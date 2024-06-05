Музеи и искусство Бреста

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Бресте, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Беловежскую пущу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
«Оказавшись в туристическом комплексе «Беловежская пуща», в первую очередь вы посетите музей природы»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
«В Музее фартушков вы узнаете о ремёслах деревни — о посеве и обработке льна, о прядении и ткачестве»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990 за человека
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
29 отзывов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
«Обзорная экскурсия по Бресту — обед — музей-усадьба Немцевичей — костёл в Чернавчицах — Каменецкая башня — ужин и ночевка в агроусадьбе»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
8 отзывов
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
«Осмотрите экспозицию Музея обороны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
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    были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.

  • В
    Варвара
    4 июня 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема
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    Полесья была очень интересна, так как это особый регион. Также несколько лет назад я узнала про художника Наполеона Орду и его творчество по графике усадеб, архитектурных памятников и исторических мест меня очень зацепило. Поэтому когда я случайно увидела, что в этих краях его родные места и музей, сразу решила, что надо ехать. Для этого маршрут был скорректирован. В итоге мы посетили Кобрин, от которого я ничего изначально не ждала, но город произвел впечатление благодаря прекрасному свадебному парку, архитектурному наследию, истории, личности Суворова и уютной атмосфере. Далее мы проехали милые деревни, где попадаются голубые церкви, голубые хаты, бывшие усадьбы и их постройки, склеп семьи Ожешко. Возможно, кому-то это не интересно, места не на слуху, но мне это откликалось ещё со школьных уроков. Наконец добрались и до мест Наполеона Орды. Музей создан недавно, работают огромные энтузиасты - директор музея, экскурсовод. Встречают очень тепло и радушно - чаепитие с блинами и вареньем, очень живая экскурсия, с удовольствием послушала часть на белорусском языке (мой личный выбор), а также узнала, как восстановленная усадьба получила уникальную коллекцию мебели, как с нуля здесь все развивали и продолжают. Здорово, что имя Наполеона Орды теперь снова обрело дом. В конце поехали в музей фартуков, я удивилась, какие они нарядные и выглядят, как новые, хотя многим лет по 80-100. В музее можно попробовать ткать на разных станках, узнать технологию обработки льна, увидеть разные народные костюмы, а также усадьбу. День пролетел незаметно! Благодаря Валентине и ее рассказам, удачно доработанном у маршруту я влюбилась в уютное, солнечное Полесье, прекрасных людей, аистов на столбах, голубые церкви. Теперь Полесье - не пустой звук, а много образов, звуков и приятных воспоминаний!

    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси
  • Б
    Бурдонова
    28 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Все очень понравилось особенно экскурсовод.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Очень понравилась поездка с Екатериной. Екатерина - эрудированная, приятная в общении. Материал экскурсии был структурирован, очень интересно! Буду рекомендовать друзьям и знакомым)
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
  • А
    Алексей
    28 апреля 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Добрый,хороший экскурсовод. Всё время была на связи,забрала от дома и привезла туда же. Бывает там часто,поэтому даже волки с медведями
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    её знают и с удовольствием подходят за вкусняшками. Маршрут продуман,всё чётко по времени и чтобы никуда при этом не бежать. Смело могу советовать Екатерину для путешествий.

  • Ю
    Юлия
    26 апреля 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Все понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местах
    Все понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местахВсе понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местахВсе понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местахВсе понравилось, логичный и понятный маршрут, достаточно подробно рассказывает о событиях и местах
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Тактичен, скромен, предупредителен, знает, а главное, любит свой край. Рекомендуем, однозначно! Спасибо за то, что мы влюбились в Белоруссию заново.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    Отличная экскурсия. Спасибо Валентине. Валентина- человек, любящий всем сердцем прекрасную страну - Беларусь!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Музеи»

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  3. Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
  4. Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 890 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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