Прогулка по Беловежской пуще на велосипеде - это уникальная возможность погрузиться в мир природы без сопровождения гида. Вы сможете выбрать свой маршрут и темп, наслаждаясь многовековыми лесами и чистым воздухом.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Свобода выбора маршрута
- 🌳 Чистый воздух и природа
- 🏛 Музей природы
- 🐾 Питомник с животными
- 🎅 Дом Деда Мороза
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Музей природы Беловежской пущи
- Питомник с животными
- Дом Деда Мороза
Описание экскурсии
- Леса и природа Беловежской пущи.
- Чистый воздух и отдых от городской суеты.
- Многовековые деревья.
- Питомник с животными.
- Дом Деда Мороза — чтобы загадать желание.
- Музей природы Беловежской пущи.
Варианты техники
- взрослый велосипед.
- подростковый велосипед.
- детское кресло.
- прицеп для детей.
Организационные детали
- Оплата остатка стоимости на месте в белорусских рублях (5,5 рублей за час, можно кататься весь день).
- Можно с детьми под полную ответственность родителей.
- Инструктаж проходит в группе, а затем каждый будет сам по себе. Инструктор не будет вас сопровождать, а встретит лишь в финальной точке.
- Особые физические навыки не требуются.
- Вам нужно самостоятельно добраться до Каменюк на личном или общественном транспорте.
- С собой необходимо взять фото паспорта или сам паспорт для составления договора.
Дополнительные расходы
- Вход в нацпарк (цены меняются, зависят от сезона и категории билета).
- Аренда прицепа — 500 ₽.
- Аренда детского кресла — 250 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 час
|189 ₽
|2 часа
|378 ₽
|3 часа
|567 ₽
|4 часа
|756 ₽
|5 часов
|945 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В агрогородке Каменюки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 380 туристов
Работаем в сфере услуг с 2021 года, постоянно совершенствуемся, опираясь на обратную связь от путешественников. Будем рады открыть для вас Беларусь и сделать отдых лёгким и запоминающимся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
1 сен 2025
Отлично покатались на велосипедах по Беловежской пуще (имхо, это лучший вариант для знакомства с ней, если физическая форма позволяет). Всего вышло около 5 часов прогулки (оплата по факту, в договоре
Максим
17 авг 2025
Очень довольны поездкой по Беловежской пуще на велосипедах, очень вежливые, добрые, отзывчивые организаторы, помогли подобрать транспорт для перемещения и маршрут, объяснили какие могут быть трудности и как их избежать. Все
Л
Людмила
13 авг 2025
Личная рекомендация. Очень удобно арендовать велосипед здесь, поскольку в самой пуще очереди за великами, а время аренды ограничено.
Здесь мы оставили машину, взяли велики и поехали (метров 300,не больше).
Дали карту, показали
Здесь мы оставили машину, взяли велики и поехали (метров 300,не больше).
Дали карту, показали
Л
Людмила
13 авг 2025
Отлично провела время, катаясь на велосипеде по Беловежской пущи. Хорошо, что можно просто ехать на великолепном транспорте и наслаждаться природой! Только так можно почувствовать дух Беловежской пущи! Организаторы - вежливые, добросовестные, обязательные люди. Порекомендовали оптимальный маршрут, настроили велосипед четко под мои предпочтения и даже подвезли в дождь (уже после возврата велосипеда). Рекомендую!
Наталья
1 авг 2025
Хотим поблагодарить организатороа за отличную прогулку! Велосипеды подобрали, всë отрегулировали. Катались с удовольствием 4 часа. Организаторы рассказали по какому маршруту лучше поехать. Спасибо за прекрасный отдых! Вернëмся покататься на байдарках.
И
Ирина
18 июл 2025
Отлично
К
Константин
12 июн 2025
Отличный прокат велосипедов! Мы проехали 32 км по Беловежской Пуще! Все посмотрели, на под каждого подобрали велосипед, отрегулировали все, показали оптимальный маршрут! Всем советую!
Вероника
30 апр 2025
Требуется еще доплата в кассе Пущи со своим велосипедом 10 byn.
Но такой формат проката велосипедов был лучшим решением, т. к. в самой Пуще выдают велосипеды на 2 часа, а этого лично мне не хватило бы. В спокойном ритме с остановками и созерцанием озер и животных получилось 3,5 часа)
Но такой формат проката велосипедов был лучшим решением, т. к. в самой Пуще выдают велосипеды на 2 часа, а этого лично мне не хватило бы. В спокойном ритме с остановками и созерцанием озер и животных получилось 3,5 часа)
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
12 ноя в 10:30
1 янв в 10:30
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на электровелосипедах
Путешествие по Беловежской пуще на электровелосипедах или самокатах без гида. Свобода выбора маршрута и темпа, наслаждение природой и свежим воздухом
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
415 ₽ за человека