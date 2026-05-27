Это путешествие за аутентичной атмосферой: вы познакомитесь с жизнью, которая веками процветала посреди пустыни, узнаете легенды и попробуете местную кухню. Прогуляетесь по финиковым рощам, пещерам Аль-Кара, крепости Ибрагима и шумному восточному базару. Прочувствуете уникальное сочетание природы, истории и культуры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €600 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Бахрейна

По пути я расскажу о Саудовской Аравии, значении оазисов и о том, как здесь на протяжении тысячелетий люди выживали в условиях пустыни.

13:00–14:00 — гора и пещеры Аль-Кара

Вы прогуляетесь по прохладным каменным лабиринтам, где свет играет в узких проходах, создавая почти мистическую атмосферу.

14:40–15:40 — крепость Ибрагима

Увидите исторический комплекс 16 века, который сочетает исламскую и османскую архитектуру. Узнаете, почему дворец считался важным военным и административным центром.

16:00–16:30 — рынок Аль-Кайсария

Прогуляетесь по восточному базару, где можно попробовать финики, специи, сладости и приобрести сувениры ручной работы.

16:30 — выезд в Бахрейн

Вернётесь в отель в 19:00–20:00 (в зависимости от прохождения границы).

Я расскажу:

почему оазис Аль-Хаса считается крупнейшим в мире и как он стал сердцем жизни в пустыне

какие легенды связаны с пещерами Аль-Кара и почему их называют природным чудом региона

какую роль крепость Ибрагима играла в истории — от османского периода до современности

как устроена торговля на арабских рынках и какие ремёсла здесь сохраняются веками

как современная Саудовская Аравия сочетает стремительное развитие с традициями

Организационные детали