С Светлана Брестская крепость. Летопись истории Были на экскурсии 4 июня. Гид - Максим. Профессионал своего дела. Три часа пролетели как три минуты. Очень интересная экскурсия.

О Ольга Брест - это не только Брестская крепость Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!

Е Евгений Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!

В Валентина Брестская крепость. Летопись истории Спасибо за очень интересную и необычную экскурсию! Узнали столько новых фактов, увидели оборону Брестской крепости в деталях. Время пролетело незаметно.

В Валентина Брест - город контрастов Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!

У Ульяна Брестская крепость. Летопись истории Спасибо огромное Максиму за потрясающую экскурсию. Столько интересного узнали. 3.5 часа пролетели незаметно. Обычно дети быстро устают или им становится скучно за такое время, но благодаря Максиму мой сын слушал внимательно.

А Анна Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу читать дальше прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами. Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,

В Валерия Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия читать дальше были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя. Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны

С Светлана Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу читать дальше нас. Очень оперативно отвечает в соцсетях, готова гибко подстроиться под нужды гостей. Дала несколько советов по самостоятельному осмотру. Рекомендует экскурсию с Инной по Брестской крепости и городу Бресту от всей души! Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для