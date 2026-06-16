Брест — это гораздо больше, чем крепость и пешеходная улица. Это город, наполненный историями жителей: гимназистов, купцов, дворян и горожан разных эпох.
Мы будем сравнивать современные виды со снимками Брест-Литовска и находить детали, которые сегодня напоминают о смене империй и улицах, которые когда-то носили другие имена.
Мы будем сравнивать современные виды со снимками Брест-Литовска и находить детали, которые сегодня напоминают о смене империй и улицах, которые когда-то носили другие имена.
Описание фото-прогулки
Бывшая Алексеевская гимназия, где воспитывалась элита дореволюционного Брест-Литовска.
Улица Мицкевича, бывшая Дворянская. Представим себе светскую жизнь и интриги двухсотлетней давности.
Площадь Ленина, где советский монументализм соседствует с изящной архитектуры 19 века.
Улица Карла Маркса, бывшая Медовая. Окунёмся в атмосферу купеческого Бреста и увидем детали, которые легко пропустить в повседневной суете.
Проспект Машерова, бывшая Шоссейная улица — любимое пространство для прогулок у горожан начала прошлого века.
Брест на архивных фотографиях и современные виды. Будем искать элементы городской среды, которые пережили смену эпох и властей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Мицкевича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я – сертифицированный гид с профильным лингвистическим образованием. Историей пропитана большая часть моей жизни. Я бесконечно люблю изучать прошлое родного Бреста и историю Беларуси в целом, находя в них удивительные сюжеты,
Входит в следующие категории Бреста
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