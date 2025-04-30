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и увлечённо познакомила нас троих с историей создания Брестской крепости, начиная с 1830 года, по ходу рассказа показывала исторические фотографии. Мы узнали много нового, увидели казематы Восточного форта, Тереспольские ворота, побывали внутри Западного форта, прошли по его коридорам, заглянули в потаённые уголки крепости, увидели бойницы, надписи бойцов 19 и 20 веков на кирпичных стенах. Анна рассказала нам о судьбах героев Брестской крепости в годы ВОВ и судьбах их семей, таких как майор Гаврилов, комиссар Фомин и других. Затем нас встретила экскурсовод Александра и провела отличную экскурсию по открытому Мемориальному комплексу в память ВОВ, мы увидели Холмские ворота, военную технику, скульптурные композиции "Жажда", Главный монумент, Штык- обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, главный вход в Мемориальный комплекс "Звезда". Спасибо огромное всем гидам за такую интересную и подробную экскурсию!!! Мы под большим впечатлением до сих пор. Брестская крепость — это символ мужества и стойкости, который нужно посетить всем и поклониться подвигу солдат. Очень рекомендуем экскурсию любителям истории.