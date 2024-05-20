Туры к вулкану из Баку

Найдено 4 тура в категории «Вулканы» в Баку на русском языке, цены от $490, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
«Побываем в долине грязевых вулканов — окажемся на другой планете с плюющимися и булькающими краторами»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
«Побываем у грязевых вулканов и насладимся неземными ландшафтами, а после заглянем в храм огня Атешгях и погрузимся в историю зороастризма»
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«Место также знаменито грязевыми вулканами — рассмотрим инопланетный пейзаж с «булькающими» сопками разной величины»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут исторические памятники Ичери-шехер, живописная «Малая Венеция», заповедники «Гобустан» и «Гала», храм огнепоклонников Атешгях и мечеть Биби-Эйбат, а также горящая гора Янардаг и грязевые вулканы»
$750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    1. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
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    много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично. 3. Недостатки следующие. 3.1. Очень тяжелая дорога от Лагича в Щеки: 40км голдобин. 3.2. Рестораны, в которые водили гиды в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в первый день в Баку: вся группа (7 человек) остались недовольными качеством еды. В последний день увезли за город в ресторан, в котором цены были на много выше средних, а некоторые туристы еще были недовольны качеством еды. 4. В целом поездка была хорошая.

  • м
    мила
    19 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
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    совершенно не прогадали! Офил познакомил нас со всеми достопримечательностями в городе и окрестностях, помог решить все наши вопросы помимо экскурсий. Это очень спокойный, доброжелательный, пунктуальный человек с глубокими знаниями и любовью к своему городу. С ним интересно пообщаться на любые темы. Будьте готовы к тому, что эти дни будут очень насыщенны на впечатления!

  • В
    Влада
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
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    гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍

    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Вулканы»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
  2. Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
  3. Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
  4. Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Вулканы" можно забронировать 4 тура от 490 до 64 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Вулканы», 4 ⭐ отзыва, цены от $490. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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