В праздничном Бресте вы погуляете по аллее литературных фонарей, красоту и смысл которых можно оценить и понять только в темноте. Исследуете старые улочки, открывая хроники города. Взрослые погрузятся в атмосферу детства, а дети смогут покататься на печке и волшебном паровозике. И все загадают желания, встретив фонарщика!

Описание экскурсии

Уютный новогодний Брест

Эта экскурсия пройдет в самое волшебное время в году, а потому начнется с загадывания желаний — на аллее фонарей, конечно! Мы встретим доброго фонарщика и рассмотрим разнообразные кованые фонари, в том числе «литературные», которые напомнят о творчестве Гоголя. Следом погуляем по сияющей огоньками Советской улице и посмотрим на выразительный памятник Тысячелетия Бреста, а закончим у главной городской елки на площади Ленина.

Любопытные городские сюжеты

Легко и увлекательно я расскажу о прошлом и настоящем Бреста: поделюсь не легендами, а реальными историями людей, живших здесь давно и не очень, а также новогодними рассказами. Вы узнаете о самом большом празднике в «биографии» Бреста, который мы отметили в 2019 году, об одной славной традиции и о том, куда стоит заглянуть в нашем городе.

Организационные детали