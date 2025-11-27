Мои заказы

В лучших традициях гостеприимства: большой тур по Закавказью с вкусными нотками

Объехать Азербайджан, Грузию, Армению, налюбоваться природой и архитектурой, отведать блюд и вин
Не нужно выбирать для отпуска одну страну — посетите сразу три! Мы познакомим вас со всеми столицами Закавказья — Баку, Тбилиси, Ереваном — и покажем всё лучшее в глубинке Азербайджана,
Грузии и Армении.

В Шеки вы вспомните о средневековом ханстве, в Боржоми выпьете той самой воды, в Дилижане побеседуете о старинных ремёслах, а в Уплисцихе узнаете, как в скальных пещерах жили люди.

Прикоснётесь к духовному, заходя в веками намоленные монастыри и храмы, и увидите целый калейдоскоп нерукотворных шедевров — грязевые вулканы «Гобустана», пылающую гору Янардаг, лазурный Севан, розовый Масазыр и радужные Хызы.

И, конечно, поймёте, с каким радушием мы принимаем дорогих гостей: отведаете грузинских блюд и кахетинских вин, а также испечёте и съедите горячим армянский лаваш.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений.

Питание. Входят все завтраки в отелях, традиционный грузинский обед в национальном ресторане (7-й день), винные дегустации в Кахетии (8-й день), кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша (11-й день). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 0+. До 5 лет бесплатно, без места в автобусе (если родитель готов разместить ребёнка на руках), возможность дополнительной кровати в номерах обсуждается отдельно. Для детей 6-12 лет стоимость рассчитывается индивидуально.

Визы. Гражданам России не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Баку: Нагорный парк, старый и современный центр

Встретим вас у аэропорта Баку и доставим в отель. После недолгого отдыха отправимся гулять по столице. Начнём с любимого горожанами Нагорного парка, откуда открываются панорамные виды. Остановимся у «Малой Венеции», по каналам которой можно покататься на гондоле. Пройдём по улице Низами, рассмотрим старинные здания и памятники в свете вечерней иллюминации, побеседуем об истории и легендах. Завершим променад у центра Гейдара Алиева, разговаривая о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.

2 день

«Гобустан», храм огня, гора Янардаг

Этот день проведём за пределами Баку. Изучим наскальные рисунки и грязевые вулканы «Гобустана», рассмотрим артефакты из прошлого в музее. Также посетим зороастрийский храм огня Атешгях и понаблюдаем за неугасающим пламенем горы Янардаг.

3 день

Яркий день: розовое озеро Масазыр и радужные горы Хызы

Приготовьтесь удивляться! Мы начнём день с поездки к солёному озеру Масазыр. В зависимости от освещения и концентрации соли вода в нём принимает различные оттенки розового цвета. Ещё одна яркая локация на сегодня — радужные горы Хызы, где до сих пор можно обнаружить окаменелости из мелового периода.

4 день

Винная дегустация в Шемахе, водопад Семь красавиц, озеро Нохур, смотровая, Шеки

Попрощаемся с Баку и поедем дальше. Сначала побываем в Шемахе, чтобы познакомиться с гастрономическими традициями региона и продегустировать изысканные вина. Насладимся красотой природы у водопада Семь красавиц и озера Нохур. По канатной дороге поднимемся на высоту 1926 метров и оттуда полюбуемся окрестностями. В финале дня изучим Шеки: погрузимся в историю и культуру, увидим архитектурные памятники, включая роскошный ханский дворец, попетляем по атмосферным улочкам.

5 день

Переезд в Тбилиси

После завтрака необходимо освободить номера. Потом заедем в сувенирную лавку и направимся к грузинской границе. По прибытии в Тбилиси — свободное время.

6 день

Свободный день

Весь день будет в вашем распоряжении. При желании и за доплату можно посетить каньон Дашбаши; монастырь Атенский Сион в ущелье; Гори с крепостью Горисцихе и музеем Сталина; Ананури, Гудаури и Казбеги; Вардзию и Рабат. Также можно организовать винный тур в Кварели, шопинг или фотосессию в Тбилиси, вечернюю экскурсию по столице.

7 день

Два сердца Грузии - нынешняя и бывшая столица

Начинаем близкое знакомство с Грузией с экскурсии по Тбилиси. У памятника основателю, царю Вахтангу Горгасали, возвышающемуся на холме у храма Метехи, полюбуемся панорамой Старого города. Проследуем к дворцу царицы Дареджан, откуда видна гора Мтацминда. После прогулки по футуристичному парку Рике поднимемся к крепости Нарикала и монументу Мать Картли. Пересечём ботанический сад и по винтовой лестнице спустимся к Инжировому ущелью, где красуется каньон с водопадом. У серных бань поговорим о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах. Заглянем в старинный торговый центр — Мейдан, рассмотрим причудливый театр марионеток, увидим мосты Любви и Мира.

Следующий пункт на сегодня — Мцхета, первая столица Грузии. Зайдём в собор Светицховели, поднимемся к храму Джвари, послушаем шум Арагви и Куры внизу. Кульминацией дня станет традиционный обед в национальном ресторане с бокалом вина.

8 день

Кахетия: вина Алазанской долины и романтичный Сигнахи

Отправимся на родину грузинского виноделия и гостеприимства — в Кахетию. В пути вы услышите о традициях Сакартвело, крылатые фразы, тосты и полезные советы, например, как выбрать самые вкусные продукты. В Сигнахи продегустируем вина, погуляем по атмосферным улочкам, напоминающим Европу, увидим массивную крепостную стену. Посетим завод, где узнаем всё о производстве напитка богов и попробуем его прямо из цистерн. К вечеру вернёмся в Тбилиси.

9 день

Боржоми и Уплисцихе

Впереди — очередной насыщенный день. Наш путь лежит в живописный Боржоми: вы узнаете много интересного о минеральных источниках, археологических раскопках в этих землях и развитии курорта. Пройдёте по городскому парку, полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее, продегустируете воду в ажурном павильоне. Также по канатной дороге можно подняться на смотровую с лучшим видом на окрестности (за доплату).

Следующий пункт на сегодня — пещерный Уплисцихе. Вы перенесётесь на тысячелетия в прошлое, в период язычества, побеседуете о расцвете и упадке города, исследуете высеченные в скалах залы и жилые комнаты, полюбуетесь панорамой Куры.

10 день

Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ремесленный квартал Дилижана

Движемся дальше, к границе с Арменией. По пути в Ереван сделаем несколько остановок. Увидим жемчужину страны — высокогорное озеро Севан, на берегу которого высится монастырь Севанаванк. Затем вдоль заповедных лесов и долин доберёмся в Дилижан, который славится искусными мастерами резьбы по дереву. Мы погуляем по кварталу с ремесленными лавками, а потом прибудем в столицу.

11 день

Храм Гарни, монастырь Гегард, кулинарный мастер-класс, вечерняя прогулка по Еревану

Ненадолго покинем Ереван, чтобы познакомиться с достопримечательностями неподалёку. Посетим античный храм Гарни и обсудим, как он тут появился, почему у него именно 24 колонны и много других фактов о древнем сооружении. Заедем в монастырь Гегард: заглянем в кельи, поговорим о копье, пронзившем Иисуса Христа, и других реликвиях обители, погрузимся в историю становления христианства в Армении.

Далее — мастер-класс по выпечке лаваша в тандыре. По возвращении в столицу будет немного свободного времени, а вечером мы продолжим прогулку. Вы узнаете о 1000-летней истории города, осмотрите знаковые архитектурные шедевры, пройдёте по старинным улицам и с высоты смотровой окинете взглядом Ереван в мерцании ночных огней.

12 день

Свободный день

Этот день вы сможете провести как вам угодно. При желании и за доплату можно посетить монастыри Хор Вирап, Нораванк или Татев.

13 день

Возвращение домой

Доставим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1835
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед, винные дегустации, кулинарный мастер-класс
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального русскоязычного гида
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Туристические сборы
  • Круглосуточная поддержка
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город из Еревана
  • Обеды (кроме одного), ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $482
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, 10:00. По договорённости возможно любое другое время
Завершение: Аэропорт Еревана, 12:00. По договорённости возможно любое другое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 778 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
читать дальше

турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

Тур входит в следующие категории Баку

