Индивидуальная
до 1 чел.
Неизведанная Брестская крепость: погружение в историю и секреты
Приглашаем на уникальное путешествие по Брестской крепости, где история оживает в каждом камне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июл в 09:00
2 июл в 09:00
350 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
Начало: Просп. Машерова, 1, Брест
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 9:00 и в 15:30.
1 июл в 09:00
2 июл в 09:00
160 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Вторник-пятница
275 Br за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina30 апреля 2025Очень интересная, содержательная экскурсия. Максим прекрасный гид и рассказчик. Были с подростком 13 лет, который остался очень доволен. Однозначно рекомендуем!!!
- ЕЕлена25 апреля 2025Все очень интересно. Благодарим Тимура. Рекомендуем всем.
- ААнна10 апреля 2025Посещение Брестской крепости оставило сильное впечатление. Узнали много интересных фактов. Гид Тимур великолепно владеет материалом, рассказывает увлеченно и с большой
- ЮЮлия8 марта 2025Очень интересная индивидуальная экскурсия в Брестскую крепость, познавательная, насыщенная важной исторической информацией. Экскурсовод Анна большой профессионал своего дела. Она подробно
- ИИрина15 февраля 2025Всё понравилось. Вживую всё выглядит масштабнее и внушительнее,тем более с сопровождением гида. Виктория владеет огромной информацией о крепости,так же она ответила на множество вопросов супруга по истории. Спасибо.
- ЮЮлия11 декабря 2024Очень понравилась экскурсовод Анна. Грамотная,знающая материал,терпеливая очень глубоко вовлеченная в процесс.
- ТТатьяна7 декабря 2024Мы впервые побывали в Бресткой крепости. Нас встретила Виктория-лицензионный экскурсовод музея-крепости. Огромное Спасибо за подробный эмоциональный рассказ, узнали дополнительную информацию о героях Бресткой крепости, потрясает мужество людей!!!
- ИИрина7 декабря 2024Очень познавательно, информативно. Несмотря на холодную погоду время пролетело очень быстро за увлекательным рассказом гида Инны. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Холм Славы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в мае 2025
Сейчас в Бресте в категории "Холм Славы" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 350. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Бресте на 2025 год по теме «Холм Славы», 35 ⭐ отзывов, цены от 160Br. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль