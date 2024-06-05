1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
«Оказавшись в туристическом комплексе «Беловежская пуща», в первую очередь вы посетите музей природы»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
«В Музее фартушков вы узнаете о ремёслах деревни — о посеве и обработке льна, о прядении и ткачестве»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
«Обзорная экскурсия по Бресту — обед — музей-усадьба Немцевичей — костёл в Чернавчицах — Каменецкая башня — ужин и ночевка в агроусадьбе»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«Осмотрите экспозицию Музея обороны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
- ВВарвара4 июня 2024Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема
- ББурдонова28 мая 2024Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
- ВВладимир24 мая 2024Все очень понравилось особенно экскурсовод.
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась поездка с Екатериной. Екатерина - эрудированная, приятная в общении. Материал экскурсии был структурирован, очень интересно! Буду рекомендовать друзьям и знакомым)
- ЕЕлена16 мая 2024Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
- ААлексей28 апреля 2024Добрый,хороший экскурсовод. Всё время была на связи,забрала от дома и привезла туда же. Бывает там часто,поэтому даже волки с медведями
- ЮЮлия26 апреля 2024Все понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местах
- ООльга22 апреля 2024Тактичен, скромен, предупредителен, знает, а главное, любит свой край. Рекомендуем, однозначно! Спасибо за то, что мы влюбились в Белоруссию заново.
- ЕЕлена21 апреля 2024Отличная экскурсия. Спасибо Валентине. Валентина- человек, любящий всем сердцем прекрасную страну - Беларусь!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Музеи»
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