровую с лучшим видом на окрестности (за доплату).
Следующий пункт на сегодня — пещерный Уплисцихе. Вы перенесётесь на тысячелетия в прошлое, в период язычества, побеседуете о расцвете и упадке города, исследуете высеченные в скалах залы и жилые комнаты, полюбуетесь панорамой Куры.
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ремесленный квартал Дилижана
Движемся дальше, к границе с Арменией. По пути в Ереван сделаем несколько остановок. Увидим жемчужину страны — высокогорное озеро Севан, на берегу которого высится монастырь Севанаванк. Затем вдоль заповедных лесов и долин доберёмся в Дилижан, который славится искусными мастерами резьбы по дереву. Мы погуляем по кварталу с ремесленными лавками, а потом прибудем в столицу.
Храм Гарни, монастырь Гегард, кулинарный мастер-класс, вечерняя прогулка по Еревану
Ненадолго покинем Ереван, чтобы познакомиться с достопримечательностями неподалёку. Посетим античный храм Гарни и обсудим, как он тут появился, почему у него именно 24 колонны и много других фактов о древнем сооружении. Заедем в монастырь Гегард: заглянем в кельи, поговорим о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях обители, погрузимся в историю становления христианства в Армении.
Далее — мастер-класс по выпечке лаваша в тандыре. По возвращении в столицу будет немного свободного времени, а вечером мы продолжим прогулку. Вы узнаете о 1000-летней истории города, осмотрите знаковые архитектурные шедевры, пройдёте по старинным улицам и с высоты смотровой окинете взглядом Ереван в мерцании ночных огней.
Свободный день
Этот день вы сможете провести как вам угодно. При желании и за доплату можно посетить монастыри Хор Вирап, Нораванк или Татев.
Возвращение домой
Доставим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1835
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, винные дегустации, кулинарный мастер-класс
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Туристические сборы
- Круглосуточная поддержка
Что не входит в цену
- Билеты в Баку и обратно в ваш город из Еревана
- Обеды (кроме одного), ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $482