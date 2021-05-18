Полезная информация о Манаме
Что нужно знать о Манаме: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Бахрейн, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 1 экскурсия
Местное время в Манаме
22:1650
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇭 Бахрейн
|Название города
|Манама
|По-английски
|Manama
|Это столица
|Манама является столицей Бахрейна
|Население города
|147 074 чел.
|Аэропорт
|Бахрейн BAH
|Часовой пояс
|Asia/Bahrain
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Манама на карте
Манама
Популярные экскурсии в Манаме
5
2 отзыва
€
90
за чел.
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии