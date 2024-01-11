Брест — это не только крепость, но и Беловежская пуща, «лёгкие Европы». За 1 день вы вдоволь полюбуетесь её лесами, узнаете об истории заповедника, увидите зубров, живых символов Беларуси, и других животных. А ещё изучите интересные места от княжеской усадьбы до древнерусской башни и откроете летопись, культуру, и этнографию региона.

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Описание

Что вас ожидает

Значимые и живописные места Брестчины

_ Бресту — костел в Чернавчицах — Каменецкая башня — Беловежская пуща – возвращение в Брест_

Начнём мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от площади Ленина и ЦУМа до нарядного железнодорожного вокзала. А после отправитесь в путешествие по окрестностям — мимо ухоженных полей, деревенек и ферм.

В агрогородке Чернавчицы в центре внимания окажется прекрасный Римско-католический костёл Святой Троицы 16 века, чьи стены помнят княжеский род Радзивиллов. Мы поговорим о судьбе костёла, об уникальных деталях архитектуры и находках на этом месте.

Следом отправимся в маленький Каменец — и еще глубже в прошлое. Вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.

Далее вас ждёт кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса. Вы насладитесь чистейшим воздухом и потрясающими пейзажами, прогуляетесь мимо вольеров с дикими животными (они живут в условиях, приближенных к реальным): увидите величественных зубров, оленей, кабанов, волков и медведей. А я расскажу о первых упоминаниях пущи, о сохранении этих мест с 14 века, о пущанских животных и растениях.

Здесь вы также посетите обзорную автобусную экскурсию по пуще в составе группы. Если захотите, покатаетесь на велосипеде по дорожкам реликтового леса, посетите музей природы или сказочную резиденцию Деда Мороза, открытую круглый год (по таймингу что-то одно).

Дополнят день гастрономические удовольствия. В одном из кафе или ресторанов на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь.

Организационные детали

Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учетом сезона и дня посещения.

Что включено и не включено в стоимость экскурсии

✔ Все трансферы и транспортные расходы включены

✖ Билеты в музеи и аренда велосипедов оплачиваются дополнительно

✖ Обеды в кафе (Брест и Беловежская пуща) оплачиваются дополнительно

Билеты в музеи:

— Каменецкая башня: 5 бел. руб. /взрослые; 1,35 бел. руб. /школьники

— Музей Природы (5 бел. руб. /взрослые; 4 бел. руб. /дети от 6 до 14 лет).

— Вольеры с животными (10 бел. руб. /взрослые; 7 бел. руб. /дети от 6 до 14 лет)

— Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий (20 бел. руб. /взрослые; 15 бел. руб. /дети до 18 лет)

— Поместье Деда Мороза (автобусная экскурсия; 20 бел. руб. /взрослые; 15 бел. руб. /дети до 14 лет)