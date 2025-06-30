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Экскурсии по усадьбам и дворцам Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Бресте, цены от 240 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Удивительные окрестности Бреста
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
«В ходе экскурсии мы увидим реку, парк и усадьбу Ягминов, где немецкие войска снимали фильм в 1918 году в период знаменитого Брестского мира»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно
На машине
9 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно
Съездить в Коссово и в своём темпе познакомиться с драматичной историей неоготического дворца
Начало: У места вашего проживания
«Музейная экспозиция рассказывает о жизни семьи Пусловских, быте белорусской шляхты, истории замка, а также об известном уроженце этих мест — Тадеуше Костюшко, чья родовая усадьба находится рядом»
17 500 ₽25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Августовский канал: сплав со шлюзованием и шляхетская усадьба Коробчицы
16 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Августовский канал и усадьба Коробчицы
Погрузитесь в мир приключений на Августовском канале и насладитесь шляхетским обедом в усадьбе Коробчицы. Один день - три уникальных опыта
Начало: Автомобильная парковка гостиницы Интурист по адрес...
Расписание: Экскурсия проводится в определенные даты в 05:30. Можно ознакомиться с датами в окне бронирования.
12 июл в 05:30
26 июл в 05:30
240 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Мы не планировали брать 2 экскурсии,но меня заинтересовали фото в обзоре экскурсий Владимира. Поэтому взяли окрестности Бреста на 26 июня
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    на троих. Муж хотел увидеть форт, а я кладбища:) А мама послушать историю города. На машине с экскурсоводом получается осмотреть гораздо больше. Мы это отметили для себя,что и в других городах будем присматривать именно такой формат. Было интересно, Владимир показывал много исторических фото, электронные материалы с планшета и вообще 😀мы такого арсенала у экскурсовода дополнительных иллюстраций для погружения в экскурсию ещё не видели))) Также он порекомендовал хорошую реально вкусную столовую)))) 😀 Ну и конечно же отвечал на все вопросы, в том числе и о современном Бресте,как живут люди и больше об их укладе,всё же этот город пешком в 30 минутах от Польши) В общем советуем экскурсию) И Владимир нам посоветовал ещё два ближайших города,в которые планируем съездить осенью.

  • Н
    Надежда
    22 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Прекрасная экскурсия. Получили полное представление о прошлом и настоящем Бреста. Хороший маршрут,на автомобиле особенно приятно. Благодарим Владимира за внимание к нашим пожеланиям и просьбам.
  • Е
    Елена
    14 июня 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Очень понравилось!
    Очень понравилось!Очень понравилось!Очень понравилось!Очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Удивительные окрестности Бреста
  2. Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно
  3. Августовский канал: сплав со шлюзованием и шляхетская усадьба Коробчицы
Какие места ещё посмотреть в Бресте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Беловежская пуща
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Музей обороны Брестской крепости
  9. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 17 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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