Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу

Увидеть всё самое интересное за 1 день на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
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Приглашаю в насыщенное путешествие по Бресту и окрестностям! Вы оцените главные достопримечательности города и познакомитесь с доброжелательным местным фонарщиком.

А в Брестской крепости посмотрите на знаменитый мемориальный комплекс и посетите заброшенные доты, куда редко добираются туристы.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
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Описание

Что вас ожидает

Брестская крепость: мемориал, заброшенные доты и музей Берестье

Вы узнаете о подвиге советских солдат в 1941-м году и увидите Вечный огонь. Брестская крепость — это не только мемориал, но и оборонительные сооружения 19 века, и фрагменты зданий Старого города. Мы зайдём в заброшенные доты — огневые точки, построенные Советским Союзом на западной границе. Посетим место пленения последнего защитника крепости и заглянем в бывший пороховой погреб. А также побываем в музее Берестье, где увидим руины средневекового города.

Брест: главные места и знакомство с фонарщиком

Брест удивит вас чистотой, широкими проспектами и красивыми храмами. Я покажу вам ж/д вокзал 19 века, памятник Тысячелетия и улицу с домиками в польском стиле. А еще мы погуляем по аллее Кованых фонарей и пешеходной улице Советская, заглянем в уютные дворы и познакомимся с фонарщиком Виктором Петровичем. Уже много лет он каждый день зажигает в Бресте 17 керосиновых фонарей. Это настоящий ритуал, добавляющий очарование вечернему городу. Виктор Петрович с удовольствием сфотографируется с вами на память и разрешит потереть пуговицу на его мундире, когда вы будете загадывать желание.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
  • В середине экскурсии мы обычно делаем остановку на обед (оплачивается дополнительно)
  • Посещение музея Берестье по желанию. Цена входных билетов: взрослые — 6 белорусских рублей, школьники — 3 белорусских рубля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
22 фев 2023
Хотим выразить огромную благодарность Инне!!! Это лучшее, что произошло с нами за всю поездку по Белоруссии. Встретила на вокзале и Очаровала с первых слов и мы (2 взрослых и дети 11 лет) были под впечатлением все 8 часов, а заинтересовать наших пацанов тот ещё квест!
Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, Посетили такие уголки брестской крепости куда не вступает нога обычного экскурсовода. Инна предложила Кафе по очень лояльным ценам и шикарной кухней.
Все остальные экскурсоводы блёкнут на фоне Инны!
Инна ты лучшая!!! Огромное спасибо тебе, что поделилась с нами СВОИМ Брестом!!! С благодарностью Наталья, Светлана, Арсений, Ваня.

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