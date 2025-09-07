Экскурсия по Бахрейну - это путешествие во времени. Величественная мечеть Аль-Фатиха откроет вам мир религиозного искусства.
Узкие улочки Мухаррака перенесут в прошлое, а Дерево жизни, которому более 400 лет, удивит своей стойкостью. Прогулка по арабскому рынку подарит яркие впечатления и ароматы восточных специй. Узнайте о цивилизации дильмун и королевской династии Аль Халифа. Программа адаптируется под ваши интересы, включая посещение Национального музея
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение величественной мечети Аль-Фатиха
- 🌳 Увидеть 400-летнее Дерево жизни
- 🏛 Прогулка по историческому району Мухаррак
- 🛍 Ощутить атмосферу восточного базара
- 🐪 Визит на верблюжью ферму
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Манаме - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться прогулками и посещением достопримечательностей. Март и апрель также подходят для поездки, но может быть немного жарче. В ноябре и декабре туристов меньше, что добавляет уединённости. В остальные месяцы жара может быть интенсивной, но экскурсия всё равно остаётся доступной, так как многие объекты находятся в помещении.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Фатиха
- Дерево жизни
- Исторический район Мухаррак
- Арабский рынок
- Форт Калат-аль-Бахрейн
- Верблюжья ферма
Описание экскурсии
- Мечеть Аль-Фатиха — грандиозное место, где вы ощутите величие религиозного искусства
- Исторический район Мухаррак, где вас ждут узкие улочки и старинные арабские дома
- Бахрейн Бэй — уютная набережная, по которой мы неспешно прогуляемся
- Арабский рынок. Даже если вы не фанаты специй, вас очарует буйство красок и ароматов!
- Древний форт Калат-аль-Бахрейн, где некогда кипели настоящие страсти. Какие? Обсудим на экскурсии
- Верблюжья ферма, где вы познакомитесь с королевской верблюжьей семьёй
По пути поговорим о прошлом и настоящем Бахрейна. Вы узнаете о цивилизации дильмун, королевской династии Аль Халифа, могильных курганах, местной гастрономии, культуре и традициях.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Hyundai Staria (2025 г. в.)
- Пожалуйста, убедитесь, чтобы ваши колени и декольте были прикрыты
- По желанию можем включить в программу посещение Национального музея (доплата — $3 с чел.), катание на лодочках по персидскому заливу ($8 с чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 44 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Зульфия. На протяжении 28 лет я живу в Бахрейне — стране, где история и современность переплетаются как витражи в мечети. Я знаю множество историй, похожих на драгоценные жемчужины, которые не найти на просторах интернета. И я с удовольствием поделюсь ими с вами. Работаю с командой таких же увлечённых русскоговорящих гидов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
7 сен 2025
Интересно и познавательно. Отдельно хочу отметить почти домашний приём организованный гидом. Комфорт и удобство.
Любовь
7 мая 2025
Выражаем огромную благодарность Зульфие и Гульжан за проведенную экскурсию! Кроме стандартной программы учли все наши пожелания по местам, которые мы хотели посетить. Поездка была короткой на один день, но насыщенность
Ekaterina
5 мая 2025
Шикарный день в Бахрейне! Насыщенная, интересная программа. Приятная подача материала, внимание к деталям, забота о комфорте. Пунктуально, красиво, вкусно, душевно. Чудесные впечатления! Рекомендую.
О
Ольга
1 мая 2025
Выражаю огромную благодарность нашим гидам! Зульфия и Гульжан смогли не только учесть наши пожелания, но и превзошли все ожидания! Поездка получилась просто идеальной) Огромное спасибо за всё! Очень жаль, что были в Бахрейне один день проездом, но теперь точно вернёмся на больший срок)
В
Волкова
11 апр 2025
Первое свидание удалось!
Экскурсия под руководством замечательной Гульжан прошла легко, интересно, познавательно. Необычные локации, интересные факты, рассказ о жизни в "Стране двух морей" много лет назад и сегодня, временах Дильмуна и стеклянных небоскрёбов.
Скорее это была не экскурсия, а приятное путешествие-беседа.
Замечательно проведённый день в уютной атмосфере, создаваемой Гульжан в Королевстве — однозначно рекомендую.
Спасибо большое Вам, Гульжан и Зульфия!
Илья
5 апр 2025
Экскурсию проводила Анастасия. Рассказ был увлекательным, а погружение в историю - максимально детальным. Было много вопросов к гиду, на все из них получили исчерпывающие ответы. Рекомендую!
E
Elena
3 апр 2025
Недавно я с семьей и друзьями посетила экскурсию Зульфии и искренне хочу поделиться своими впечатлениями. Это было великолепное событие! Экскурсия была организована на высшем уровне.
Ю
Юлия
24 мар 2025
Знакомиться с достопримечательностями всегда приятнее и интереснее, когда ваш гид старается не только рассказать что-то интересное, но и сделать вашу поездку комфортной и лёгкой. Зульфие это удалось. Мы были приятно удивлены некоторыми дополнениями и сюрпризами, которых даже не ожидали. Спасибо ей за это)))
С
Светлана
24 мар 2025
Первое свидание с Бахрейном нашей семье запомнится надолго. Интересная и познавательная экскурсия, грамотно выстроенный маршрут. Все наши пожелания были учтены. Нас приняли, как дорогих гостей. Еще и угостили вкуснейшими кофе и финиками))) И это все, благодаря замечательному гиду Татьяне! Спасибо огромное!!! Однозначно, в следующий раз на экскурсию только с Татьяной!!! 🫶
В
Вероника
22 мар 2025
Зульфия встретила нас с истинно восточным радушием - с арабским кофе, местными сладостями и перекусами, и проводила с маленькими подарками на прощание. Она сумела увлечь детей, подстроила (и перестроила) маршрут
А
Анна
17 мар 2025
Хочу выразить огромную благодарность Зульфие экскурсию провела на высоте🔥 я путешественник со стажем и удивить меня достаточно непросто, но такой профессиональный подход меня восхитил! Подача информации - Зульфия очень интересный
