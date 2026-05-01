Едем в путешествие по ключевым объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО! Вы побываете в городе Мухаррак с традиционной арабской архитектурой, увидите форт Калат-аль-Бахрейн, стоящий на месте столицы Дильмуна, посетите могильные курганы А’али — крупнейший в мире некрополь бронзового века.
А в финале познакомитесь с гончарными мастерскими, где старинные ремесленные традиции сохраняются и сегодня.
Описание экскурсии
Старый город Мухаррак с традиционной арабской архитектурой и атмосферой древнего порта.
Форт Калат-аль-Бахрейн — крепость, хранящая наследие самой древней цивилизации на острове — Дильмун.
Могильные курганы А’али — крупнейший в мире комплекс древних захоронений периода Дильмун.
Гончарные мастерские района А’али — центр бахрейнского ремесла, где создают керамику по вековым традициям.
Вы узнаете:
- какую главную миссию выполнял остров на протяжении 5 000 лет
- что скрывают могильные курганы А’али и чем они уникальны
- как был устроен быт жителей Дильмуна
- чем живёт современный Бахрейн и как древнее наследие влияет на менталитет местного населения
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Отдельно по желанию оплачивается обед — от $18 за чел.
- Программа 16+
- Если вы любите и цените искусство, можем организовать встречи с местными художниками — подробности в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Проживаю в Королевстве Бахрейн с 2018 года. Выпускница исторического университета по специальности культуролог. С радостью расскажу истории, которых нет в путеводителях. Помогу избежать туристических ловушек, покажу уголки, куда вы сами бы не попали. Работаю в команде профессионалов.
Входит в следующие категории Манамы
