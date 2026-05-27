Эта программа отлично подойдёт тем, кто впервые на острове и хочет за короткое время увидеть главное. Вы познакомитесь с историей древнего Бахрейна и современной жизнью страны. Ощутите дыхание веков у крепости Калат Аль-Бахрейн, вдохнёте аромат специй на арабском базаре, полюбуетесь старинными районами и небоскрёбами и узнаете больше об исламской культуре в мечети Аль-Фатих.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00–10:10 — выезд из порта

10:30–11:30 — мечеть Аль-Фатих

Вы познакомитесь с особенностями исламской архитектуры, послушаете о традициях и жизни мусульман в Бахрейне и рассмотрите роскошное внутреннее убранство мечети.

11:45–12:15 — Мухаррак — старая столица Бахрейна

Мы прогуляемся по историческому району и увидим, каким был Бахрейн до эпохи небоскрёбов. Именно здесь находится главное наследие страны — бахрейнский жемчуг. Расскажу, почему Бахрейн веками был центром мировой добычи жемчуга и какую роль это сыграло в развитии страны.

12:30–13:00 — Бахрейн-Бей — современное лицо страны

Панорамы небоскрёбов, роскошные отели и красивые виды на один из самых впечатляющих районов Манамы. Отличное место, чтобы увидеть контраст между древним и современным Бахрейном.

13:20–14:00 — крепость Калат Аль-Бахрейн

Именно здесь находилась столица древней цивилизации Дильмун. Мы рассмотрим мощные стены крепости и поговорим о тысячелетней истории острова.

14:20–15:10 — рынок Баб Аль-Бахрейн

Атмосферное сердце старой Манамы: узкие улочки, восточные ароматы специй, сладости, сувениры и настоящая жизнь города. Здесь можно почувствовать дух традиционного арабского базара и при желании приобрести подарки на память.

15:40 — возвращение в порт

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.

Организационные детали