Дворец Пусловских – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Пусловских» в Бресте, цены от 525 Br, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Трансфер из Бреста в усадьбу Пусловских (Коссовский замок) и обратно
8 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в усадьбу Пусловских (Коссовский замок) и обратно
Начало: От вашего дома/отеля в Бресте
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
525 Br750 Br за всё до 4 чел.
Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер по замкам и усадьбам Брестской области
Один день - пять уникальных мест: Коссовский дворец, Ружанский замок и другие. Погрузитесь в атмосферу прошлого, наслаждаясь комфортом трансфера
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
22 900 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер из Бреста в замки Несвижа, Мира, Коссова и обратно или в Минск
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в замки Несвижа, Мира, Коссова и обратно или в Минск
Начало: Брест
Расписание: Бронирование возможно на любой день недели — выбирайте удобное время!
Завтра в 07:00
31 авг в 07:00
850 Br за всё до 4 чел.

