Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Индивидуальная экскурсия в Бресте

Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей

Брест — это не только крепость, но и Беловежская пуща, «лёгкие Европы».

За 1 день вы вдоволь полюбуетесь её лесами, узнаете об истории заповедника, увидите зубров, живых символов Беларуси, и других животных.

А ещё изучите интересные места от княжеской усадьбы до древнерусской башни и откроете летопись, культуру, и этнографию региона.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Значимые и живописные места Брестчины

_ Бресту — костел в Чернавчицах — Каменецкая башня — Беловежская пуща – возвращение в Брест_

  • Начнём мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от площади Ленина и ЦУМа до нарядного железнодорожного вокзала. А после отправитесь в путешествие по окрестностям — мимо ухоженных полей, деревенек и ферм.
  • В агрогородке Чернавчицы в центре внимания окажется прекрасный Римско-католический костёл Святой Троицы 16 века, чьи стены помнят княжеский род Радзивиллов. Мы поговорим о судьбе костёла, об уникальных деталях архитектуры и находках на этом месте.
  • Следом отправимся в маленький Каменец — и еще глубже в прошлое. Вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.
  • Далее вас ждёт кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса. Вы насладитесь чистейшим воздухом и потрясающими пейзажами, прогуляетесь мимо вольеров с дикими животными (они живут в условиях, приближенных к реальным): увидите величественных зубров, оленей, кабанов, волков и медведей. А я расскажу о первых упоминаниях пущи, о сохранении этих мест с 14 века, о пущанских животных и растениях.
  • Здесь вы также посетите обзорную автобусную экскурсию по пуще в составе группы. Если захотите, покатаетесь на велосипеде по дорожкам реликтового леса, посетите музей природы или сказочную резиденцию Деда Мороза, открытую круглый год (по таймингу что-то одно).
  • Дополнят день гастрономические удовольствия. В одном из кафе или ресторанов на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь.

Организационные детали

Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учетом сезона и дня посещения.

Что включено и не включено в стоимость экскурсии
✔ Все трансферы и транспортные расходы включены
✖ Билеты в музеи и аренда велосипедов оплачиваются дополнительно
✖ Обеды в кафе (Брест и Беловежская пуща) оплачиваются дополнительно

Билеты в музеи:
— Каменецкая башня: 5 бел. руб. /взрослые; 1,35 бел. руб. /школьники
— Музей Природы (5 бел. руб. /взрослые; 4 бел. руб. /дети от 6 до 14 лет).
— Вольеры с животными (10 бел. руб. /взрослые; 7 бел. руб. /дети от 6 до 14 лет)
— Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий (20 бел. руб. /взрослые; 15 бел. руб. /дети до 18 лет)
— Поместье Деда Мороза (автобусная экскурсия; 20 бел. руб. /взрослые; 15 бел. руб. /дети до 14 лет)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Брест-центральный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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