Вечерняя экскурсия на микроавтобусе: Брестская крепость + Брест

Эта экскурсия — возможность отправиться в приключение, которое объединит исторические события, современные достопримечательности и магию вечернего Бреста.
Мы начнём путешествие прямо от вашего дома и проведём вас по самым значимым местам города, чтобы вы смогли прочувствовать его атмосферу и открыть для себя новые грани его истории.
Мы начнём путешествие прямо от вашего дома и проведём вас по самым значимым местам города, чтобы вы смогли прочувствовать его атмосферу и открыть для себя новые грани его истории.
Описание экскурсии
Дорогие друзья и любители истории! Хотите окунуться в богатую историю города Бреста, прикоснуться к его прошлому и настоящему, и узнать тайны, которые хранят его улицы? Тогда приглашаем вас в вечернее путешествие на микроавтобусе с посещением Брестской крепости!
Посещение Брестской крепости
Начнем наше путешествие с одного из самых значимых мест Бреста — легендарной Брестской крепости. Вы прогуляетесь по её территории, увидите мемориальный комплекс, главные фортификационные сооружения и узнаете о героической обороне 1941 года. Наш гид расскажет о подвигах защитников крепости и поделится малоизвестными фактами из её истории. Затем мы переместимся за пределы Бреста и посетим Аллею памяти - единственном на всем постсоветском пространстве музее памятников, снесённых и уничтоженных в Европе в современный период времени с 2016 года!!! После этого нас ждёт 5 форт - уникальное фортификационное сооружение со своей интереснейшей историей.
Остановка на железнодорожном вокзале
Следующая точка маршрута — железнодорожный вокзал, который стал ареной ожесточённых боёв в годы Великой Отечественной войны. Здесь вы услышите захватывающий рассказ о военных событиях, происходивших на этом месте, и узнаете, как вокзал стал важной частью истории города.
Прогулка по Аллее кованых фонарей на улице Гоголя
Далее мы отправимся на пешую прогулку по живописной Аллее кованых фонарей. Эта уникальная достопримечательность поражает своим искусством и оригинальностью. Каждый фонарь — настоящее произведение искусства, созданное мастерами-кузнецами. Завершится прогулка у памятника 1000-летия Бреста, где гид расскажет о многовековой истории города и его знаковых событиях.
Аллея керосиновых фонарей на улице Советской
Продолжит наше путешествие прогулка по знаменитой улице Советской, где расположена Аллея керосиновых фонарей — единственная в своём роде в Беларуси. Вы познакомитесь с уникальной традицией вечернего зажигания фонарей и встретите настоящего фонарщика, Виктора Петровича, который расскажет о своей необычной профессии и поделится историями о Бресте.
Вечерний проезд по улицам города
Завершим экскурсию атмосферной поездкой на микроавтобусе по вечерним улицам Бреста. Подсвеченные здания, уютные улочки и мерцающие огни создадут особое настроение, а гид дополнит путешествие интересными рассказами о современной жизни города. Мы доставим вас обратно к месту вашего проживания, оставив яркие впечатления от этого вечера. Важная информация:
- Путешествие проводится на микроавтобусе с кондиционером, оборудованным переносным микрофоном. Предусмотрено 6 посадочных мест для пассажиров + 1 место для гида.
- Опытная команда из 2 человек: профессиональный водитель и отличный гид! Внимание! Время начала путешествия может смещаться в любую сторону по причине уменьшения/увеличения светового дня и привязкой к конечной туристической локации — зажжением фонарей!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места ожесточенных боёв: Брестская крепость и железнодорожный вокзал, 5 форт
- Современные достопримечательности: Аллея памяти, Аллея кованых фонарей, памятник 1000-летия Бреста, Аллея керосиновых фонарей и их вечернее зажигание, а также многое другое
- Программа может меняться по вашему желанию! Подстроимся согласно вашим предпочтениям
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, ваше место нахождения
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Путешествие проводится на микроавтобусе с кондиционером, оборудованным переносным микрофоном. Предусмотрено 6 посадочных мест для пассажиров + 1 место для гида
- Опытная команда из 2 человек: профессиональный водитель и отличный гид! Внимание! Время начала путешествия может смещаться в любую сторону по причине уменьшения/увеличения светового дня и привязкой к конечной туристической локации - зажжением фонарей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 ноя 2025
Экскурсия интересная, нам показали очень интересное место, где выставлены памятники освободителям ВОВ которые были привезены после сноса и демонтажа в Польше. Довольно атмосферное место. По Бресткой крепости хотелось бы услышать больше информации. В целом, не пожалели.
