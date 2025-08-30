-
Трансфер из Бреста в усадьбу Пусловских (Коссовский замок) и обратно
Начало: От вашего дома/отеля в Бресте
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
525 Br
750 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер по замкам и усадьбам Брестской области
Один день - пять уникальных мест: Коссовский дворец, Ружанский замок и другие. Погрузитесь в атмосферу прошлого, наслаждаясь комфортом трансфера
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
22 900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Бронирование возможно на любой день недели — выбирайте удобное время!
Завтра в 07:00
31 авг в 07:00
850 Br за всё до 4 чел.
