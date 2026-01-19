Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Манаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Манаме на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Загадочный Бахрейн
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
224 отзыва
Индивидуальная
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:00
от €150 за человека
Бахрейн - сердце залива
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
«Без суеты мы побываем в самых живописных локациях»
Сегодня в 15:00
21 янв в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Бахрейн - маленький и гордый
На машине
5.5 часов
44 отзыва
Индивидуальная
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
На автобусе
5.5 часов
25 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00, в пятницу в 11:00
Сегодня в 11:00
23 янв в 11:00
€60 за человека