Ф
ФЕДОРОВА
2 окт 2025
Экскурсия была индивидуальной для одного человека. Из плюсов очень интересная и познавательная. Гид Сергей Игоревич, влюбленный в свой город и его историю человек. Рассказывал об истории создания и защиты крепости
Р
Работенков
8 сен 2025
Ш
Шараф
25 авг 2025
Спасибо ребятам, очень интересную экскурсию провели по крепости,показали интересные места в самом городе Брест. Расстроил немного транспорт, так как не предназначен для экскурсий, нет обзорных окон. Сильные экскурсоводы, много знают интересно рассказывают, приводимые факты и даты откладывается в голове. Спасибо за интересное время.
Е
Егор
16 авг 2025
Очень понравилось!!! Остались довольны🙂 Всем рекомендую!
М
Мария
16 авг 2025
Мы в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне: комфортабельный автомобиль с детскими креслами, интереснейший рассказ гида и внимательное отношение к деталям. Обязательно обратимся к Андрею в следующий визит в Брест!
К
Кирилл
16 авг 2025
Выражаю огромную благодарность Андрею за комфортную поездку! Он не только довез нас до Беловежской пущи и Брестской крепости, но и поделился по дороге увлекательными историями об этих местах. Машина удобная, всем рекомендую.
Е
Елена
4 авг 2025
Всё прошло просто прекрасно! Экскурсия была организована безупречно — интересно, познавательно и точно по времени.
Ю
Юлия
3 авг 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Андрей проявил себя как настоящий профессионал — внимательный, организованный и отзывчивый ко всем нашим пожеланиям. Остались исключительно положительные впечатления!
В
Валерия
3 авг 2025
Хочу выразить сердечную благодарность Андрею за великолепно организованную экскурсию! Всё было продумано до мелочей и выполнено на высочайшем уровне.
О
Ольга
3 авг 2025
Поездка получилась на удивление легкой и комфортной благодаря интересному общению с Андреем. Отдельная благодарность за полезные остановки в пути и прекрасную организацию посещения Беловежской пущи.
В
Владислав
30 июл 2025
Поездка с Андреем оставила самые теплые воспоминания! Его ответственность и пунктуальность впечатляют — сразу после бронирования связался с нами, обсудил все детали, помог с организацией экскурсии по заповеднику в высокий
Е
Елена
21 июл 2025
Всё было организовано безупречно! Андрей заранее забронировал экскурсию, приехал заранее, а сама поездка прошла максимально комфортно. Мы ни разу не пожалели о выборе, несмотря на отсутствие отзывов на момент бронирования. Интересная информация в дороге и ответы на все вопросы стали приятным бонусом. Большое спасибо!
Д
Дмитрий
29 июн 2025
Превышение всех ожиданий! Хотя мы заказывали обычный трансфер, Андрей провел настоящую экскурсию с познавательными рассказами. Мы дополнительно посетили замки недалеко от Пущи, получив две экскурсии в одной. Высшая оценка!
О
Ольга
27 июн 2025
Благодарим Андрея за прекрасно организованную экскурсию! Комфортный транспорт, хорошо продуманная программа и увлекательные рассказы в дороге сделали поездку поистине незабываемой. Искренне рекомендуем!
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Групповая
до 13 чел.
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северо-Западных ворот
25 дек в 09:30
26 дек в 09:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Начало: У ворот Брестской крепости
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: У Северных ворот
Завтра в 10:00
13 ноя в 13:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.