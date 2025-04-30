Холм Славы – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Холм Славы» в Бресте, цены от 160 Br. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Неизведанная Брестская крепость
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Неизведанная Брестская крепость: погружение в историю и секреты
Приглашаем на уникальное путешествие по Брестской крепости, где история оживает в каждом камне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июл в 09:00
2 июл в 09:00
350 Br за экскурсию
Брестская крепость. Война и Мир
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
Начало: Просп. Машерова, 1, Брест
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 9:00 и в 15:30.
1 июл в 09:00
2 июл в 09:00
160 Br за экскурсию
Брестская крепость: 180 лет истории
2 часа 45 минут
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Вторник-пятница
275 Br за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    30 апреля 2025
    Неизведанная Брестская крепость
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Максим прекрасный гид и рассказчик. Были с подростком 13 лет, который остался очень доволен. Однозначно рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    25 апреля 2025
    Неизведанная Брестская крепость
    Все очень интересно. Благодарим Тимура. Рекомендуем всем.
  • А
    Анна
    10 апреля 2025
    Неизведанная Брестская крепость
    Посещение Брестской крепости оставило сильное впечатление. Узнали много интересных фактов. Гид Тимур великолепно владеет материалом, рассказывает увлеченно и с большой
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    любовью к своему городу и крепости-герою. Не смотря на холодную погоду дети выдержали трехчасовую экскурсию. Огромная благодарность всем, кто изучает, собирает, хранит и передает информацию о событиях и героях Отечественной войны. Это бесценно.

  • Ю
    Юлия
    8 марта 2025
    Брестская крепость: 180 лет истории
    Очень интересная индивидуальная экскурсия в Брестскую крепость, познавательная, насыщенная важной исторической информацией. Экскурсовод Анна большой профессионал своего дела. Она подробно
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    и увлечённо познакомила нас троих с историей создания Брестской крепости, начиная с 1830 года, по ходу рассказа показывала исторические фотографии. Мы узнали много нового, увидели казематы Восточного форта, Тереспольские ворота, побывали внутри Западного форта, прошли по его коридорам, заглянули в потаённые уголки крепости, увидели бойницы, надписи бойцов 19 и 20 веков на кирпичных стенах. Анна рассказала нам о судьбах героев Брестской крепости в годы ВОВ и судьбах их семей, таких как майор Гаврилов, комиссар Фомин и других. Затем нас встретила экскурсовод Александра и провела отличную экскурсию по открытому Мемориальному комплексу в память ВОВ, мы увидели Холмские ворота, военную технику, скульптурные композиции "Жажда", Главный монумент, Штык- обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, главный вход в Мемориальный комплекс "Звезда". Спасибо огромное всем гидам за такую интересную и подробную экскурсию!!! Мы под большим впечатлением до сих пор. Брестская крепость — это символ мужества и стойкости, который нужно посетить всем и поклониться подвигу солдат. Очень рекомендуем экскурсию любителям истории.

  • И
    Ирина
    15 февраля 2025
    Брестская крепость. Война и Мир
    Всё понравилось. Вживую всё выглядит масштабнее и внушительнее,тем более с сопровождением гида. Виктория владеет огромной информацией о крепости,так же она ответила на множество вопросов супруга по истории. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    11 декабря 2024
    Брестская крепость: 180 лет истории
    Очень понравилась экскурсовод Анна. Грамотная,знающая материал,терпеливая очень глубоко вовлеченная в процесс.
  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2024
    Брестская крепость. Война и Мир
    Мы впервые побывали в Бресткой крепости. Нас встретила Виктория-лицензионный экскурсовод музея-крепости. Огромное Спасибо за подробный эмоциональный рассказ, узнали дополнительную информацию о героях Бресткой крепости, потрясает мужество людей!!!
  • И
    Ирина
    7 декабря 2024
    Брестская крепость. Война и Мир
    Очень познавательно, информативно. Несмотря на холодную погоду время пролетело очень быстро за увлекательным рассказом гида Инны. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Холм Славы»

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  6. Музей обороны Брестской крепости
  7. Музей железнодорожной техники
  8. Художественный Музей
  9. Набережная
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в мае 2025
Сейчас в Бресте в категории "Холм Славы" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 350. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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