Посетить автодром «Формулы-1», Национальный музей и Музей жемчуга
Эта экскурсия — для тех, кто хочет прочувствовать две стороны Бахрейна: высокотехнологичную современность и бережно хранимое культурное наследие.
Мы начнём день на трассе «Формулы-1», затем проезжаем через деловой район столицы, отдохнём у воды и завершим маршрут в исторических кварталах, где до сих пор ощутим дух прошлого.
Описание экскурсии
10:00 — встреча у вашего места проживания
По дороге (около 40 минут) вы услышите краткий вводный рассказ об истории и культуре страны.
11:00 — автодром Bahrain International Circuit (BIC)
Вы попадёте сердце «Формулы-1» на Ближнем Востоке. Отправитесь на экскурсию по трассе, узнаете, как проходят гонки, заглянете за кулисы и почувствуете дух настоящего автоспорта.
Дополнительно (по желанию): вы испытаете драйв гонок по бездорожью на специально оборудованном маршруте — острые ощущения гарантированы!
13:00 — проезд через центр Манамы и Bahrain Bay
Вы увидите небоскрёбы, финансовые учреждения и знаменитый комплекс Bahrain Bay — современный шедевр арабской архитектуры.
Дополнительно (по желанию): заглянем в повседневную культуру местных жителей — beach culture. Вы увидите, как бахрейнцы проводят время на побережье и насладитесь морскими видами (30 мин).
14:00 — Национальный музей Бахрейна
Здесь вас ждёт увлекательное путешествие во времени: от древней цивилизации Дильмун до современных дней. Вы увидите археологические находки, традиционные дома и даже реконструкции быта бахрейнцев прошлого века.
15:00 — Жемчужный путь
Вы посетите несколько исторических домов, включая Музей жемчуга, где узнаете о традиционном для Бахрейна промысле — добыче жемчуга, его значении и истории.
16:00 — завершение экскурсии и трансфер обратно.
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на Nissan Exterra или Toyota Rav4, вход на автодром и в музеи, традиционный кофе и закуски
Дополнительно оплачивается (по желанию) гонка по бездорожью — $36, beach culture — $14
Скорректируем маршрут с учётом ваших интересов
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рано — ваша команда гидов в Манаме
Я живу в Бахрейне несколько десятков лет. За это время я по-настоящему полюбила эту страну, её культуру, традиции и богатую историю.
Вот уже два года я работаю гидом и с удовольствием читать дальше
делюсь с путешественниками историями о Дильмуне, жемчужной эпохе и превращении Бахрейна в современное государство.
Нашей команде гидов важно не просто рассказывать факты, а оживить их — чтобы каждый гость почувствовал дух этих мест и ощутил себя как дома.