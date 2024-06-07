1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
19 июня в 16:00
24 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Гид - Максим. Профессионал своего дела. Три часа пролетели как три минуты. Очень интересная экскурсия.
- ООльга6 июня 2024Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
- ЕЕвгений6 июня 2024Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо за очень интересную и необычную экскурсию! Узнали столько новых фактов, увидели оборону Брестской крепости в деталях. Время пролетело незаметно.
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
- УУльяна6 июня 2024Спасибо огромное Максиму за потрясающую экскурсию. Столько интересного узнали. 3.5 часа пролетели незаметно. Обычно дети быстро устают или им становится скучно за такое время, но благодаря Максиму мой сын слушал внимательно.
- ААнна5 июня 2024Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
- ССветлана5 июня 2024Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
- ННаталья3 июня 2024Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
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