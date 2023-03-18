Брестская крепость. Потаенные уголки

Авторская экскурсия по Западной и Северной части Брестской крепости

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Авторская экскурсия по Западной и Северной части Брестской крепости. Будет интересна для туристов, которые хотят узнать, увидеть и потрогать столетнюю довоенную историю крепости.
Брестская крепость. Потаенные уголки
Брестская крепость. Потаенные уголки
Брестская крепость. Потаенные уголки
Брестская крепость. Потаенные уголки
Брестская крепость. Потаенные уголки
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
20
мар
21
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Что вас ожидает 🤩

  • Брестская крепость:
  • Северная часть крепости
  • Западный форт
  • Казематы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Экскурсионный маршрут пролегает в стороне от традиционных маршрутов, предлагаемых массовым посетителям Брестской крепости. Вы сможете увидеть настоящую Брестскую крепость, понять как и для чего строились форты и крепостные укрепления.
Посещение Западного форта и Восточной части Брестской крепости — это возможность ощутить атмосферу «настоящей» Брестской крепости, без лоска и пафоса. Неизвестная Брестская крепость — это грандиозные фортификационные сооружения, казармы польского часу, это последний очаг организованного сопротивления под командованием майора Гаврилова, это оплавленый в июне 41-го года кирпич, застывший каплями на сводах выжженых казематов.
Именно Западный форт стал основной съемочной площадкой культового фильма «Брестская крепость».
Важная информация• Маршрут не предназначен для туристов с детьми младше 9 лет и людей с ослабленным здоровьем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр. Машерова, 1 (кафе Незабудка)
Завершение: территория КОМПЛЕКСА
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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