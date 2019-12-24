12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса — для детей и взрослых

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
«Твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща...» Если вы пропели эти строки, а мысль о заповедных лесах и удивительных животных отзывается в сердце, это путешествие для вас.

Беловежская пуща — настоящий бренд Беларуси: вы услышите её историю в шёпоте вековых дубрав, познакомитесь с многообразием природы и традициями Брестчины.

И конечно, подышите звенящим чистым воздухом и увидите пущанских животных, в том числе знаменитых зубров.
83 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу

Что вас ожидает

Вековая лесная история
По пути из Бреста в туристический комплекс «Беловежская пуща» в деревне Каменюки я расскажу самое главное о городе, о древней и современной Брестчине. Об истории пущи с 15 века до сегодняшнего дня и о том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес с заповедной флорой и фауной в центре Европы — час дороги пролетит незаметно.

Многообразие местной природы
Оказавшись в туристическом комплексе «Беловежская пуща», в первую очередь вы посетите музей природы. Пять тематических залов наиболее полно отражают разнообразие флоры и фауны пущи: вы увидите исчезнувших животных и современных обитателей, узнаете, как пуща выглядит в разные времена года, рассмотрите макет царского охотничьего дворца и исторические фотографии.

Обзорная поездка по пуще
Со мной или местным экскурсоводом (в зависимости от количества человек) вы проедете 50 км по национальному парку, любуясь пейзажами реликтового леса. В поездке три остановки: у царского мостика конца 19 века, у огромного дуба, обхватить который под силу лишь шестерым, и в музее народного быта и старинных технологий. Вы познакомитесь с крестьянским бытом белорусов конца 19-начала 20 вв., прогуляетесь по подворью, где обитают домашние животные и птицы, а также узнаете о традициях пущанского самогоноварения и сможете продегустировать знаменитую «пущанку».

По желанию путешественников с детьми эта часть программы может быть заменена на поход в гости к Деду Морозу, который круглый год встречает гостей у себя в резиденции в сердце пущи.

Пущанские животные и Каменецкая башня
Вы прогуляетесь вдоль вольеров, где в условиях, приближенных к реальным, обитают дикие животные: олени, медведи, волки, лани, тарпановидные лошади и, конечно, зубры — главные жители Беловежской пущи, ставшие национальным символом Беларуси. На обратном пути посетим Каменецкую башню — единственную сохранившуюся в восточной Европе башню Волынского типа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас у места вашего проживания и отвезу обратно
  • Предусмотрено время для обеда: на территории пущи есть ресторан, два кафе и кафе в резиденции Деда Мороза
  • В понедельник Каменецкая башня не работает (выходной)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — в музей природы: взрослые — 150 руб., дети от 6 до 14 — 120 руб., дошкольники — бесплатно
    — в вольеры: взрослые — 120 руб., дети от 6 до 14 — 90 руб., дошкольники — бесплатно
    — в резиденцию Деда Мороза: взрослые — 360 руб., дети от 1 до 14 — 300 руб.
    — на Каменецкую башню: взрослые — 88 руб., дети от 6 до 16 — 45 руб.
  • Обзорная поездка по пуще: взрослые — 450 руб., дети от 1 до 14 — 300 руб.

Обратите внимание: в межсезонье, в редких случаях, когда желающих поехать в парк недостаточно (должно быть минимум 6-7 человек), Национальный парк может отменить поездку.

Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к любым вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Увы, ожидания не оправдались. Мы увидели музей и вольеры с животными. По самой пуще пройти не удалось, т.к. не набралась группа, т.е. экскурсия не состоялась не по нашей вине, что свидетельствует о плохой организации. В результате экскурсия заняла 4 часа, а не 8 обещанных, а оплачена полная стоимость.
25 ноября 2019
Екатерина замечательный гид, очень организованная и заботливая, пребывание было 1 днем, и в основном ради Беловежской пущи, Екатерина встретила на вокзале, заранее выяснила контакты, поезд, вагон. С учетом того, что ребенка укачивало, было важно какая машина и стиль вождения, все ок.
Гид все очень интересно рассказывала, живым языком. Понравилось общение и экскурсия и бабушке и внучке.
5 ноября 2019
Спасибо огромное Екатерине за экскурсию! Рекомендуем!!!
1 сентября 2019
Спасибо Екатерине за очень интересную и познавательную экскурсию!
20 августа 2019
Отличная экскурсия! Подходит как взрослым, так и детям.
1 августа 2019
Ездили с семьей на экскурсию в Беловежскую пущу. Нам все очень понравилось! Огромнейшее спасибо экскурсоводу Екатерине за отличную организацию и ответственность! Глубокое знание материала, интересная подача и тонкое чувство юмора- нам ооооочень повезло с нашим гидом! Все наши просьбы и вопросы по организации экскурсии были решены заранее! У нас получалась довольно нестандартная ситуация: мы путешествовали с маленькой собачкой, поэтому, конечно, нас волновал вопрос, пустят ли нас на заповедную территорию с животным? Екатерина заранее узнала всю информацию: наш вопрос решился положительно! После экскурсии нас отвезли на вокзал в Бресте, так как в этот день нам предстоял переезд в Минск.
Буду рекомендовать друзьям! Екатерина, Вам огромнейшее спасибо, удачи и хороших туристов!
С уважением, Юлия, Георгий, Олег, Вера.
1 июля 2019
Добрый день! Ездили семьей на экскурсию в Беловежскую пущу и Брестскую крепость 29.06.2019 г. Хотим выразить благодарность сопровождающей-гиду Екатерине за внимание и профессионализм. Екатерина грамотно организовала маршрут, провела интереснейшую экскурсию по музею природы, рассказала историю Беловежской пущи. Отдельная благодарность научному сотруднику Брестской крепости Светлане за интереснейшую экскурсию по Брестской крепости и музею войны. Екатерина и Светлана - профессионалы своего дела. Спасибо за Вашу работу! С уважением, Наталия
20 мая 2019
Большое спасибо Екатерине за интересную экскурсию в пущу и за сервис! Узнали много нового и интересного. Спасибо!
14 мая 2019
Интересная и познавательная экскурсия. Екатерина прекрасный специалист своего дела. Пунктуальная, вежливая, лёгкая в общении, и, наконец, она просто красавица. Спасибо Вам, Екатерина!
Екатерина
3 мая 2019
Экскурсия познавательная.
Маршрут организован логично. В программу заложено не только экскурсионное обслуживание, посещение музея, заповедника, но и транспортные услуги. Минивен оснащен акустической системой: слышно гида хорошо.
Екатерина - интересная , эрудированная рассказчица: история, природа, атмосфера места ей умело передается.
Захотелось подробнее изучить историю Белоруссии. Но это уже другая история.
Приятно порадовал индивидуальный подход и общение гида с ребенком ( 4 годика).
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