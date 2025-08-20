Трансфер из Бреста в усадьбу Пусловских (Коссовский замок) и обратно

Мои заказы

Трансфер на комфортабельном автомобиле из Бреста до усадьбы Пусловских и обратно. Опытный водитель быстро и безопасно доставит вас до памятника архитектуры. У вас будет достаточно времени для самостоятельного осмотра замка и прогулки по прилегающему парку.
1 отзыв
Описание трансфер

Комфортный трансфер до Коссовского замка Отправьтесь в удивительное путешествие в сердце Беларуси — в Косово, где возвышается неоготическая жемчужина архитектуры XIX века — усадьба Пусловских. Каждая из 12 башен замка символизирует месяц года. Это один из самых эффектных дворцовых комплексов в Беларуси благодаря:.
  • восстановленным историческим интерьерам — залы с реконструированными элементами отделки, мебелью, витражами и экспозициями, отражающими атмосферу XIX века.
  • музейной экспозиции — материалам о жизни семьи Пусловских, быте белорусской шляхты, истории замка, а также об известном уроженце этих мест — Тадеуше Костюшко, чья родовая усадьба находится рядом.
• великолепному замковому парку — живописные аллеи и виды на замок идеальны для фото и прогулок. Комфортный трансфер из Бреста и обратно позволит вам спокойно насладиться этим историческим местом. Мы заберём вас из любой точки Бреста и доставим в Косово (Ивацевичский район, Брестская область). Время в пути из Бреста до Косово — около 2 часов. Важная информация:
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent.
  • Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
  • В стоимость включены только услуги по перевозке путешественников. Трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и на месте. Входные билеты оплачиваются отдельно.
  • Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги водителя и автомобиля
Что не входит в цену
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Чай/кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего дома/отеля в Бресте
Завершение: До вашего адреса в Бресте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent
  • Доплата за трансфер - в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • В стоимость включены только услуги по перевозке путешественников. Трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в пути и на месте. Входные билеты оплачиваются отдельно
  • Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
20 авг 2025
Трансфер заквзли поздно вечером. Не ожидала, что Исполнитель откликнется. Но позвонили, и организовали на следующий день нашу поездку из Бреста в дом Пусловских. Водитель очень доьроделательный. А/м Volkswagen Polo. Группа была из 3 человек. На обратном пути попросили завезти нас в Ружанский дворец. Водитель с удовольствием откликнулся. Спасибо исполнителю.

Входит в следующие категории Бреста

