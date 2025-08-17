Прогулка по Беловежской пуще на электровелосипедах или самокатах - это возможность насладиться природой и свежим воздухом.
Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут и темп, увидеть многовековые деревья, посетить питомник с животными и заглянуть в дом Деда Мороза. Это отличное развлечение для всей семьи, ведь доступны детские кресла и прицепы.
Инструктаж перед началом обеспечит безопасность, а отсутствие гида позволит почувствовать полную свободу передвижения
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Свобода выбора маршрута
- 🌳 Природа и свежий воздух
- 👨👩👧👦 Подходит для семьи
- 🎅 Дом Деда Мороза
- 🐾 Питомник с животными
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Питомник с животными
- Дом Деда Мороза
- Музей природы Беловежской пущи
Описание экскурсии
- Леса и природа Беловежской пущи.
- Чистый воздух и отдых от городской суеты.
- Многовековые деревья.
- Питомник с животными.
- Дом Деда Мороза — чтобы загадать желание.
- Музей природы Беловежской пущи.
Варианты техники:
- электровелосипед.
- электросамокат.
- электровелорикша (велосипед с местом для пассажира).
- детское кресло.
- прицеп для детей.
Организационные детали
- Оплата остатка стоимости на месте в белорусских рублях (12 рублей за час, можно кататься весь день).
- Можно с детьми под полную ответственность родителей.
- Инструктаж проходит в группе, а затем каждый будет сам по себе. Инструктор не будет вас сопровождать, а встретит лишь в финальной точке.
- Особые физические навыки не требуются.
- Вам нужно самостоятельно добраться до Каменюк на личном или общественном транспорте.
- С собой необходимо взять фото паспорта или сам паспорт для составления договора.
Дополнительные расходы
- Вход в нацпарк (цены меняются, зависят от сезона и категории билета).
- Аренда прицепа — 500 ₽.
- Аренда детского кресла — 250 ₽.
- Аренда велорикши — 750 ₽ за час.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 час
|415 ₽
|2 часа
|830 ₽
|3 часа
|1245 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В агрогородке Каменюки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 380 туристов
Работаем в сфере услуг с 2021 года, постоянно совершенствуемся, опираясь на обратную связь от путешественников. Будем рады открыть для вас Беларусь и сделать отдых лёгким и запоминающимся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
17 авг 2025
Большое спасибо, отличное путешествие и организация.
Н
Наталья
12 авг 2025
Катались на велосипедах 3 часа, все очень понравилось. Велосипеды хорошие, предварительно нас проинструктировали и объяснили, как следовать маршруту. Спасибо!
Н
Наталья
1 авг 2025
Отличная организация прогулки на электро велосипедах! Брали с собой бабушку и детей, в связи с чем аренда велорикши стала спасением) Объехали с комфортом всю пущу. Прогулка была в радость, техника отличная! Наши лучшие рекомендации;)
Входит в следующие категории Бреста
