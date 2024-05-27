1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Загадочный Бахрейн
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии
«Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Бахрейна и услышите о его традициях, обычаях, культуре, менталитете и планах на будущее»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
от €150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Раскрыть все грани колоритного островного государства на авто-пешеходной экскурсии
«Знакомство с местной историей мы продолжим в Бахрейнской крепости»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомьтесь, Бахрейн
История и главные достопримечательности Манамы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Посетить самые интересные достопримечательности страны и познакомиться с её культурой и историей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать в Бахрейн
Посетить главные достопримечательности Манамы на обзорной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €165 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна27 мая 2024Наталья произвела очень положительное впечатление. Я хотела воспользоваться стоповером и погулять, посмотреть, провести время. Все сложилось.
- ММихаил23 мая 2024Экскурсия была очень интересная, все заявленные локации мы посетили, в программу вошел бесплатный обед, напитки, мороженное… очень подробно и интересно было рассказано местным гидом в мечети… Много информации, чувствуется что гид работал от души… рекомендую всем, не пожалеете!
- ДДарья20 мая 2024Наталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимально погрузились в культуру и
- ТТатьяна19 мая 2024Экскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке в Бахрейне! Наталья забрала нас
- ССергей7 апреля 2024Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
- ИИрина19 марта 2024Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
- ООксана15 марта 2024Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
- ККирилл9 марта 2024Хорошая организация экскурсии! Нас встретили в порту Манамы. Группа человек 20. Посмотрели основные места страны. Единственное, я бы исключил дерево жизни, так как атмосфера вокруг не дает насладиться его масштабами.
- ННаталия3 марта 2024Людмила прекрасна! Доброжелательность, внимание, забота пронизывали нашу экскурсию. И профессионал суперский: подача материала лёгкая для восприятия, но вместе с тем
- ААлексей13 февраля 2024Было интересно увидеть изнанку Бахрейна - нефтекачки, трубы для перекачки нефти, заводы
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Обзорные»
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Сейчас в Манаме в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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