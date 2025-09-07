Экскурсия по Бахрейну - это путешествие во времени. Величественная мечеть Аль-Фатиха откроет вам мир религиозного искусства.



Узкие улочки Мухаррака перенесут в прошлое, а Дерево жизни, которому более 400 лет, удивит своей стойкостью. Прогулка по арабскому рынку подарит яркие впечатления и ароматы восточных специй. Узнайте о цивилизации дильмун и королевской династии Аль Халифа. Программа адаптируется под ваши интересы, включая посещение Национального музея

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Манаме - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться прогулками и посещением достопримечательностей. Март и апрель также подходят для поездки, но может быть немного жарче. В ноябре и декабре туристов меньше, что добавляет уединённости. В остальные месяцы жара может быть интенсивной, но экскурсия всё равно остаётся доступной, так как многие объекты находятся в помещении.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.