Прогулка по Беловежской пуще на электровелосипедах или самокатах - это возможность насладиться природой и свежим воздухом.



Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут и темп, увидеть многовековые деревья, посетить питомник с животными и заглянуть в дом Деда Мороза. Это отличное развлечение для всей семьи, ведь доступны детские кресла и прицепы.



Инструктаж перед началом обеспечит безопасность, а отсутствие гида позволит почувствовать полную свободу передвижения

5 3 отзыва