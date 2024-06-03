Религиозные экскурсии по святым местам Бреста

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Бресте, цены от 1 667 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
«Вы узнаете, как этот храм относится к Брестской унии, одному из важнейших событий в истории нашего города»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
29 отзывов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«Леваневского, Свято-Николаевская братская церковь и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667 за человека
Еврейское наследие Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
«Синагога, гетто и старинные дома»
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Брест в контексте мировой истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
«Поговорим о разных этапах, в которые менялись национальный состав и религиозная принадлежность жителей Бреста, и о том, как это повлияло на город»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Удивительные окрестности Бреста
  2. Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
  3. Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
  4. Еврейское наследие Бреста
  5. Брест в контексте мировой истории
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Брестская Крепость
  2. Самое главное
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Святые места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 667 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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