Трансфер из Бреста по замкам, дворцам и усадьбам Брестской области

Приглашаем в поездку по историческому наследию Беларуси! Один день — шесть выдающихся мест: родовое имение Пусловских, Коссовский дворец, усадьба Тадеуша Костюшко, комплекс Ружаны, Пружанский палацик в стиле модерн и Каменецкая башня. Вы увидите, как причудливо сплелись архитектура, судьбы и легенды. А мы будем отвечать за ваш комфорт на всём пути.

Готовы открыть для себя Беларусь, о которой вы, возможно, даже не догадывались? Тогда в путь — к красоте, тайнам и впечатлениям, которые останутся с вами надолго.

9:00 — выезд из Бреста

10:30 — прибытие в д. Пески

Осмотр поместья Пусловских (восточная брама, усадебный дом, бровар, фрагмент западной брамы)

11:20 — Коссовский дворец

12:20 — усадьба Тадеуша Костюшко (в пешей доступности от дворца)

13:00 — обед / кофе-брейк

14:00 — дворцовый комплекс Ружаны

15:30 — Пружанский палацик

16.45 — Каменецкая башня

18:00 — возвращение в Брест

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер для самостоятельного осмотра.

