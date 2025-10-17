Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области

Приглашаем в поездку по историческому наследию Беларуси! Один день — шесть выдающихся мест: родовое имение Пусловских, Коссовский дворец, усадьба Тадеуша Костюшко, комплекс Ружаны, Пружанский палацик в стиле модерн и Каменецкая башня. Вы увидите, как причудливо сплелись архитектура, судьбы и легенды. А мы будем отвечать за ваш комфорт на всём пути.
Готовы открыть для себя Беларусь, о которой вы, возможно, даже не догадывались? Тогда в путь — к красоте, тайнам и впечатлениям, которые останутся с вами надолго.
9:00 — выезд из Бреста
10:30 — прибытие в д. Пески
Осмотр поместья Пусловских (восточная брама, усадебный дом, бровар, фрагмент западной брамы)
11:20 — Коссовский дворец
12:20 — усадьба Тадеуша Костюшко (в пешей доступности от дворца)
13:00 — обед / кофе-брейк
14:00 — дворцовый комплекс Ружаны
15:30 — Пружанский палацик
16.45 — Каменецкая башня
18:00 — возвращение в Брест
Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер для самостоятельного осмотра.
Организационные детали
- Трансфер проходит на микроавтобусе с кондиционером Renault Traffic Long, вместимостью 8 пассажиров. Имеется объёмное багажное отделение, детские автокресло и бустер
- Услуги местных гидов в замках и входные билеты оплачиваются путешественниками самостоятельно через кассу музеев
- В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 146 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
17 окт 2025
Рады, что нашли этот трансфер. Остались прекрасные впечатления! Энергетика и забота Андрея не оставит никого равнодушным. Атмосфера общения легкая и непринужденная, было все познавательно, получали ответы на все интересующие вопросы.
