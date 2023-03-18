Что вас ожидает

Экскурсионный маршрут пролегает в стороне от традиционных маршрутов, предлагаемых массовым посетителям Брестской крепости. Вы сможете увидеть настоящую Брестскую крепость, понять как и для чего строились форты и крепостные укрепления.

Посещение Западного форта и Восточной части Брестской крепости — это возможность ощутить атмосферу «настоящей» Брестской крепости, без лоска и пафоса. Неизвестная Брестская крепость — это грандиозные фортификационные сооружения, казармы польского часу, это последний очаг организованного сопротивления под командованием майора Гаврилова, это оплавленый в июне 41-го года кирпич, застывший каплями на сводах выжженых казематов.

Именно Западный форт стал основной съемочной площадкой культового фильма «Брестская крепость».

Важная информация• Маршрут не предназначен для туристов с детьми младше 9 лет и людей с ослабленным здоровьем.