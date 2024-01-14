Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Бресте, цены от 70 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 10 отзывов 7.5 часов Групповая Лучший выбор Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, посетив Беловежскую пущу. Вас ждут зубры, Дед Мороз и увлекательные истории. Идеально для семейного отдыха Начало: В районе гостиницы Интурист «За новогодним настроением и каплей волшебства вы отправитесь в заповедную Беловежскую пущу» 2 100 ₽ за человека 4 отзыва 8 часов Групповая Новый год в Беловежской пуще Погрузитесь в атмосферу новогодней сказки в Беловежской пуще! Встретьтесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, посетите музей природы и Каменецкую башню Начало: Пр-т Машерова, 15, Брест (гостиница «Интурист») «Под Новый год в гости к Деду Морозу хотят попасть и дети, и взрослые» Расписание: 29,30,31 декабря, с 2 по 8 января ежедневно 70 Br за человека 16 часов Групповая Беловежская пуща: к Деду Морозу и зубрам Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша) «Ожившей сказкой Беловежской пущи является Поместье белорусского Деда Мороза, где можно окунуться в волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками мастеров — резчиков по дереву» Расписание: 30 декабря 2024 года, 2 января 2025 года и 5 января 2025 года в 07:00. 220 Br за человека Другие экскурсии Бреста Последние отзывы на экскурсии Ю Юля Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу Всё понравилось! Отличная организация

К Ксения Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу читать дальше во время переездов, составлена и преподнесена очень грамотно, многое запомнилось. Экскурсовод помогала по всем вопросам: где поесть, куда сходить в туалет, где лучше выйти, как добраться. Рекомендуем! Всё организовано на высшем уровне: четко, пунктуально, интересно и детям, и взрослым. Экскурсия была по пути в Пущу и там

S Shella-t Новый год в Беловежской пуще читать дальше видели оленей, волков, медведя и, конечно, зубров. Посетили музей природы, небольшой, но очень информативный. На обратном пути заехали в город Каменец посмотреть Каменецкую башню 13 века. Всё прошло отлично! Отличная получилась поездка! Были в поместье Деда Мороза, загадывали желания, отгадывали загадки, водили хороводы. Потом поехали в вольеры к животным,

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Новогодние 2025»

Ищете где отпраздновать Новый год в Бресте? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Бреста, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024