Полезная информация о Манаме

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Местное время в Манаме
22:1650
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇭 Бахрейн
Название городаМанама
По-английскиManama
Это столицаМанама является столицей Бахрейна
Население города147 074 чел.
АэропортБахрейн BAH
Часовой поясAsia/Bahrain
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Манама на карте

Манама фото города
Манама

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Загадочный Бахрейн
Загадочный Бахрейн
5
2 отзыва
90
за чел.
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