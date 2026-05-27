Бахрейн для круизных путешественников

Древняя цивилизация Дильмун, жемчуг и колорит восточного базара - на обзорной экскурсии по Манаме
Эта программа отлично подойдёт тем, кто впервые на острове и хочет за короткое время увидеть главное. Вы познакомитесь с историей древнего Бахрейна и современной жизнью страны.

Ощутите дыхание веков у крепости Калат Аль-Бахрейн, вдохнёте аромат специй на арабском базаре, полюбуетесь старинными районами и небоскрёбами и узнаете больше об исламской культуре в мечети Аль-Фатих.
Описание экскурсии

10:00–10:10 — выезд из порта

10:30–11:30 — мечеть Аль-Фатих

Вы познакомитесь с особенностями исламской архитектуры, послушаете о традициях и жизни мусульман в Бахрейне и рассмотрите роскошное внутреннее убранство мечети.

11:45–12:15 — Мухаррак — старая столица Бахрейна

Мы прогуляемся по историческому району и увидим, каким был Бахрейн до эпохи небоскрёбов. Именно здесь находится главное наследие страны — бахрейнский жемчуг. Расскажу, почему Бахрейн веками был центром мировой добычи жемчуга и какую роль это сыграло в развитии страны.

12:30–13:00 — Бахрейн-Бей — современное лицо страны

Панорамы небоскрёбов, роскошные отели и красивые виды на один из самых впечатляющих районов Манамы. Отличное место, чтобы увидеть контраст между древним и современным Бахрейном.

13:20–14:00 — крепость Калат Аль-Бахрейн

Именно здесь находилась столица древней цивилизации Дильмун. Мы рассмотрим мощные стены крепости и поговорим о тысячелетней истории острова.

14:20–15:10 — рынок Баб Аль-Бахрейн

Атмосферное сердце старой Манамы: узкие улочки, восточные ароматы специй, сладости, сувениры и настоящая жизнь города. Здесь можно почувствовать дух традиционного арабского базара и при желании приобрести подарки на память.

15:40 — возвращение в порт

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Toyota Coaster с кондиционером
  • В стоимость всё включено
  • По пятницам мечеть закрыта для посещения. В этот день предусмотрена фотоостановка
  • Пожалуйста, не надевайте прозрачную одежду и вещи с провокационными надписями
  • Во время экскурсии угощу вас местными сладостями и традиционными вкусностями

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€65
Пятничный (только в пятницу)€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода из порта Khalifa bin Salman
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся
Алеся — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 276 туристов
Живу в Королевстве Бахрейн более 20 лет. Приглашаю вас на свою индивидуальную экскурсию по самым интересным местам, во время которой вы узнаете о традициях, истории и быте местных жителей.

