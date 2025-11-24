Эта экскурсия — для тех, кто хочет прочувствовать две стороны Бахрейна: высокотехнологичную современность и бережно хранимое культурное наследие. Мы начнём день на трассе «Формулы-1», затем проезжаем через деловой район столицы, отдохнём у воды и завершим маршрут в исторических кварталах, где до сих пор ощутим дух прошлого.

Описание экскурсии

10:00 — встреча у вашего места проживания

По дороге (около 40 минут) вы услышите краткий вводный рассказ об истории и культуре страны.

11:00 — автодром Bahrain International Circuit (BIC)

Вы попадёте сердце «Формулы-1» на Ближнем Востоке. Отправитесь на экскурсию по трассе, узнаете, как проходят гонки, заглянете за кулисы и почувствуете дух настоящего автоспорта.

Дополнительно (по желанию): вы испытаете драйв гонок по бездорожью на специально оборудованном маршруте — острые ощущения гарантированы!

13:00 — проезд через центр Манамы и Bahrain Bay

Вы увидите небоскрёбы, финансовые учреждения и знаменитый комплекс Bahrain Bay — современный шедевр арабской архитектуры.

Дополнительно (по желанию): заглянем в повседневную культуру местных жителей — beach culture. Вы увидите, как бахрейнцы проводят время на побережье и насладитесь морскими видами (30 мин).

14:00 — Национальный музей Бахрейна

Здесь вас ждёт увлекательное путешествие во времени: от древней цивилизации Дильмун до современных дней. Вы увидите археологические находки, традиционные дома и даже реконструкции быта бахрейнцев прошлого века.

15:00 — Жемчужный путь

Вы посетите несколько исторических домов, включая Музей жемчуга, где узнаете о традиционном для Бахрейна промысле — добыче жемчуга, его значении и истории.

16:00 — завершение экскурсии и трансфер обратно.

Организационные детали