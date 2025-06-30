Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
«В ходе экскурсии мы увидим реку, парк и усадьбу Ягминов, где немецкие войска снимали фильм в 1918 году в период знаменитого Брестского мира»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
6125 ₽ за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно
Съездить в Коссово и в своём темпе познакомиться с драматичной историей неоготического дворца
Начало: У места вашего проживания
«Музейная экспозиция рассказывает о жизни семьи Пусловских, быте белорусской шляхты, истории замка, а также об известном уроженце этих мест — Тадеуше Костюшко, чья родовая усадьба находится рядом»
17 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Августовский канал и усадьба Коробчицы
Погрузитесь в мир приключений на Августовском канале и насладитесь шляхетским обедом в усадьбе Коробчицы. Один день - три уникальных опыта
Начало: Автомобильная парковка гостиницы Интурист по адрес...
Расписание: Экскурсия проводится в определенные даты в 05:30. Можно ознакомиться с датами в окне бронирования.
12 июл в 05:30
26 июл в 05:30
240 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 июня 2025Мы не планировали брать 2 экскурсии,но меня заинтересовали фото в обзоре экскурсий Владимира. Поэтому взяли окрестности Бреста на 26 июня
- ННадежда22 июня 2025Прекрасная экскурсия. Получили полное представление о прошлом и настоящем Бреста. Хороший маршрут,на автомобиле особенно приятно. Благодарим Владимира за внимание к нашим пожеланиям и просьбам.
- ЕЕлена14 июня 2025Очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Усадьбы и дворцы»
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