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на троих. Муж хотел увидеть форт, а я кладбища:) А мама послушать историю города. На машине с экскурсоводом получается осмотреть гораздо больше. Мы это отметили для себя,что и в других городах будем присматривать именно такой формат. Было интересно, Владимир показывал много исторических фото, электронные материалы с планшета и вообще 😀мы такого арсенала у экскурсовода дополнительных иллюстраций для погружения в экскурсию ещё не видели))) Также он порекомендовал хорошую реально вкусную столовую)))) 😀 Ну и конечно же отвечал на все вопросы, в том числе и о современном Бресте,как живут люди и больше об их укладе,всё же этот город пешком в 30 минутах от Польши) В общем советуем экскурсию) И Владимир нам посоветовал ещё два ближайших города,в которые планируем съездить осенью.