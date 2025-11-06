Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — лишь небольшая часть мощного инженерного сооружения. Вы увидите то, что обычно остаётся вне поля зрения путешественников: укрепления, ДОТы и казематы.
Прикоснётесь к кирпичной кладке, испещрённой следами снарядов, и услышите подлинные истории защитников.
Описание экскурсии
- Прогулка по Волынскому и Кобринскому укреплениям
- Посещение Западного форта, до которого ещё не добрались реставраторы
- Место, где укрывался и принял бой майор Гаврилов, один из последних защитников
- ДОТ, возведённый накануне Великой Отечественной войны
- Панорамы крепости через бойницы и амбразуры — так её видели бойцы
- Кирпичная кладка со следами пуль и осколков — живая память о событиях
Вы узнаете:
- с какой целью строилась Брестская крепость и почему — на месте старого города
- как проходило возведение укреплений
- почему в Первую мировую крепость не сыграла отведённую роль
- как разворачивалась оборона 1941 года и как сложились судьбы защитников
Организационные детали
В экскурсию не входит посещение мемориального комплекса.
в понедельник, вторник и среду в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в крепость
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 259 туристов
Я аттестованный гид, брестчанин, любящий свой город. Провёл уже сотни экскурсий, поэтому могу интересно, просто и доходчиво рассказать о тысячелетнем Бресте, в котором родился и живу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
6 ноя 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннее время, когда можно было и красивую подсветку при рассвете увидеть, и с толпами туристов
