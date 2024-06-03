Н Наталья Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня Приятно проведённый день. Интересно и познавательно. Пуща великолепна и обязательна к посещению если вы приехали в Белоруссию.

Н Наталья Еврейское наследие Бреста Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.

Б Бурдонова Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.

Д Дарья Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!

А Антон Брест в контексте мировой истории Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую

Е Елена Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)

И Иван Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.

В Виктор Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе Отличная экскурсия, очень позитивный гид Анна, нам понравилось и материал и город. И погода была прекрасной)

N Nina Брест в контексте мировой истории Замечательная экскурсия! Красивый город Брест, после такой экскурсии понравился ещё больше. Татьяна любит свой город и его историю. Получили удовольствие от экскурсии.