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о которых не пишут в школьных учебниках. Чтобы смотреть на историю шире, я много путешествую: за моими плечами более 40 замков и исторических мест как в нашей стране, так и за рубежом. Эта насмотренность помогает мне проводить интересные параллели и делать рассказ объемным. На моих экскурсиях нет скучных лекций и сухих дат. Мы будем читать город как увлекательную книгу: через архитектуру, старые улочки и, самое главное, судьбы людей.