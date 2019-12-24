12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вековая лесная история

По пути из Бреста в туристический комплекс «Беловежская пуща» в деревне Каменюки я расскажу самое главное о городе, о древней и современной Брестчине. Об истории пущи с 15 века до сегодняшнего дня и о том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес с заповедной флорой и фауной в центре Европы — час дороги пролетит незаметно.

Многообразие местной природы

Оказавшись в туристическом комплексе «Беловежская пуща», в первую очередь вы посетите музей природы. Пять тематических залов наиболее полно отражают разнообразие флоры и фауны пущи: вы увидите исчезнувших животных и современных обитателей, узнаете, как пуща выглядит в разные времена года, рассмотрите макет царского охотничьего дворца и исторические фотографии.

Обзорная поездка по пуще

Со мной или местным экскурсоводом (в зависимости от количества человек) вы проедете 50 км по национальному парку, любуясь пейзажами реликтового леса. В поездке три остановки: у царского мостика конца 19 века, у огромного дуба, обхватить который под силу лишь шестерым, и в музее народного быта и старинных технологий. Вы познакомитесь с крестьянским бытом белорусов конца 19-начала 20 вв., прогуляетесь по подворью, где обитают домашние животные и птицы, а также узнаете о традициях пущанского самогоноварения и сможете продегустировать знаменитую «пущанку».

По желанию путешественников с детьми эта часть программы может быть заменена на поход в гости к Деду Морозу, который круглый год встречает гостей у себя в резиденции в сердце пущи.

Пущанские животные и Каменецкая башня

Вы прогуляетесь вдоль вольеров, где в условиях, приближенных к реальным, обитают дикие животные: олени, медведи, волки, лани, тарпановидные лошади и, конечно, зубры — главные жители Беловежской пущи, ставшие национальным символом Беларуси. На обратном пути посетим Каменецкую башню — единственную сохранившуюся в восточной Европе башню Волынского типа.