Подходящие велосипеды нам помогли выбрать и настроить под себя, в процессе езды они ни разу не подвели. Маршрут нам тоже подсказали.

В самой пуще предлагают велосипеды попроще, и там обычно очередь. В общем, не пожалели, что обратились сюда) Отлично покатались на велосипедах по Беловежской пуще (имхо, это лучший вариант для знакомства с ней, если физическая форма позволяет). Всего вышло около 5 часов прогулки (оплата по факту, в договоре

Максим было максимально подробно рассказано и показано на карте. Мы в итоге выбрали 4 механических велосипеда(тк сказали, что детям до 14 нельзя на электро), чтобы максимально насладиться красотами Беловежской пущи. Скажу, что не пожалели, что взяли велики. Проехали в итоге 33км и были оооочень довольны.

Еще раз спасибо организаторам, желаю дальнейшего вам развития!!! Очень довольны поездкой по Беловежской пуще на велосипедах, очень вежливые, добрые, отзывчивые организаторы, помогли подобрать транспорт для перемещения и маршрут, объяснили какие могут быть трудности и как их избежать. Все

Здесь мы оставили машину, взяли велики и поехали (метров 300,не больше).

Дали карту, показали читать дальше маршрут, расчет по факту,можете ездить дольше, чем запланировали (мы катались 5 часов с остановками). Если вдруг пробьете колесо, звоните - вам помогут.

Л Людмила Отлично провела время, катаясь на велосипеде по Беловежской пущи. Хорошо, что можно просто ехать на великолепном транспорте и наслаждаться природой! Только так можно почувствовать дух Беловежской пущи! Организаторы - вежливые, добросовестные, обязательные люди. Порекомендовали оптимальный маршрут, настроили велосипед четко под мои предпочтения и даже подвезли в дождь (уже после возврата велосипеда). Рекомендую!

Наталья Хотим поблагодарить организатороа за отличную прогулку! Велосипеды подобрали, всë отрегулировали. Катались с удовольствием 4 часа. Организаторы рассказали по какому маршруту лучше поехать. Спасибо за прекрасный отдых! Вернëмся покататься на байдарках.

И Ирина Отлично

К Константин Отличный прокат велосипедов! Мы проехали 32 км по Беловежской Пуще! Все посмотрели, на под каждого подобрали велосипед, отрегулировали все, показали оптимальный маршрут! Всем советую!