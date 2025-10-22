Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От трассы до традиций: Бахрейн за один день
Посетить автодром «Формулы-1», Национальный музей и Музей жемчуга
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсаверий22 октября 2025Тур по Бахрейну с Романом был идеально спланирован и очень интересен. Роман предоставил массу интересной информации, одновременно поддерживая комфортную и дружескую атмосферу в группе. Видно, что он любит свою работу. Настоятельно рекомендую его всем, кто хочет познакомиться с Бахрейном.
- SSergey10 октября 2025Роман великолепный гид и приятный человек 😊Информация подавалась структурировано и интересно) Рекомендую всем ☺️☺️☺️
- ССоловьев8 августа 2025Спасибо большое Роману за прекрасную экскурсию! Роман эрудированный, коммуникабельный, доброжелательный гид! Получили массу новой информации, положительных эмоций, крутых впечатлений!!! 👍
- ААндрей24 июня 2025Огромное спасибо Роману за организацию и проведение экскурсии! Все на самом высоком уровне, с комфортом и большими впечатлениями! Буду советовать своим друзьям и знакомым при посещении Бахрейна. Уверен, что не в последний раз! Спасибо!
- ООльга16 июня 2025Всем доброго времени суток!
Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне
- ССветлана17 мая 2025В-первые пишу отзывы,раннее никогда этого не делала,не могу не поделиться!
В страну я приехала одна и искала кто бы мне смог
- ААнастасия7 мая 2025Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию, возможность окунутся в атмосферу и колорит страны. Фотосессия в национальных одеждах, поездка на лошадях на закате, гоночная трасса, вот только малая часть того, что мы увидели и посетили! Очень рекомендую!
- ООлеся17 апреля 2025Роману огромная благодарность за организацию экскурсии по Бахрейну!!! Всё было продумано до мелочей🤩 Снимал фото с нами с каждой локации
- ТТатьяна3 марта 2025Большое спасибо, интересно и с юмором!
- ВВиктор14 февраля 2025Отличная экскурсия, позволяющая сложить представление про страну. Роман - прекрасный гид, очевидно, что много знает про историю страны и особенности
- ММихаил11 февраля 2025Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .)
Рекомендуем!! .)
- ССтанислав7 января 2025Роман - отличный гид, все рассказал, показал, кофе с финиками угостил). Было приятно провести это короткое время в Бахрейне в компании с таким человеком.
Историю страны, быт местных знает отлично. Однозначно рекомендую.
- ККолесников1 декабря 2024Рекомендуем эту экскурсию в команде гида Романа, очень понравилось всей нашей группе туристов из 6 человек. Роман всю экскурсию выдавал интересную информацию, угощал местными изысками, в конце экскурсии шампанским, все остались очень довольны. Спасибо большое!
- ЕЕлена29 ноября 2024Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные слова, рассказы экскурсовода об
- ЕЕлизавета3 ноября 2024Большое спасибо Роману! На экскурсию ехала с двумя детьми-подростками, которым ничего не хотелось. Но Роман смог уделить внимание всем нашим
- ЕЕлена11 октября 2024Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал об истории и достопримечательностях.
- ДДмитрий8 октября 2024Добрый день. Посетив данную экскурсию, понимаешь, насколько профессиональные и умеющие заинтересовать люди работают в этой профессии. К таким людям относится
- ИИван8 июля 2024Хочется поблагодарить Романа за организованную экскурсию. За один день увидеть главные достопримечательности самого маленького королевства в Персидском заливе, познакомиться с
- ООльга20 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
- ААнна19 мая 2024Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
