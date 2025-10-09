Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Бресте, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Брест в лицах, улицах и событиях - с профессиональным историком
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест в лицах, улицах и событиях
Познакомьтесь с Брестом через его улицы и судьбы. Узнайте о событиях, изменивших историю, и насладитесь архитектурой разных эпох
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка по новогоднему Бресту
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по новогоднему Бресту
Душевное мини-путешествие по аллее фонарей и старым улочкам с нескучными историями о городе
Начало: На площади Ленина
1 янв в 15:30
2 янв в 13:00
1150 ₽ за человека
Брест на перекрёстке культур
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 13 чел.
Брест на перекрёстке культур
Погрузитесь в историю Бреста, города на перекрёстке культур. Узнайте о судьбах жителей и насладитесь атмосферой старинных улиц
Начало: На улице Пушкинской
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
27 дек в 15:00
28 дек в 15:00
1100 ₽ за человека
Тришинский некрополь: прогулка по самому старому кладбищу Бреста
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тришинский некрополь: прогулка по самому старому кладбищу Бреста
Познакомиться с традициями и историей города через захоронения, которым более 150 лет
Начало: У главного входа на кладбище
Завтра в 10:00
14 окт в 10:30
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Брест на ладони: уютный маршрут
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест на ладони: уютный маршрут
Попасть в мир старых добрых историй и улочек, где прошлое встречается с настоящим
Начало: У музея истории Бреста
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.

