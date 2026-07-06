Лучшие месяцы для экскурсии по Бресту - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и крепости оставят незабываемые впечатления.

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Бресту, где история и современность переплетаются в одно целое. Экскурсия начнется с посещения Брестской крепости, символа мужества и стойкости. Вы увидите Вечный огонь, заброшенные

казематы и узнаете о героической обороне крепости в 1941 году. Музей Берестье откроет перед вами руины средневекового города, позволяя прикоснуться к истории. Прогулка по Бресту раскроет его красоту и уникальность: железнодорожный вокзал 19 века, памятник Тысячелетия, аллея Кованых фонарей и пешеходная улица Советская. Вы встретитесь с фонарщиком Виктором Петровичем, который зажигает керосиновые фонари, добавляя городу очарования. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть главные достопримечательности Бреста, но и почувствовать его душу, встретившись с живой легендой города. Организационные детали продуманы для вашего удобства: транспорт включен в стоимость, а билеты в музей Берестье доступны по желанию. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Бреста, забронировав эту экскурсию

Описание экскурсии

Брестская крепость: Холмские ворота, заброшенные казематы

Вы узнаете о подвиге советских солдат в 1941-м году и вспомните о павших защитниках крепости у Вечного огня. Брестская крепость — это не только мемориал, но и оборонительные сооружения 19 века, и фрагменты зданий Старого города. Мы посетим заброшенные казематы, место пленения последнего защитника крепости и заглянем в бывший пороховой погреб. А также при желании побываем в музее Берестье, где увидим руины средневекового города.

Брест: главные места и знакомство с фонарщиком

Брест удивит вас чистотой, широкими проспектами и красивыми храмами. Я покажу вам ж/д вокзал 19 века, памятник Тысячелетия и улицу с домиками в польском стиле. А еще мы погуляем по аллее Кованых фонарей и пешеходной улице Советская, заглянем в уютные дворы и познакомимся с фонарщиком Виктором Петровичем. Уже много лет он каждый день зажигает в Бресте 17 керосиновых фонарей. Это настоящий ритуал, добавляющий очарование вечернему городу. Виктор Петрович с удовольствием сфотографируется с вами на память и разрешит потереть пуговицу на его мундире, когда вы будете загадывать желание.

Организационные детали