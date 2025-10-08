Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по новогоднему Бресту
Душевное мини-путешествие по аллее фонарей и старым улочкам с нескучными историями о городе
Начало: На площади Ленина
«Легко и увлекательно я расскажу о прошлом и настоящем Бреста: поделюсь не легендами, а реальными историями людей, живших здесь давно и не очень, а также новогодними рассказами»
1 янв в 15:30
2 янв в 13:00
1150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бреста - в Беловежскую пущу
Увидеть зубров и реликтовый лес и познакомиться с историей и культурой Беларуси
«Зимой я отвезу вас в резиденцию местного Деда Мороза»
10 окт в 09:00
11 окт в 09:00
10 860 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Туда, где любили охотиться польские короли и русские цари
«Вместо автобусной экскурсии зимой по желанию мы посетим поместье Деда Мороза, а летом — пройдём по экотропе к озёрному кольцу»
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
9520 ₽
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
