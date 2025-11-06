читать дальше

по ходу экскурсии не сталкиваться. Получил очень интересную информацию как о строительстве крепости и дореволюционном периоде ее существования, так и первой неделе обороны после начала Великой Отечественной войны. А также прошли довольно длинный маршрут по интереснейшим местам, отличным от центрального мемориального комплекса (хотя, и его тоже не миновали). Всем рекомендую гида Александра и данную экскурсию для первого знакомства с одной из известнейших достопримечательностей страны. Кроме того, Александр дал отличные советы относительно дальнейшего дневного путешествия в Беловежскую Пущу.