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И Ирина Брест: улицами старого города Я благодарна году Анне за отличную, познавательную, структурированную экскурсию! Понравилось и взрослым, и детям!!!

А Андрей Брест - это не только Брестская крепость Все было очень хорошо, интересно и познавательно. Идеально по времени, не слишком долго, но за это время успели увидеть и узнать многое. Спасибо Татьяне!

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Н Наталья Еврейское наследие Бреста Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.