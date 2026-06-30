12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща…» Если вы пропели эти строки, а мысль о заповедных лесах и удивительных животных отзывается в сердце, это путешествие для вас.Беловежская пуща — настоящий

бренд Беларуси: вы услышите её историю в шёпоте вековых дубрав, познакомитесь с многообразием природы и традициями Брестчины. И конечно, подышите звенящим чистым воздухом и увидите пущанских животных, в том числе знаменитых зубров.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вековая лесная история

По пути из Бреста в Беловежскую пущу в деревне Каменюки я расскажу самое главное о городе, о древней и современной Брестчине. Об истории пущи с 15 века до сегодняшнего дня и о том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес с заповедной флорой и фауной в центре Европы — час дороги пролетит незаметно.

Многообразие местной природы

Оказавшись в туристическом комплексе «Беловежская пуща», вы посетите вольеры с животными. Протяженность вольеров около километра. Здесь в условиях приближенных к реальным живут кабаны, олени, лошади и красавцы зубры — главные жители Беловежской пущи, ставшие национальным символом Беларуси.

Обзорная поездка по пуще

Со мной или местным экскурсоводом (в зависимости от количества человек) вы проедете 50 км по национальному парку, любуясь пейзажами реликтового леса. В поездке три остановки: у царского мостика конца 19 века, у огромного дуба, обхватить который под силу лишь шестерым, и в музее народного быта и старинных технологий. Вы познакомитесь с крестьянским бытом белорусов конца 19-начала 20 вв., прогуляетесь по подворью, где обитают домашние животные и птицы, а также узнаете о традициях пущанского самогоноварения и сможете продегустировать знаменитую «пущанку».

По желанию путешественников с детьми эта часть программы может быть заменена на поход в гости к Деду Морозу, который круглый год встречает гостей у себя в резиденции в сердце пущи.

Каменецкая башня и Троицкий костёл 16 века

На обратном пути посетим Каменецкую башню 13 века — единственную сохранившуюся в Восточной Европе башню Волынского типа. Прогуляемся вокруг этого величественного сооружения и я расскажу о истории города и башни, о технических характеристиках и реставрационных периодах и чем же уникальна эта башня.

Троицкий костёл с элементами оборонительного зодчества является действующим и включён в наш маршрут. В утренние часы в костёле проводятся богослужения.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в белорусских рублях.

Как проходит экскурсия

Я заберу вас у места вашего проживания и после экскурсии привезу обратно

Предусмотрено время для обеда: на территории пущи есть ресторан, два кафе и кафе в резиденции Деда Мороза

В понедельник Каменецкая башня не работает (выходной)

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены в стоимость

В группе больше 4 человек за каждого дополнительного участника доплата 1200 рос. руб. Максимум в группе — 8 человек

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

— Резиденция Деда Мороза: 35 бел. руб. /взрослый, 25 бел. руб. /детский до 15 лет с 20.01.2026

— Обзорная экскурсия по Пуще: 30 бел. руб. /взрослый, 18 бел. руб. /детский до 18 лет

— Вольеры: 14 бел. руб. /взрослый, 9 бел. руб. /детский

— В костеле — пожертвование

Автобусные экскурсии по пуще (обзорная или резиденция Деда Мороза) проводятся на транспорте национального парка. При количестве желающих менее 6 человек экскурсию парк не проводит. По понедельникам автобусные экскурсии не проводятся.