Брестская крепость получила широкую известность в связи с трагическими событиями июня 1941 г., героическая оборона крепости проходит основной линией в истории 📖 этого фортификационного комплекса. Но на момент начала войны крепость уже насчитывала вековую историю. Что вас ожидает:Главный вход в Мемориальный комплекс «Звезда», Пороховые склады и военная техника, Белый дворец, Скульптурная композиция «Жажда», Холмские ворота, Тереспольские ворота, Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим», Свято-Николаевский гарнизонный храм, Главный монумент, Штык-обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, Площадь церемониалов.

На маршруте вы можете задавать нашему сотруднику тематические вопросы, на которые получите исчерпывающие ответы, так же в работе мы пользуемся документальными фотографиями, которые вызывают огромный интерес у туристов.

Наши сотрудники всегда покажут самые удачные ракурсы для фото, которые останутся в вашем семейном альбоме, как память о посещении этого уникального места. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.