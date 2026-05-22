Увидеть город глазами человека, который живёт здесь более 40 лет
Эта экскурсия про то, как маленькая страна сумела сохранить своё лицо в современном мире — открытое и искреннее. Я покажу вам главные достопримечательности и помогу почувствовать, что стоит за их фасадом. Поговорим об истории и культуре королевства — от древних легенд и традиций до современности.
Описание экскурсии
Мечеть Аль-Фатех
Одна из крупнейших и самых впечатляющих мечетей региона. Вы узнаете об основах ислама и роли религии в жизни Бахрейна.
Национальный музей Бахрейна
В главном музее страны увидите археологические находки древней цивилизации дильмун, предметы традиционных ремёсел и образцы современного искусства. Я помогу вам выстроить целостную картину истории королевства, обращу внимание на детали, которые легко упустить при самостоятельном осмотре.
Форт Бахрейна
Крепость хранит следы сразу нескольких цивилизаций и эпох. Отсюда открываются красивые виды на побережье.
Баб-аль-Бахрейн
Исторические ворота старой Манамы и вход на оживлённый рынок. Вы прогуляетесь среди лавок с ароматами специй, кофе и восточных сувениров.
Bahrain Avenues (по желанию)
Это современный торговый центр с необычной архитектурой, открытый и полностью кондиционированный. Здесь можно найти продукцию известных брендов, кафе и рестораны с вкусными блюдами со всего мира.
На экскурсии вы узнаете:
как зарождался и развивался Бахрейн — от древней цивилизации дильмун до современного королевства
какую роль играла страна в истории Жемчужного пути
как строятся мечети и чем исламская архитектура вдохновляет художников и архитекторов всего мира
как живут местные, какие блюда составляют национальную кухню и что такое бахрейнское гостеприимство
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Fortuner
Питание и напитки не входят в стоимость
На экскурсии я угощу вас сладостями и финиками
Предоставлю вам чистую, свежевыстиранную абайю — без неё вход в мечеть невозможен. Мужчинам разрешено посещать мечеть только в длинных брюках (в шортах строго запрещено)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€142
Дети до 12 лет
€50
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаля — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в этом прекрасном королевстве уже более 40 лет! У меня бахрейнский муж и чудесный сын. Я знаю все уголки этой удивительной страны и с нетерпением жду возможности показать вам настоящий Бахрейн — только самые красивые места и лучшие впечатления!
Входит в следующие категории Манамы
Похожие экскурсии на «Мой Бахрейн: секреты маленького королевства»