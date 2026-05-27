Это путешествие за аутентичной атмосферой: вы познакомитесь с жизнью, которая веками процветала посреди пустыни, узнаете легенды и попробуете местную кухню. Прогуляетесь по финиковым рощам, пещерам Аль-Кара, крепости Ибрагима и шумному восточному базару. Прочувствуете уникальное сочетание природы, истории и культуры.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Бахрейна
По пути я расскажу о Саудовской Аравии, значении оазисов и о том, как здесь на протяжении тысячелетий люди выживали в условиях пустыни.
13:00–14:00 — гора и пещеры Аль-Кара
Вы прогуляетесь по прохладным каменным лабиринтам, где свет играет в узких проходах, создавая почти мистическую атмосферу.
14:40–15:40 — крепость Ибрагима
Увидите исторический комплекс 16 века, который сочетает исламскую и османскую архитектуру. Узнаете, почему дворец считался важным военным и административным центром.
16:00–16:30 — рынок Аль-Кайсария
Прогуляетесь по восточному базару, где можно попробовать финики, специи, сладости и приобрести сувениры ручной работы.
16:30 — выезд в Бахрейн
Вернётесь в отель в 19:00–20:00 (в зависимости от прохождения границы).
Я расскажу:
- почему оазис Аль-Хаса считается крупнейшим в мире и как он стал сердцем жизни в пустыне
- какие легенды связаны с пещерами Аль-Кара и почему их называют природным чудом региона
- какую роль крепость Ибрагима играла в истории — от османского периода до современности
- как устроена торговля на арабских рынках и какие ремёсла здесь сохраняются веками
- как современная Саудовская Аравия сочетает стремительное развитие с традициями
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле. Детское кресло — по запросу
- Дополнительно оплачиваются билеты в пещеры Аль-Кара — около $8 за чел., обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 270 туристов
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.
