Уютная прогулка по новогоднему Бресту

Душевное мини-путешествие по аллее фонарей и старым улочкам с нескучными историями о городе
В праздничном Бресте вы погуляете по аллее литературных фонарей, красоту и смысл которых можно оценить и понять только в темноте. Исследуете старые улочки, открывая хроники города. Взрослые погрузятся в атмосферу детства, а дети смогут покататься на печке и волшебном паровозике. И все загадают желания, встретив фонарщика!
4.8
5 отзывов
Описание экскурсии

Уютный новогодний Брест

Эта экскурсия пройдет в самое волшебное время в году, а потому начнется с загадывания желаний — на аллее фонарей, конечно! Мы встретим доброго фонарщика и рассмотрим разнообразные кованые фонари, в том числе «литературные», которые напомнят о творчестве Гоголя. Следом погуляем по сияющей огоньками Советской улице и посмотрим на выразительный памятник Тысячелетия Бреста, а закончим у главной городской елки на площади Ленина.

Любопытные городские сюжеты

Легко и увлекательно я расскажу о прошлом и настоящем Бреста: поделюсь не легендами, а реальными историями людей, живших здесь давно и не очень, а также новогодними рассказами. Вы узнаете о самом большом празднике в «биографии» Бреста, который мы отметили в 2019 году, об одной славной традиции и о том, куда стоит заглянуть в нашем городе.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
  • Остаток стоимости нужно будет передать гиду в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ на день проведения экскурсии

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 5277 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю. Можно
читать дальше

сказать, что мне очень повезло, так как моё главное увлечение в жизни стало моей работой. Тексты своих экскурсий я разрабатываю так, чтобы интересно было всем участникам группы: тем, кто хорошо знает историю, и тем, у кого в знаниях есть пробелы. Скучать во время экскурсии и считать время до её окончания, могу уверить, не будет никто!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
К
Константин
8 янв 2020
Отличный гид, прекрасная экскурсия.
Е
Евгений
6 янв 2020
Экскурсию по центру Бреста проводила Татьяна. Экскурсия супер! Тот случай, когда у каждого уголка есть своя история. Погружаешься с головой в историю города, и кажется, что по-настоящему видишь старый город. Ещё раз огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию по замечательному городу!
Злата
Злата
5 янв 2020
Хорошая, очень уютная прогулка по Бресту. Мне немного не хватило акцента на Новогоднем Бресте, обещанного в названии экскурсии.
А
Александр
2 янв 2020
Татьяна, прекрасный экскурсовод, очень интересный рассказчик. Экскурсией довольны на 100%. спасибо Татьяне
Н
Наталия
30 дек 2019
Первый раз были в городе. Татьяна знает Брест прекрасно, организована экскурсия просто отлично. Интересно, познавательно и не утомительно! Спасибо огромное!!!

