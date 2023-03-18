Авторская экскурсия по Западной и Северной части Брестской крепости
Авторская экскурсия по Западной и Северной части Брестской крепости. Будет интересна для туристов, которые хотят узнать, увидеть и потрогать столетнюю довоенную историю крепости.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает 🤩
- Брестская крепость:
- Северная часть крепости
- Западный форт
- Казематы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Экскурсионный маршрут пролегает в стороне от традиционных маршрутов, предлагаемых массовым посетителям Брестской крепости. Вы сможете увидеть настоящую Брестскую крепость, понять как и для чего строились форты и крепостные укрепления.
Посещение Западного форта и Восточной части Брестской крепости — это возможность ощутить атмосферу «настоящей» Брестской крепости, без лоска и пафоса. Неизвестная Брестская крепость — это грандиозные фортификационные сооружения, казармы польского часу, это последний очаг организованного сопротивления под командованием майора Гаврилова, это оплавленый в июне 41-го года кирпич, застывший каплями на сводах выжженых казематов.
Именно Западный форт стал основной съемочной площадкой культового фильма «Брестская крепость».
Важная информация• Маршрут не предназначен для туристов с детьми младше 9 лет и людей с ослабленным здоровьем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пр. Машерова, 1 (кафе Незабудка)Завершение: территория КОМПЛЕКСА
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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