7.5 часов
Групповая
Лучший выборНовогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, посетив Беловежскую пущу. Вас ждут зубры, Дед Мороз и увлекательные истории. Идеально для семейного отдыха
Начало: В районе гостиницы Интурист
«За новогодним настроением и каплей волшебства вы отправитесь в заповедную Беловежскую пущу»
29 дек в 09:00
30 дек в 11:30
2 100₽ за человека
8 часов
Групповая
Новый год в Беловежской пуще
Погрузитесь в атмосферу новогодней сказки в Беловежской пуще! Встретьтесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, посетите музей природы и Каменецкую башню
Начало: Пр-т Машерова, 15, Брест (гостиница «Интурист»)
«Под Новый год в гости к Деду Морозу хотят попасть и дети, и взрослые»
Расписание: 29,30,31 декабря, с 2 по 8 января ежедневно
29 дек в 09:00
30 дек в 11:30
70Br за человека
16 часов
Групповая
Беловежская пуща: к Деду Морозу и зубрам
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
«Ожившей сказкой Беловежской пущи является Поместье белорусского Деда Мороза, где можно окунуться в волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками мастеров — резчиков по дереву»
Расписание: 30 декабря 2024 года, 2 января 2025 года и 5 января 2025 года в 07:00.
30 дек в 07:00
2 янв в 07:00
220Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля14 января 2024Всё понравилось! Отличная организация
- ККсения12 января 2024Всё организовано на высшем уровне: четко, пунктуально, интересно и детям, и взрослым. Экскурсия была по пути в Пущу и там
- SShella-t7 января 2023Отличная получилась поездка! Были в поместье Деда Мороза, загадывали желания, отгадывали загадки, водили хороводы. Потом поехали в вольеры к животным,
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в ноябре 2024
Сейчас в Бресте в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 2 100. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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