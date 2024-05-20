1 чел.
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Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
«Побываем в долине грязевых вулканов — окажемся на другой планете с плюющимися и булькающими краторами»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
«Побываем у грязевых вулканов и насладимся неземными ландшафтами, а после заглянем в храм огня Атешгях и погрузимся в историю зороастризма»
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«Место также знаменито грязевыми вулканами — рассмотрим инопланетный пейзаж с «булькающими» сопками разной величины»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут исторические памятники Ичери-шехер, живописная «Малая Венеция», заповедники «Гобустан» и «Гала», храм огнепоклонников Атешгях и мечеть Биби-Эйбат, а также горящая гора Янардаг и грязевые вулканы»
$750 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВладимир20 мая 20241. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
- ммила19 мая 2024Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
- ННаталия6 мая 2024На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
- ВВлада29 апреля 2024Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Вулканы»
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