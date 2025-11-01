Вечерняя экскурсия на микроавтобусе: Брестская крепость + Брест

Дорогие друзья и любители истории! Хотите окунуться в богатую историю города Бреста, прикоснуться к его прошлому и настоящему, и узнать тайны, которые хранят его улицы? Тогда приглашаем вас в вечернее путешествие на микроавтобусе с посещением Брестской крепости!

Посещение Брестской крепости

Начнем наше путешествие с одного из самых значимых мест Бреста — легендарной Брестской крепости. Вы прогуляетесь по её территории, увидите мемориальный комплекс, главные фортификационные сооружения и узнаете о героической обороне 1941 года. Наш гид расскажет о подвигах защитников крепости и поделится малоизвестными фактами из её истории. Затем мы переместимся за пределы Бреста и посетим Аллею памяти - единственном на всем постсоветском пространстве музее памятников, снесённых и уничтоженных в Европе в современный период времени с 2016 года!!! После этого нас ждёт 5 форт - уникальное фортификационное сооружение со своей интереснейшей историей.

Остановка на железнодорожном вокзале

Следующая точка маршрута — железнодорожный вокзал, который стал ареной ожесточённых боёв в годы Великой Отечественной войны. Здесь вы услышите захватывающий рассказ о военных событиях, происходивших на этом месте, и узнаете, как вокзал стал важной частью истории города.

Прогулка по Аллее кованых фонарей на улице Гоголя

Далее мы отправимся на пешую прогулку по живописной Аллее кованых фонарей. Эта уникальная достопримечательность поражает своим искусством и оригинальностью. Каждый фонарь — настоящее произведение искусства, созданное мастерами-кузнецами. Завершится прогулка у памятника 1000-летия Бреста, где гид расскажет о многовековой истории города и его знаковых событиях.

Аллея керосиновых фонарей на улице Советской

Продолжит наше путешествие прогулка по знаменитой улице Советской, где расположена Аллея керосиновых фонарей — единственная в своём роде в Беларуси. Вы познакомитесь с уникальной традицией вечернего зажигания фонарей и встретите настоящего фонарщика, Виктора Петровича, который расскажет о своей необычной профессии и поделится историями о Бресте.

Вечерний проезд по улицам города

Завершим экскурсию атмосферной поездкой на микроавтобусе по вечерним улицам Бреста. Подсвеченные здания, уютные улочки и мерцающие огни создадут особое настроение, а гид дополнит путешествие интересными рассказами о современной жизни города. Мы доставим вас обратно к месту вашего проживания, оставив яркие впечатления от этого вечера. Важная информация: