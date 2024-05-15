Отличная экскурсия. Понравилось всем, и детям (12 и 14 лет) и взрослым. Обычно у детей экскурсии проходят мимо, а тут заинтересовались и внимательно слушали до конца. 2 часа прошли незаметно. Петр - очень интересная личность, любит свое дело. Экскурсия была поздно вечером (22.00), от этого ощущение были острее. Кто соберется на вечернюю, подготовьте фонарики)), и лучше несколько.

Рекомендую на 100%