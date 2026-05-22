Эта экскурсия про то, как маленькая страна сумела сохранить своё лицо в современном мире — открытое и искреннее. Я покажу вам главные достопримечательности и помогу почувствовать, что стоит за их фасадом. Поговорим об истории и культуре королевства — от древних легенд и традиций до современности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €142 за человека

Ваш гид в Манаме

Описание экскурсии

Мечеть Аль-Фатех

Одна из крупнейших и самых впечатляющих мечетей региона. Вы узнаете об основах ислама и роли религии в жизни Бахрейна.

Национальный музей Бахрейна

В главном музее страны увидите археологические находки древней цивилизации дильмун, предметы традиционных ремёсел и образцы современного искусства. Я помогу вам выстроить целостную картину истории королевства, обращу внимание на детали, которые легко упустить при самостоятельном осмотре.

Форт Бахрейна

Крепость хранит следы сразу нескольких цивилизаций и эпох. Отсюда открываются красивые виды на побережье.

Баб-аль-Бахрейн

Исторические ворота старой Манамы и вход на оживлённый рынок. Вы прогуляетесь среди лавок с ароматами специй, кофе и восточных сувениров.

Bahrain Avenues (по желанию)

Это современный торговый центр с необычной архитектурой, открытый и полностью кондиционированный. Здесь можно найти продукцию известных брендов, кафе и рестораны с вкусными блюдами со всего мира.

На экскурсии вы узнаете:

как зарождался и развивался Бахрейн — от древней цивилизации дильмун до современного королевства

какую роль играла страна в истории Жемчужного пути

как строятся мечети и чем исламская архитектура вдохновляет художников и архитекторов всего мира

как живут местные, какие блюда составляют национальную кухню и что такое бахрейнское гостеприимство

Организационные детали