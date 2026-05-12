Наш инструктор поможет вам подружиться с электросамокатом — и вы отправитесь исследовать Беловежскую пущу сами.
Можете маневрировать между тропинками, останавливаться в живописных локациях и дышать свежим воздухом. С лёгкими и удобными самокатами вы ощутите свободу передвижения и не устанете во время прогулки.
Можете маневрировать между тропинками, останавливаться в живописных локациях и дышать свежим воздухом. С лёгкими и удобными самокатами вы ощутите свободу передвижения и не устанете во время прогулки.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Вам нужно самостоятельно добраться до места встречи в агрогородке Каменюки
- Инструктаж пройдёт в группе, а затем вы отправитесь на самостоятельную прогулку. Инструктор не будет вас сопровождать, а встретит лишь в финальной точке
- По закону управлять самокатом на дорогах общего пользования, велодорожках и тротуарах разрешено с 14 лет. Дети младше 14 лет не могут выезжать на проезжую часть даже в сопровождении взрослого
- Стоимость аренды указана за 1 ч. Вы можете оплатить нужное вам время и кататься сколько захотите. Оплата остатка стоимости — на месте в белорусских рублях
- С собой необходимо взять фото паспорта или сам паспорт для составления договора
Дополнительные расходы
- Аренда прицепа — 20 бел. руб.
- Аренда детского кресла — 10 бел. руб.
- Вход в национальный парк (цены меняются, зависят от сезона и категории билета) — уточняйте на официальном сайте
Маршруты в Беловежской пуще
- Царская поляна — 10 км (примерно 1,5 ч)
- Лесные тайны — 16 км (примерно 2,5 ч)
- Большое путешествие — 27 км (примерно 4 ч)
- Зелёный коридор — 35 км (примерно 5 ч)
Более подробная информация есть на сайте национального парка.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В агрогородке Каменюки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 456 туристов
Работаем в сфере услуг с 2021 года, постоянно совершенствуемся, опираясь на обратную связь от путешественников. Будем рады открыть для вас Беларусь и сделать отдых лёгким и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Ребята просто замечательные! Всё быстро, по делу, инструктаж перед поездкой! ребенку всё объяснили, показали! техника прекрасная! в целом парк техники очень достойный! найти их очень легко. Нам оооочень понравилось! еще приедем и друзьям расскажем и посоветуем!
спасибо огромное! удачи вам и здоровья!
спасибо огромное! удачи вам и здоровья!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии на «По Беловежской пуще - на электросамокатах»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПутешествие в Беловежскую пущу
Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса - для детей и взрослых
Начало: От места проживания в пределах Бреста
3 июн в 08:00
8 июн в 08:00
10 370 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Групповая экскурсия навстречу заповедной природе, традициям Брестчины и зубрам
Начало: На проспекте Машерова в Бресте
12 июн в 11:00
13 июн в 11:00
2942 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
7 июн в 09:00
19 июн в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на велосипедах
Активный отдых среди пейзажей нацпарка (без гида)
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
216 ₽ за человека
от 470 ₽ за человека