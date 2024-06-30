От Площади Ленина – экскурсии в Бресте

Найдено 6 экскурсий в категории «От Площади Ленина» в Бресте, цены от 125 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
129 отзывов
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
3 500 за всё до 5 чел.
Еврейское наследие Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
3 500 за всё до 5 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
9 июля в 13:30
11 июля в 13:00
4 500 за всё до 5 чел.
Брест в контексте мировой истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
5 июля в 15:00
125Br за всё до 6 чел.
Брест: улицами старого города
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
150Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Очень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одном дыхании, увидела с Татьяной места с которыми точно не познакомишься при самостоятельной прогулке. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть и услышать не стандартную обзору.
    Очень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одномОчень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одном
  • А
    Анастасия
    26 июня 2024
    Брест в контексте мировой истории
    Самая интересная экскурсия на которой я была! Татьяна с удовольствием и теплотой рассказывает про здания, истории, драмы и комедии что там происходили. Как будто оказываешься прям там, в те времена и эпохи. Город сразу заиграл другими красками! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Татьяна - интересный рассказчик, человек, увлеченный историей в целом, а Бреста, в частности. Она рассказывает о городе и его жителях с деталями, которые демонстрируют глубокое осмысление закономерностей истории!
  • С
    Светлана
    25 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Татьяна- прекрасный эрудированный рассказчик с историческим образованием и огромной любовью к своему городу и его прошлому. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Однозначно, рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Если вы хотите влюбиться в Брест и увидеть восхитительные улочки и дома с историями их хозяев, которые цепляют за душу,
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    то вам точно к Татьяне. Татьяна очень деликатно и ненавязчиво провела нам экскурс по истории города и Беларуси в целом, прогулка пролетела молниеносно. Благодарим Татьяну за прекрасно проведенное время.

  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Брест: улицами старого города
    Я благодарна году Анне за отличную, познавательную, структурированную экскурсию! Понравилось и взрослым, и детям!!!
  • А
    Андрей
    16 июня 2024
    Брест - это не только Брестская крепость
    Все было очень хорошо, интересно и познавательно. Идеально по времени, не слишком долго, но за это время успели увидеть и узнать многое. Спасибо Татьяне!
    Все было очень хорошо, интересно и познавательно. Идеально по времени, не слишком долго, но за этоВсе было очень хорошо, интересно и познавательно. Идеально по времени, не слишком долго, но за этоВсе было очень хорошо, интересно и познавательно. Идеально по времени, не слишком долго, но за этоВсе было очень хорошо, интересно и познавательно. Идеально по времени, не слишком долго, но за это
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2024
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    В Бресте не первый раз, были в разных уголках любимого города. Эта экскурсия была особенной. Татьяна показала нам очень колоритные
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    и потаенные уголки, рассказала множество интересных историй, провела по неизведанным тропинкам. Кроме того, что Татьяна профессионал своего дела, она еще и очень душевный и отзывчивый человек, сложилось ощущение, что давно знакомы с ней. Благодарим за чудесную прогулку, надеемся на скорую встречу в прекрасном городе Бресте!

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
  • А
    Антон
    27 мая 2024
    Брест в контексте мировой истории
    Татьяна увлеченный историей человек. Экскурсии с таким человеком не могут быть не интересны. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «От Площади Ленина»

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  1. Брест - это не только Брестская крепость
  2. Еврейское наследие Бреста
  3. Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
  4. Брест в контексте мировой истории
  5. Прогулка по вечернему Бресту
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Беловежская пуща
  4. Железнодорожный вокзал
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2024
Сейчас в Бресте в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 125 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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