Индивидуальная
до 5 чел.
Брест в лицах, улицах и событиях
Познакомьтесь с Брестом через его улицы и судьбы. Узнайте о событиях, изменивших историю, и насладитесь архитектурой разных эпох
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по новогоднему Бресту
Душевное мини-путешествие по аллее фонарей и старым улочкам с нескучными историями о городе
Начало: На площади Ленина
1 янв в 15:30
2 янв в 13:00
1150 ₽ за человека
Групповая
до 13 чел.
Брест на перекрёстке культур
Погрузитесь в историю Бреста, города на перекрёстке культур. Узнайте о судьбах жителей и насладитесь атмосферой старинных улиц
Начало: На улице Пушкинской
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
27 дек в 15:00
28 дек в 15:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тришинский некрополь: прогулка по самому старому кладбищу Бреста
Познакомиться с традициями и историей города через захоронения, которым более 150 лет
Начало: У главного входа на кладбище
Завтра в 10:00
14 окт в 10:30
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест на ладони: уютный маршрут
Попасть в мир старых добрых историй и улочек, где прошлое встречается с настоящим
Начало: У музея истории Бреста
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
