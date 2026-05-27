Из Манамы - в Эль-Хасу

Отправиться в самый большой оазис мира и увидеть настоящую Саудовскую Аравию вне мегаполисов
Это путешествие за аутентичной атмосферой: вы познакомитесь с жизнью, которая веками процветала посреди пустыни, узнаете легенды и попробуете местную кухню. Прогуляетесь по финиковым рощам, пещерам Аль-Кара, крепости Ибрагима и шумному восточному базару. Прочувствуете уникальное сочетание природы, истории и культуры.
Описание экскурсии

10:00 — выезд из Бахрейна

По пути я расскажу о Саудовской Аравии, значении оазисов и о том, как здесь на протяжении тысячелетий люди выживали в условиях пустыни.

13:00–14:00 — гора и пещеры Аль-Кара

Вы прогуляетесь по прохладным каменным лабиринтам, где свет играет в узких проходах, создавая почти мистическую атмосферу.

14:40–15:40 — крепость Ибрагима

Увидите исторический комплекс 16 века, который сочетает исламскую и османскую архитектуру. Узнаете, почему дворец считался важным военным и административным центром.

16:00–16:30 — рынок Аль-Кайсария

Прогуляетесь по восточному базару, где можно попробовать финики, специи, сладости и приобрести сувениры ручной работы.

16:30 — выезд в Бахрейн

Вернётесь в отель в 19:00–20:00 (в зависимости от прохождения границы).

Я расскажу:

  • почему оазис Аль-Хаса считается крупнейшим в мире и как он стал сердцем жизни в пустыне
  • какие легенды связаны с пещерами Аль-Кара и почему их называют природным чудом региона
  • какую роль крепость Ибрагима играла в истории — от османского периода до современности
  • как устроена торговля на арабских рынках и какие ремёсла здесь сохраняются веками
  • как современная Саудовская Аравия сочетает стремительное развитие с традициями

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле. Детское кресло — по запросу
  • Дополнительно оплачиваются билеты в пещеры Аль-Кара — около $8 за чел., обед — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 270 туристов
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.

от €600 за экскурсию