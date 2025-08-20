Трансфер из Бреста в усадьбу Пусловских (Коссовский замок) и обратно

Комфортный трансфер до Коссовского замка Отправьтесь в удивительное путешествие в сердце Беларуси — в Косово, где возвышается неоготическая жемчужина архитектуры XIX века — усадьба Пусловских. Каждая из 12 башен замка символизирует месяц года. Это один из самых эффектных дворцовых комплексов в Беларуси благодаря:.

восстановленным историческим интерьерам — залы с реконструированными элементами отделки, мебелью, витражами и экспозициями, отражающими атмосферу XIX века.

музейной экспозиции — материалам о жизни семьи Пусловских, быте белорусской шляхты, истории замка, а также об известном уроженце этих мест — Тадеуше Костюшко, чья родовая усадьба находится рядом.

великолепному замковому парку — живописные аллеи и виды на замок идеальны для фото и прогулок. Комфортный трансфер из Бреста и обратно позволит вам спокойно насладиться этим историческим местом. Мы заберём вас из любой точки Бреста и доставим в Косово (Ивацевичский район, Брестская область). Время в пути из Бреста до Косово — около 2 часов. Важная информация:.

великолепному замковому парку — живописные аллеи и виды на замок идеальны для фото и прогулок. Комфортный трансфер из Бреста и обратно позволит вам спокойно насладиться этим историческим местом. Мы заберём вас из любой точки Бреста и доставим в Косово (Ивацевичский район, Брестская область). Время в пути из Бреста до Косово — около 2 часов. Важная информация:.

• великолепному замковому парку — живописные аллеи и виды на замок идеальны для фото и прогулок. Комфортный трансфер из Бреста и обратно позволит вам спокойно насладиться этим историческим местом. Мы заберём вас из любой точки Бреста и доставим в Косово (Ивацевичский район, Брестская область). Время в пути из Бреста до Косово — около 2 часов. Важная информация: