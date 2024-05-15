Брестская крепость, символ стойкости и героизма, хранит в себе не только официальные страницы истории, но и тайные уголки, оставшиеся за пределами обычных экскурсий.
Эта индивидуальная вечерняя экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться
Эта индивидуальная вечерняя экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏰 Исследование заброшенной части крепости
- 🎥 Интересные факты о съёмках фильма
- 🧬 Истории о научных открытиях
- 📝 Оригинальные надписи солдат
Что можно увидеть
- Северо-западные ворота
- Горжевая казарма теннального фронта
- Здание штаба 125 стрелкового полка
- Западный редюит
- Пороховой погреб
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как создавалась и модернизировалась Брестская крепость. Познакомитесь с малоизвестными подробностями строительства и обороны.
- Побываете на месте, где ещё до начала немецкой оккупации проводились опыты на живых людях по воздействию бактериологического оружия.
- Послушаете историю о человеке, который вырвался из Брестской крепости, пережил все ужасы немецких лагерей и смог оставить яркий след в мировой науке.
- Услышите истории со съёмок фильма А. Котта «Брестская крепость» и побываете на месте его центральной съёмочной площадки.
- Увидите оригинальные надписи на стенах казематов, которые оставляли солдаты гарнизона с конца 19 до начала 21 веков.
Мы осмотрим:
- Северо-западные ворота. Единственные из ворот Брестской крепости, не имевшие оборонительных бойниц. Вы узнаете подробности трагедии, разыгравшейся здесь на рассвете 22 июня.
- Горжевую казарму теннального фронта. Рассмотрим здание как наглядную попытку модернизации крепости для противостояния стремительно развивавшейся артиллерии.
- Здание штаба 125 стрелкового полка — его защитники одними из первых встретили врага
- Западный редюит — сооружение, которое на момент своего возведения считалось абсолютно неприступным
- Пороховой погреб конца 19 века для хранения боеприпасов
Для большего погружения в историю экскурсия сопровождается видеорядом переносного проектора.
Кому подойдёт
Экскурсия понравится тем, кто хочет максимально соприкоснуться с произошедшими в крепости событиями. Для участия в прогулке необходима удовлетворительная физическая форма и отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. Минимальный возраст участников — 13 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Северо-Западных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 220 туристов
Экскурсионной и исследовательской деятельностью я занимаюсь уже более 20 лет. За это время разработаны десятки интереснейших маршрутов и открыты новые факты истории. Являюсь победителем международного конкурса краеведов (Москва-2023), обладателем ряда наград за разработки новых форм проведения экскурсий. Среди моих довольных клиентов блогер Юрий Подоляка, комик Азамат Мусагалиев, автор-исполнитель Игорь Растеряев и даже тренерский состав юношеской команды ФК «Барселона».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
15 мая 2024
Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости.
Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы.
Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы.
Е
Елена
14 мая 2024
Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
Kushnir
10 мая 2024
Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам.
Остались под большим впечатлением все;)
Остались под большим впечатлением все;)
А
Анна
10 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательный. Были с ребенком (12 лет), смог заинтересовать всех, да так что пришлось еще раз вернуться что бы сделать фото. Во время экскурсии про них забыли))
И
Игорь
7 мая 2024
Однозначно рекомендуем данную экскурсию. Экскурсовод очень эрудированный, начитанный, приводит много интересных и небанальных фактов «не из Википедии», в том числе с иллюстрацией фото и мультимедийных материалов. Были с ребенком 10
А
Анна
7 мая 2024
Отличная экскурсия. Понравилось всем, и детям (12 и 14 лет) и взрослым. Обычно у детей экскурсии проходят мимо, а тут заинтересовались и внимательно слушали до конца. 2 часа прошли незаметно. Петр - очень интересная личность, любит свое дело. Экскурсия была поздно вечером (22.00), от этого ощущение были острее. Кто соберется на вечернюю, подготовьте фонарики)), и лучше несколько.
Рекомендую на 100%
Рекомендую на 100%
В
Виктория
6 мая 2024
Замечательная экскурсия, очень необычная. Петр удивительный экскурсовод, увлеченный, к своему делу относится с душой и переживанием. Спасибо за увлекательную прогулку и очень интересный, проникновенный рассказ!
Т
Татьяна
5 мая 2024
Отличная экскурсия. Пëтр интересный рассказчик, погружает в атмосферу того времени. Экскурсия проходит на одном дыхании. Интересно и детям, и взрослым, хотя тематика больше ориентирована на более старший возраст. Рекомендуем данную экскурсию к посещению.
Н
Надежда
3 мая 2024
Искренняя благодарность Петру за такое погружение! Мы услышали не цифры и факты, мы "пережили" часть произошедшего в этом героическом месте. Ощущение, что мы были в Крепости с очевидцем всех событий, случившихся в ее станах!
И
Ирина
30 апр 2024
Качественная экскурсия,Петр человек болеющий за историю,Родину с хорошо поставленной речью,,прониклись,получили массу эмоций. Огромное спасибо Петру 🙏🙏🙏
Н
Наталья
29 апр 2024
Хотим поблагодарить Петра за прекрасную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный вечер, полный эмоций и впечатлений. Экскурсия позволила узнать нам много интересного, увидеть много потаенных уголков Брестской Крепости. Рекомендуем гида Петра всем. Большое спасибо)))
Aleksei
27 апр 2024
Уникальный экскурсовод с огромным багажем знаний и просто отличный человек. Очень интересная и информативная экскурсия!
И
Иван
25 апр 2024
Отличный не избитый маршрут, абсолютное отсутствие туристов. Интересный и очень эрудированный гид, очень рекомендую Петра, вечерняя крепость дает совершенно другие эмоции и впечатления. Спасибо, мир🙏🏽
A
Andrey
12 апр 2024
Нестандартная экскурсия от увлеченного человека, не забывайте следовать советам гида и правильно экипироваться, тогда время пролетит незаметно.
А
Анна
11 апр 2024
Петр, огромное спасибо от всей нашей семьи!
Выбирала Ваш маршрут по отзывам. Сразу поняла, что люди искренне пишут.
Рекомендую обязательно!!!
Информативно, нестандартно, впечатляюще. Присоединяюсь ко мнению предыдущих гостей - Вы действительно "болеете" этой темой. Владение информацией и преподнесение людям разного возраста - 100%
Благодарим!
Выбирала Ваш маршрут по отзывам. Сразу поняла, что люди искренне пишут.
Рекомендую обязательно!!!
Информативно, нестандартно, впечатляюще. Присоединяюсь ко мнению предыдущих гостей - Вы действительно "болеете" этой темой. Владение информацией и преподнесение людям разного возраста - 100%
Благодарим!
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