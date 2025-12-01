Найдено 3 экскурсии в категории « Бахрейнский жемчужный путь » в Манаме на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 часов 39 отзывов Круиз Лучший выбор Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест Начало: У ворот в морской порт €64 за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Манама - столица королевства двух морей Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде Начало: У места вашего проживания € за всё до 3 чел. На машине 5.5 часов Индивидуальная От трассы до традиций: Бахрейн за один день Посетить автодром «Формулы-1», Национальный музей и Музей жемчуга от €200 за человека Другие экскурсии Манамы

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Бахрейнский жемчужный путь»

Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бахрейнский жемчужный путь», 39 ⭐ отзывов, цены от €64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь