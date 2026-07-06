Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Бресту, где история и современность переплетаются в одно целое. Экскурсия начнется с посещения Брестской крепости, символа мужества и стойкости. Вы увидите Вечный огонь, заброшенные читать дальшеуменьшить
казематы и узнаете о героической обороне крепости в 1941 году. Музей Берестье откроет перед вами руины средневекового города, позволяя прикоснуться к истории.
Прогулка по Бресту раскроет его красоту и уникальность: железнодорожный вокзал 19 века, памятник Тысячелетия, аллея Кованых фонарей и пешеходная улица Советская.
Вы встретитесь с фонарщиком Виктором Петровичем, который зажигает керосиновые фонари, добавляя городу очарования.
Эта экскурсия позволит вам не только увидеть главные достопримечательности Бреста, но и почувствовать его душу, встретившись с живой легендой города.
Организационные детали продуманы для вашего удобства: транспорт включен в стоимость, а билеты в музей Берестье доступны по желанию. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Бреста, забронировав эту экскурсию
Вы узнаете о подвиге советских солдат в 1941-м году и вспомните о павших защитниках крепости у Вечного огня. Брестская крепость — это не только мемориал, но и оборонительные сооружения 19 века, и фрагменты зданий Старого города. Мы посетим заброшенные казематы, место пленения последнего защитника крепости и заглянем в бывший пороховой погреб. А также при желании побываем в музее Берестье, где увидим руины средневекового города.
Брест: главные места и знакомство с фонарщиком
Брест удивит вас чистотой, широкими проспектами и красивыми храмами. Я покажу вам ж/д вокзал 19 века, памятник Тысячелетия и улицу с домиками в польском стиле. А еще мы погуляем по аллее Кованых фонарей и пешеходной улице Советская, заглянем в уютные дворы и познакомимся с фонарщиком Виктором Петровичем. Уже много лет он каждый день зажигает в Бресте 17 керосиновых фонарей. Это настоящий ритуал, добавляющий очарование вечернему городу. Виктор Петрович с удовольствием сфотографируется с вами на память и разрешит потереть пуговицу на его мундире, когда вы будете загадывать желание.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Едем на комфортабельном автомобиле Renault Grand Scenic
Посещение музея Берестье по желанию. Цена входных билетов: взрослые — 6 белорусских рублей, школьники — 3 белорусских рубля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1509 туристов
Меня зовут Инна. Я очень люблю родной Брест, с трепетом отношусь к его истории, постоянно открываю для себя что-то новое и интересное. Всегда с радостью делюсь своими открытиями с путешественниками. С нетерпением жду нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
168
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2
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1
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Анастасия
спасибо большое Инне за душевную экскурсию и отличное владение материалом) Инна забрала нас от апартаментов на своем авто, после провела экскурсию в Брестской крепости и по городу! дала много ценных советов) Брестская крепость открылась нам со всех сторон! при рассказе о героях, которые стояли насмерть в крепости, часто отмечали мурашки по коже и пробегающий холодок по спине! большое спасибо за экскурсию 🩷
+5
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Татьяна
Экскурсию по Брестской крепости и Бресту нам провела замечательный экскурсовод Инна,огромное ей спасибо!!! Мы до сих пор вспоминаем те места,что посетили! Очень интересно преподносился исторический материал. Очень много информации,фотографий. Никого не оставит равнодушным посещение Брестской крепости. Затем экскурсия продолжилась в городе. Мы влюбились в Брест и его улочки! Обязательно приедем ещё! Огромное спасибо Инне! Рекомендуем всем!
+2
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А
Анна
Экскурсия по Бресту оставила теплые впечатления! Город удивил своей красивой архитектурой, ухоженными улицами и неспешным ритмом жизни. Отдельно отмечу Брестскую крепость - Инна очень интересно рассказала о событиях, происходивших в крепости, что позволило глубже почувствовать героизм этого места! Организация экскурсии была отличной, начиная от комфортного транспорта заканчивая рекомендациями от Инны, где пообедать перед поездом 🙂 Большое спасибо Инне за экскурсию!
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Ольга
Пишу с большой благодарностью Инне! Мы были одним днем в Бресте. Инна и встретила нас, и город показала, про Брестскую крепость подробно описала события, и проводила потом на поезд. Рассказ очень понятный и интересный! Отвечала на все наши вопросы. Вся семья довольна! Не гид, а золото! Однозначно рекомендуем!
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K
Kostrova
Эта экскурсия стала для нашей семьи настоящим открытием! Если бы мы просто приехали сюда на машине сами, результат был бы совершенно другим — поверхностным и скомканным. Благодаря Инне история ожила.
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бессильны передать атмосферу места пленения последнего защитника или тишину заброшенных казематов. Мы видели клейма производителей кирпичей и нацарапанные надписи разных поколений прямо на стенах этих старинных укреплений. Инна так интересно рассказывала о подвиге 1941 года, об истории оборонительных сооружений XIX века и фрагментах Старого города, что каждое слово буквально впечаталось в память.
Особенно запомнилось посещение мест съемок фильма «В списках не значился» — увидеть их своими глазами дорогого стоит. После такой прогулки мы тем же вечером пересмотрели фильм «Брестская крепость», и это были уже совсем другие эмоции.
Сам город тоже удивил чистотой, широкими проспектами и красивыми храмами. По уютным дворам и улице Советской мы гуляли, узнавая очень интересные факты из жизни довоенного и современного Бреста.
Экскурсия получилась незабываемой. Огромная благодарность Инне за такую подачу материала! Понравилось всем без исключения: и нам с мужем было глубоко и познавательно, и нашему подростку (15 лет).. Это тот случай, когда один день дает больше знаний и эмоций, чем неделя самостоятельного блуждания по путеводителям.
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Т
Татьяна
Очень-очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что мы были не так мобильны, как планировалось, всё по ходу экскурсовод меняла, чтобы нашему младшему травмированному участнику было удобно. Восторгу ребёнка предела нет) Взрослые также всем довольны: много интересной новой информации, удобное передвижение, и самое главное: легкий понятный рассказ. Очень рекомендую Инну! Спасибо!
Инна
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо) Рада, что остались яркие воспоминания от экскурсии 🌸 приезжайте еще)
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