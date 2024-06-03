1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
«Вы узнаете, как этот храм относится к Брестской унии, одному из важнейших событий в истории нашего города»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Леваневского, Свято-Николаевская братская церковь и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
«Синагога, гетто и старинные дома»
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
«Поговорим о разных этапах, в которые менялись национальный состав и религиозная принадлежность жителей Бреста, и о том, как это повлияло на город»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.
- ННаталья1 июня 2024Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
- ББурдонова28 мая 2024Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
- ДДарья28 мая 2024Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
- ААнтон27 мая 2024Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую
- ЕЕлена16 мая 2024Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
- ИИван12 мая 2024Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
- ВВиктор15 апреля 2024Отличная экскурсия, очень позитивный гид Анна, нам понравилось и материал и город. И погода была прекрасной)
- NNina6 апреля 2024Замечательная экскурсия! Красивый город Брест, после такой экскурсии понравился ещё больше. Татьяна любит свой город и его историю. Получили удовольствие от экскурсии.
- ММаргарита29 марта 2024Очень интересная и захватывающая экскурсия в, может, не самые популярные, но очень красивые места
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Святые места»
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