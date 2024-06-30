1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
9 июля в 13:30
11 июля в 13:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
5 июля в 15:00
125Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
150Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 июня 2024Очень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одном дыхании, увидела с Татьяной места с которыми точно не познакомишься при самостоятельной прогулке. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть и услышать не стандартную обзору.
- ААнастасия26 июня 2024Самая интересная экскурсия на которой я была! Татьяна с удовольствием и теплотой рассказывает про здания, истории, драмы и комедии что там происходили. Как будто оказываешься прям там, в те времена и эпохи. Город сразу заиграл другими красками! Рекомендую!
- ТТатьяна26 июня 2024Татьяна - интересный рассказчик, человек, увлеченный историей в целом, а Бреста, в частности. Она рассказывает о городе и его жителях с деталями, которые демонстрируют глубокое осмысление закономерностей истории!
- ССветлана25 июня 2024Татьяна- прекрасный эрудированный рассказчик с историческим образованием и огромной любовью к своему городу и его прошлому. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Однозначно, рекомендуем.
- ННаталья22 июня 2024Если вы хотите влюбиться в Брест и увидеть восхитительные улочки и дома с историями их хозяев, которые цепляют за душу,
- ИИрина22 июня 2024Я благодарна году Анне за отличную, познавательную, структурированную экскурсию! Понравилось и взрослым, и детям!!!
- ААндрей16 июня 2024Все было очень хорошо, интересно и познавательно. Идеально по времени, не слишком долго, но за это время успели увидеть и узнать многое. Спасибо Татьяне!
- ТТатьяна14 июня 2024В Бресте не первый раз, были в разных уголках любимого города. Эта экскурсия была особенной. Татьяна показала нам очень колоритные
- ННаталья1 июня 2024Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
- ААнтон27 мая 2024Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «От Площади Ленина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Бресте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2024
Сейчас в Бресте в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 125 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Бресте на 2024 год по теме «От Площади Ленина», 184 ⭐ отзыва, цены от 125₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь