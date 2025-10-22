читать дальше

культурой, попробовать местную кухню, узнать историю и легенды😊

И, что было для меня главное - экскурсия была распланированна с моими пожеланиями по посещению во времени, я принципиально хотел посмотреть на Дерево жизни на закате😆

Роман сделал всё как просили, и когда мы из-за этого выбились из графика - никак не повлияло на экскурсию. На других экскурсиях сказали бы, что это и это смотрим быстро или вообще пропускаем, так как времени уже нет. Роман даже ни разу не обратил внимание на то что мы опаздываем. В итоге мы посмотрели всё, нигде не спешили. Ещё, Роман помог найти сувениры, я же собираю картины, и можете представить, как сложно их найти в арабских странах😆

Ещё раз говорю спасибо Роману за экскурсию, это была лучшая экскурсия, что я брал. После неё сложно не влюбиться в Бахрейн😁