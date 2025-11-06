Мои заказы

Брестская крепость: не только мемориал

Исследовать фортификацию, которую редко показывают туристам
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — лишь небольшая часть мощного инженерного сооружения. Вы увидите то, что обычно остаётся вне поля зрения путешественников: укрепления, ДОТы и казематы.

Прикоснётесь к кирпичной кладке, испещрённой следами снарядов, и услышите подлинные истории защитников.
5
1 отзыв
Брестская крепость: не только мемориал© Александр
Брестская крепость: не только мемориал© Александр
Брестская крепость: не только мемориал© Александр

Описание экскурсии

  • Прогулка по Волынскому и Кобринскому укреплениям
  • Посещение Западного форта, до которого ещё не добрались реставраторы
  • Место, где укрывался и принял бой майор Гаврилов, один из последних защитников
  • ДОТ, возведённый накануне Великой Отечественной войны
  • Панорамы крепости через бойницы и амбразуры — так её видели бойцы
  • Кирпичная кладка со следами пуль и осколков — живая память о событиях

Вы узнаете:

  • с какой целью строилась Брестская крепость и почему — на месте старого города
  • как проходило возведение укреплений
  • почему в Первую мировую крепость не сыграла отведённую роль
  • как разворачивалась оборона 1941 года и как сложились судьбы защитников

Организационные детали

В экскурсию не входит посещение мемориального комплекса.

в понедельник, вторник и среду в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в крепость
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 259 туристов
Я аттестованный гид, брестчанин, любящий свой город. Провёл уже сотни экскурсий, поэтому могу интересно, просто и доходчиво рассказать о тысячелетнем Бресте, в котором родился и живу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александр
Александр
6 ноя 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннее время, когда можно было и красивую подсветку при рассвете увидеть, и с толпами туристов
читать дальше

по ходу экскурсии не сталкиваться. Получил очень интересную информацию как о строительстве крепости и дореволюционном периоде ее существования, так и первой неделе обороны после начала Великой Отечественной войны. А также прошли довольно длинный маршрут по интереснейшим местам, отличным от центрального мемориального комплекса (хотя, и его тоже не миновали). Всем рекомендую гида Александра и данную экскурсию для первого знакомства с одной из известнейших достопримечательностей страны. Кроме того, Александр дал отличные советы относительно дальнейшего дневного путешествия в Беловежскую Пущу.

Очень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннееОчень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннееОчень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннееОчень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннееОчень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннееОчень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннееОчень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннееОчень интересная и насыщенная экскурсия по Брестской крепости с гидом Александром. Началась в очень удачное утреннее

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Пешая
2 часа
65 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северо-Западных ворот
25 дек в 09:30
26 дек в 09:30
1500 ₽ за человека
Брестская крепость. Летопись истории
Пешая
3 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Начало: У ворот Брестской крепости
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по нетуристической Брестской крепости
Пешая
2 часа
248 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по нетуристической Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте