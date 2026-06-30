12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в Беловежскую пущу

Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса - для детей и взрослых
«Твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща…» Если вы пропели эти строки, а мысль о заповедных лесах и удивительных животных отзывается в сердце, это путешествие для вас.

Беловежская пуща — настоящий
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бренд Беларуси: вы услышите её историю в шёпоте вековых дубрав, познакомитесь с многообразием природы и традициями Брестчины.

И конечно, подышите звенящим чистым воздухом и увидите пущанских животных, в том числе знаменитых зубров.

5
141 отзыв
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу
Путешествие в Беловежскую пущу

Описание экскурсии

Вековая лесная история

По пути из Бреста в Беловежскую пущу в деревне Каменюки я расскажу самое главное о городе, о древней и современной Брестчине. Об истории пущи с 15 века до сегодняшнего дня и о том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес с заповедной флорой и фауной в центре Европы — час дороги пролетит незаметно.

Многообразие местной природы

Оказавшись в туристическом комплексе «Беловежская пуща», вы посетите вольеры с животными. Протяженность вольеров около километра. Здесь в условиях приближенных к реальным живут кабаны, олени, лошади и красавцы зубры — главные жители Беловежской пущи, ставшие национальным символом Беларуси.

Обзорная поездка по пуще

Со мной или местным экскурсоводом (в зависимости от количества человек) вы проедете 50 км по национальному парку, любуясь пейзажами реликтового леса. В поездке три остановки: у царского мостика конца 19 века, у огромного дуба, обхватить который под силу лишь шестерым, и в музее народного быта и старинных технологий. Вы познакомитесь с крестьянским бытом белорусов конца 19-начала 20 вв., прогуляетесь по подворью, где обитают домашние животные и птицы, а также узнаете о традициях пущанского самогоноварения и сможете продегустировать знаменитую «пущанку».

По желанию путешественников с детьми эта часть программы может быть заменена на поход в гости к Деду Морозу, который круглый год встречает гостей у себя в резиденции в сердце пущи.

Каменецкая башня и Троицкий костёл 16 века

На обратном пути посетим Каменецкую башню 13 века — единственную сохранившуюся в Восточной Европе башню Волынского типа. Прогуляемся вокруг этого величественного сооружения и я расскажу о истории города и башни, о технических характеристиках и реставрационных периодах и чем же уникальна эта башня.
Троицкий костёл с элементами оборонительного зодчества является действующим и включён в наш маршрут. В утренние часы в костёле проводятся богослужения.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в белорусских рублях.

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас у места вашего проживания и после экскурсии привезу обратно
  • Предусмотрено время для обеда: на территории пущи есть ресторан, два кафе и кафе в резиденции Деда Мороза
  • В понедельник Каменецкая башня не работает (выходной)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • В группе больше 4 человек за каждого дополнительного участника доплата 1200 рос. руб. Максимум в группе — 8 человек
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — Резиденция Деда Мороза: 35 бел. руб. /взрослый, 25 бел. руб. /детский до 15 лет с 20.01.2026
    — Обзорная экскурсия по Пуще: 30 бел. руб. /взрослый, 18 бел. руб. /детский до 18 лет
    — Вольеры: 14 бел. руб. /взрослый, 9 бел. руб. /детский
    — В костеле — пожертвование

Автобусные экскурсии по пуще (обзорная или резиденция Деда Мороза) проводятся на транспорте национального парка. При количестве желающих менее 6 человек экскурсию парк не проводит. По понедельникам автобусные экскурсии не проводятся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места проживания в пределах Бреста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3392 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
4
3
3
2
1
1
Зоя
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus) и очень комфортное вождение. Большое впечатление произвёл костёл, каменецкая башня, место гнездования аистов, поля
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с золотистой рожью… и конечно же сама Беловежская пуща с необыкновенным девственным лесом, вековыми дубами (в том числе и дуб-патриарх), редким деревом граб с мхами и лишайниками, чистейшим воздухом, которым хочется надышаться впрок. а чего стоят животные в вольерах!!! ЗУБРЫ, медведи, волки, лисицы, кабаны, лошади, олени, еноты и многие другие! Спасибо, Екатерина, за такую интересную, душевную экскурсию, нам с Вами очень понравилось!!!

Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
Путешествие с Екатериной было незабываемым, мы остались очень довольны поездкой, Екатерина прекрасный водитель, комфортный автомобиль (bus)
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Марина
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
Для животных брали обычные сушки, одного пакетика катастрофически не хватило, берите больше, также можно с собой
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взять небольшие яблочки, морковку, зверюшки очень отзывчивые, быстро прибегают полакомиться.
В Пуще потрясающий воздух, когда были остановки на обзорной экскурсии и мы выходили из автобуса, не могла надышаться им.
Экскурсию однозначно рекомендую, впечатления только положительные. Екатерина, огромное спасибо!

На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.+3
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
На экскурсию ездили вдвоём с дочкой. Екатерина отличный гид, очень увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно.
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Ольга
Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично! Екатерина забрала нас прямо от подъезда, поездка прошла очень комфортно. По пути в Беловежскую
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пущу экскурсовод рассказала много интересного о Беларуси, Пущи, животных, подробно отвечала на все вопросы, заранее забронировала места на автобус с обзорной экскурсией, сама провела экскурсию по музею Природы, привела много интересных фактов о его экспонатах. В музее все животные представлены в своей естественной среде обитания. Потом была обзорная экскурсия по Пущи на автобусе с рассказом уже местного экскурсовода, посещение музея местного быта с дегустацией Пущинской самогонки (для тех, кто смог осилить))). А потом мы гуляли с Екатериной по вольерам, кормили сушками зубров, кабанов и др. Впечатлений море!!! Видно, что Екатерина знает и любит животных. После прогулки - обед. Она заранее забронировала столик в кафе. Заехали на обратном пути посмотреть Каменецкую башню, услышали много интересного из ее истории. Екатерина по нашей просьбе завезла нас в деревню посмотреть аистов вблизи). Назад тоже приехали прямо к подъезду. Поездка была не только очень познавательной, но и душевной. И отдельное спасибо, Екатерине за рекомендацию попробовать мороженое! Действительно, очень вкусное).

Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично!
Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично!
Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично!
Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично!
Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично!
Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично!
Большое спасибо Екатерине за замечательное путешествие. Ездили двое взрослых и подросток 13 лет. Все прошло отлично!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо, Ольга!
Замечательно, что все понравилось!
И мороженое в том числе))
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Валерия
Екатерина первоклассный экскурсовод, отличный рассказчик, опытный и умелый водитель автотранспорта. Экскурсия началась минута в минуту, без опозданий. По дороге в Пущу нас настиг дождь, дорожная ситуация была сложной, Екатерина с
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лёгкостью вела автомобиль, при этом вела интересный и увлекательный рассказ. По дороге остановились в магазине купить сушки для кормпления животных. Помимо сушек у Екатерины была припасена упаковка мяса для медведей и волков. Началось наше путешествие с местного музея, затем мы отправились кормить животных, а после дошли по лесу до озера.
Экскурсия проходила в понедельник, в этот день по территории леса не проводят дополнительную автобусную экскурсию с местным гидом, но оказалось, что экскурсия будет, есть желающие, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Екатерина мониторила этот момент, ждала звонка от организаторов.
После автобуса у нас был перерыв на обед.
Затем мы отправились в соседнее поселение Каменец смотреть не Каменецкую башню.
Время пролетело быстро и незаметно.
Спасибо Екатерине за насыщенный день.

Екатерина первоклассный экскурсовод, отличный рассказчик, опытный и умелый водитель автотранспорта. Экскурсия началась минута в минуту, без
Екатерина первоклассный экскурсовод, отличный рассказчик, опытный и умелый водитель автотранспорта. Экскурсия началась минута в минуту, без
Екатерина первоклассный экскурсовод, отличный рассказчик, опытный и умелый водитель автотранспорта. Экскурсия началась минута в минуту, без
Екатерина первоклассный экскурсовод, отличный рассказчик, опытный и умелый водитель автотранспорта. Экскурсия началась минута в минуту, без
Екатерина первоклассный экскурсовод, отличный рассказчик, опытный и умелый водитель автотранспорта. Экскурсия началась минута в минуту, без
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валерия!
Рада, что все понравилось!
Удачи Вам!
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Евгения
Спасибо огромное Екатерине за чудесную экскурсию! Очень рады, что выбрали именно ее формат! Дети и взрослые в полном восторге. Все четко организовано, комфортный автомобиль, Екатерина - прекрасный рассказчик, очень интересно
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нас погрузила в историю Беловежской пущи и в ее настоящее! Мы побывали в гостях у Деда Мороза, посмотрели и покормили животных в вольерах, впечатлил Музей природы! Удалось посмотреть Каменецкую башню - она нанесена на банкноту в 5 бел. руб! Спасибо огромное!

Спасибо огромное Екатерине за чудесную экскурсию! Очень рады, что выбрали именно ее формат! Дети и взрослые
Спасибо огромное Екатерине за чудесную экскурсию! Очень рады, что выбрали именно ее формат! Дети и взрослые
Спасибо огромное Екатерине за чудесную экскурсию! Очень рады, что выбрали именно ее формат! Дети и взрослые
Спасибо огромное Екатерине за чудесную экскурсию! Очень рады, что выбрали именно ее формат! Дети и взрослые
Спасибо огромное Екатерине за чудесную экскурсию! Очень рады, что выбрали именно ее формат! Дети и взрослые
Спасибо огромное Екатерине за чудесную экскурсию! Очень рады, что выбрали именно ее формат! Дети и взрослые
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо, Евгения!
Рада, что все понравилось.
Удачи Вам!
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И
Мы из Санкт-Петербурга. Влюбились в Белоруссию с первого нашего приезда в эту страну больше 10лет назад. В Беловежской пуще были второй раз. Экскурсия была запланирована заранее. Нам очень повезло с экскурсоводом. Екатерина, очень вежливый, внимательный,эрудированный экскурсовод. Рассказывает очень понятно, подробно и интересно. Время в нашей поездке и прогулке по пуще пролетело быстро, интересно и незаметно. Рекомендуем однозначно!
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