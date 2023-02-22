Приглашаю в насыщенное путешествие по Бресту и окрестностям! Вы оцените главные достопримечательности города и познакомитесь с доброжелательным местным фонарщиком. А в Брестской крепости посмотрите на знаменитый мемориальный комплекс и посетите заброшенные доты, куда редко добираются туристы.

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Описание

Что вас ожидает

Брестская крепость: мемориал, заброшенные доты и музей Берестье

Вы узнаете о подвиге советских солдат в 1941-м году и увидите Вечный огонь. Брестская крепость — это не только мемориал, но и оборонительные сооружения 19 века, и фрагменты зданий Старого города. Мы зайдём в заброшенные доты — огневые точки, построенные Советским Союзом на западной границе. Посетим место пленения последнего защитника крепости и заглянем в бывший пороховой погреб. А также побываем в музее Берестье, где увидим руины средневекового города.

Брест: главные места и знакомство с фонарщиком

Брест удивит вас чистотой, широкими проспектами и красивыми храмами. Я покажу вам ж/д вокзал 19 века, памятник Тысячелетия и улицу с домиками в польском стиле. А еще мы погуляем по аллее Кованых фонарей и пешеходной улице Советская, заглянем в уютные дворы и познакомимся с фонарщиком Виктором Петровичем. Уже много лет он каждый день зажигает в Бресте 17 керосиновых фонарей. Это настоящий ритуал, добавляющий очарование вечернему городу. Виктор Петрович с удовольствием сфотографируется с вами на память и разрешит потереть пуговицу на его мундире, когда вы будете загадывать желание.

Организационные детали