Активности – экскурсии в Манаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Манаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Его Величество Бахрейн
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
от €150 за человека
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
На машине
Конные прогулки
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
От трассы до традиций: Бахрейн за один день
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От трассы до традиций: Бахрейн за один день
Посетить автодром «Формулы-1», Национальный музей и Музей жемчуга
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксаверий
    22 октября 2025
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Тур по Бахрейну с Романом был идеально спланирован и очень интересен. Роман предоставил массу интересной информации, одновременно поддерживая комфортную и дружескую атмосферу в группе. Видно, что он любит свою работу. Настоятельно рекомендую его всем, кто хочет познакомиться с Бахрейном.
  • S
    Sergey
    10 октября 2025
    Его Величество Бахрейн
    Роман великолепный гид и приятный человек 😊Информация подавалась структурировано и интересно) Рекомендую всем ☺️☺️☺️
    Роман великолепный гид и приятный человек 😊Информация подавалась структурировано и интересно) Рекомендую всем ☺️☺️☺️
  • С
    Соловьев
    8 августа 2025
    Его Величество Бахрейн
    Спасибо большое Роману за прекрасную экскурсию! Роман эрудированный, коммуникабельный, доброжелательный гид! Получили массу новой информации, положительных эмоций, крутых впечатлений!!! 👍
  • А
    Андрей
    24 июня 2025
    Его Величество Бахрейн
    Огромное спасибо Роману за организацию и проведение экскурсии! Все на самом высоком уровне, с комфортом и большими впечатлениями! Буду советовать своим друзьям и знакомым при посещении Бахрейна. Уверен, что не в последний раз! Спасибо!
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Всем доброго времени суток!
    Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне
    читать дальше

    вдвоем с супругом. Формат идеально подходит для взрослых, с детьми в летний период не советуем, очень жаркая погода!
    Сама экскурсия прошла идеально 🤩
    У Романа все продумано до мелочей, все обговорено и согласовано заранее, весь запланированный маршрут - пройден! Роман - перфекционист, всё делает с душой и от души! Информацию, которой Роман делится с туристами - очень легко запомнить. Это не бесконечные даты, а история в живых примерах, приправленная чашечкой уникального кофе, приготовленного самим Романом, с ноткой секретного ингредиента 🫶Благодаря тому, что первым знакомство с Бахрейном было с Ромой, дальнейшие прогулки по культурным местам - музей истории Бахрейна, жемчужная тропа - очень легко осуществить самостоятельно, потому что Роман дал правильные советы, куда сходить и что посмотреть самостоятельно!!!
    Однозначно советуем всем, кто планирует посетить Бахрейн - начните с экскурсии у Романа 🩷💖 вишенка на торте - бесчисленное множество профессиональных фото на ваших телефонах! 🫶

    Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне
  • С
    Светлана
    17 мая 2025
    Его Величество Бахрейн
    В-первые пишу отзывы,раннее никогда этого не делала,не могу не поделиться!
    В страну я приехала одна и искала кто бы мне смог
    читать дальше

    показать город.
    Так вот,смело обращайтесь к Роману,я в восторге!!!
    Роман показал все достопримечательности, очень интересно все рассказывал,знания истории шикарные, так же был превосходным фотографом!
    Просто 10 из 10, осталась под хорошим впечатлением!

  • А
    Анастасия
    7 мая 2025
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию, возможность окунутся в атмосферу и колорит страны. Фотосессия в национальных одеждах, поездка на лошадях на закате, гоночная трасса, вот только малая часть того, что мы увидели и посетили! Очень рекомендую!
    Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию, возможность окунутся в атмосферу и колорит страны. Фотосессия в национальных
  • О
    Олеся
    17 апреля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Роману огромная благодарность за организацию экскурсии по Бахрейну!!! Всё было продумано до мелочей🤩 Снимал фото с нами с каждой локации
    читать дальше

    как нужно!! За видео на картинге и его комментирование отдельная благодарность!! Уже пошли в сторисы))) Очень насыщенно и информативно! Какие большие познания и глубокое погружение даже в обзорной экскурсии! Жаль, не всю информацию запомнили🙈 Но впечатлений масса! Однозначно буду рекомендовать Романа туристам при посещении Бахрейна!

    Роману огромная благодарность за организацию экскурсии по Бахрейну!!! Всё было продумано до мелочей🤩 Снимал фото с нами с каждой локации
  • Т
    Татьяна
    3 марта 2025
    Его Величество Бахрейн
    Большое спасибо, интересно и с юмором!
  • В
    Виктор
    14 февраля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Отличная экскурсия, позволяющая сложить представление про страну. Роман - прекрасный гид, очевидно, что много знает про историю страны и особенности
    читать дальше

    проживания в ней, быт местного населения. Также бы отметил, что не считается со временем, отведенным для экскурсии, терпеливо ожидал наши поиски сувениров, по нашей просьбе, с учетом погодных условий, показал места, не включенные в программу, угостил кофе и сладостями, местной кухней. В целом замечательно провели время, огромное спасибо!

