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Брестская крепость. Война и Мир

Брест Э.
Брест Э. – Гид из Бреста
Во время пешеходной экскурсии 🧭 по открытой территории Мемориального комплекса, вы узнаете интереснейшие факты из её довоенной истории 📖, о героической обороне Брестской крепости летом 41-го, а так же о послевоенном периоде.
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Брестская крепость. Война и Мир
Брестская крепость. Война и Мир

Что вы увидите

  • Главный вход в Мемориальный комплекс «Звезда»
  • Пороховые склады и военная техника
  • Белый дворец
  • Скульптурная композиция «Жажда»
  • Холмские ворота
  • Тереспольские ворота
  • слияние рек Буг и Мухавец
  • Свято-Николаевский гарнизонный храм
  • Главный монумент
  • Штык-обелиск
  • Вечный огонь
  • Мемориальные плиты
  • Площадь церемониалов
Брестская крепость получила широкую известность в связи с трагическими событиями июня 1941 г., героическая оборона крепости проходит основной линией в истории 📖 этого фортификационного комплекса. Но на момент начала войны крепость уже насчитывала вековую историю. Что вас ожидает:Главный вход в Мемориальный комплекс «Звезда», Пороховые склады и военная техника, Белый дворец, Скульптурная композиция «Жажда», Холмские ворота, Тереспольские ворота, Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим», Свято-Николаевский гарнизонный храм, Главный монумент, Штык-обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, Площадь церемониалов.
На маршруте вы можете задавать нашему сотруднику тематические вопросы, на которые получите исчерпывающие ответы, так же в работе мы пользуемся документальными фотографиями, которые вызывают огромный интерес у туристов.
Наши сотрудники всегда покажут самые удачные ракурсы для фото, которые останутся в вашем семейном альбоме, как память о посещении этого уникального места. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход на территорию крепости бесплатный
Начало
🚩 просп. Машерова, 1, Брест
Место завершения
🏁 пл. Церемониалов, Брест
Брестская крепость. Война и Мир
Брестская крепость. Война и Мир
Брестская крепость. Война и Мир
Брестская крепость. Война и Мир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Брест Э.
Брест Э.
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