  • М
    Михаил
    11 февраля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .)
    Рекомендуем!! .)
    Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .)
Рекомендуем!! .)
  • С
    Станислав
    7 января 2025
    Его Величество Бахрейн
    Роман - отличный гид, все рассказал, показал, кофе с финиками угостил). Было приятно провести это короткое время в Бахрейне в компании с таким человеком.
    Историю страны, быт местных знает отлично. Однозначно рекомендую.
  • К
    Колесников
    1 декабря 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Рекомендуем эту экскурсию в команде гида Романа, очень понравилось всей нашей группе туристов из 6 человек. Роман всю экскурсию выдавал интересную информацию, угощал местными изысками, в конце экскурсии шампанским, все остались очень довольны. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    29 ноября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные слова, рассказы экскурсовода об
    читать дальше

    истории города и страны, а также о жителях, их обычных, привычках и традициях вызвали настоящий, живой интерес всей аудитории, находившейся в автобусе. Отдельная благодарность Роману за очень вкусные и необычные угощения из национальных сладостей и напитков. Не часто и не на любых экскурсиях экскурсовод так балуют своих туристов. Ещё раз огромное спасибо от участников экскурсии, состоявшейся 25.11.2024г, и от меня лично!

    Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные слова, рассказы экскурсовода об
  • Е
    Елизавета
    3 ноября 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Большое спасибо Роману! На экскурсию ехала с двумя детьми-подростками, которым ничего не хотелось. Но Роман смог уделить внимание всем нашим
    читать дальше

    запросам! Построил маршрут с учётом пожеланий каждого из нас! В результате участливости и внимательности Романа дети заинтересовались и вовлеклись, вернулись в отель под огромным впечатлением! В качестве бонуса получили множество классных фоток! А ещё Роман - увлеченный рассказчик, прекрасный собеседник, заботливый и добрый человек, который сможет найти подход к любому туристу. С огромной благодарностью буду вспоминать время, проведенное в его компании.

  • Е
    Елена
    11 октября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал об истории и достопримечательностях.
    читать дальше

    Я была одна, и отдельное спасибо за миллион фото в моём телефоне, которые я бы сама в ту жару точно бы не сделала:)

    Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал об истории и достопримечательностях.
  • Д
    Дмитрий
    8 октября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Добрый день. Посетив данную экскурсию, понимаешь, насколько профессиональные и умеющие заинтересовать люди работают в этой профессии. К таким людям относится
    читать дальше

    наш гид - Роман. Профессионал - да. Великолепный рассказчик - да. Человек, любящий свое дело - несомненно, да. Огромное ему спасибо за великолепную экскурсию и отлично преподнесенную тему. За 6 часов знакомства мы узнали и историю, и современность Его Величества Бахрейна!!!! А самое главное Роман понимающий и не безразличный человек. Молодец!!! Выше всяких похвал. Остались очень довольны. Еще раз огромное спасибо.

    Добрый день. Посетив данную экскурсию, понимаешь, насколько профессиональные и умеющие заинтересовать люди работают в этой профессии. К таким людям относится
  • И
    Иван
    8 июля 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочется поблагодарить Романа за организованную экскурсию. За один день увидеть главные достопримечательности самого маленького королевства в Персидском заливе, познакомиться с
    читать дальше

    культурой, попробовать местную кухню, узнать историю и легенды😊
    И, что было для меня главное - экскурсия была распланированна с моими пожеланиями по посещению во времени, я принципиально хотел посмотреть на Дерево жизни на закате😆
    Роман сделал всё как просили, и когда мы из-за этого выбились из графика - никак не повлияло на экскурсию. На других экскурсиях сказали бы, что это и это смотрим быстро или вообще пропускаем, так как времени уже нет. Роман даже ни разу не обратил внимание на то что мы опаздываем. В итоге мы посмотрели всё, нигде не спешили. Ещё, Роман помог найти сувениры, я же собираю картины, и можете представить, как сложно их найти в арабских странах😆
    Ещё раз говорю спасибо Роману за экскурсию, это была лучшая экскурсия, что я брал. После неё сложно не влюбиться в Бахрейн😁

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
    читать дальше

    позже запланированного времени, Роман все отлично организовал. Прекрасный трансфер, вода, сок, кола сопровождали нас всю экскурсию. Роман очень интересно рассказывает, делится идеями на новые путешествия, подсказывает маршруты. Мы-заядлые путешественники, для нас Роман-невероятная находка.
    Во-первых, он любит Бахрейн, поэтому экскурсия очень живая.
    Во-вторых, максимально учитывает пожелания. Хотелось поскорее попробовать местных фиников- сразу пошли пробовать финики😇.
    Знает красивые улочки, кафе с историей, самый вкусный кофе. С ним вообще не скучно. Исторические места вперемешку с вкусняшками, в том числе и его личными. Разве не прелесть?
    К сожалению, у нас было только 6 часов между рейсами. Но и этого времени хватило, чтобы влюбиться в Бахрейн.
    В следующее путешествие обязательно буду рассматривать Бахрейн. Теперь с активностями и деревом жизни☝️в компании с Романом.
    Прекрасное начало нашего путешествия с самым лучшим гидом!
    Роман, удачи и ярких путешествий🫶

    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
    читать дальше

    катере по Манаме, все это время Роман рассказывал интересные факты про Бахрейн. Прогулялись по набережной Бахрейн-Бэй-современному сердцу столицы с очень красивыми светящимися небоскребами. Затем поехали на рынок, там очень вкусно покушали в местном аутентичном кафе. Очень понравилось, всем рекомендую! Роману спасибо и творческих успехов! 😊

    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Его Величество Бахрейн
  2. Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
  3. От трассы до традиций: Бахрейн за один день
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в ноябре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 27 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь