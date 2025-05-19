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Двухдневные экскурсионные туры Бреста

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Бресте, цены от 20 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
На машине
2 дня
3 отзыва
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Побывать в нескольких городках, вдохновиться реликтовым лесом и сходить в мини-поход по заповеднику
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро
26 авг в 11:00
27 авг в 11:00
20 500 ₽ за всё до 3 чел.
Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
На машине
2 дня
1 отзыв
Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
Побывать в местном Версале, увидеть зубров и подняться на самую легендарную башню Беларуси
Начало: Брест, ж/д вокзал, вход под шпилем, 8:00
27 авг в 11:00
28 авг в 11:00
22 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из Бреста к заповедным землям и шедеврам архитектуры
На машине
2 дня
Индивидуальный трансфер из Бреста к заповедным землям и шедеврам архитектуры
С комфортом добраться до Беловежской пущи, Мира, Несвижа, Коссово и провести ночь в Гродно
Начало: Брест, точное место по договорённости, 7:30
22 июн в 07:30
1 июл в 07:30
65 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2025
    Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
    Очень интересный и комфортный тур в Беларусь.
  • И
    Иван
    17 октября 2024
    Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
    С некоторым запозданием, пишу отзыв о данной поездке в Беларусь. Всё просто замечательно. Только максимальная оценка Игорю - 5 "звёзд",
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    если бы было возможно, поставил бы и больше. Мы просто в восторге. Он обладает поистине энциклопедическими знаниями и доводит их интересно и доступно. Маршрут можно корректировать, в зависимости от пожеланий, скажем, мы больше времени отвели на Пущу. А ещё он замечательно готовит:) В общем, огромное ему спасибо и наилучшие рекомендации!

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
    Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с интересами участников (в первый
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    день расширили программу на территории Бреста - посетили Брестскую крепость и прогулялись по его центральным улицам). Игорь - потрясающий рассказчик, влюбленный в свой родной край, и знающий о нем очень многое. Формат индивидуального тура позволил узнать намного больше про Брест, его окрестности, Беловежскую пушу, ее историю и обитателях, чем это возможно при заказе отдельных экскурсий или самостоятельном посещении. Отдельно хочется отметить комфорт предложенного тура, за счет перемещения на автомобиле, индивидуального экскурсионного сопровождения, размещения и питания. Гостеприимство хозяев и удобство размещения в агроусадьбе превзошли все наши ожидания. Очень хочется вернуться в будущем и посетить те места где еще не побывали именно с Игорем.

    Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с
  • Н
    Наталья
    15 июля 2024
    Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
    Нам очень понравилась работа Игоря. Знающий, интеллигентный, приятный в общении человек. Очень любит свой край, интересно рассказывает и показывает. А ещё, как выяснилось, он прекрасно готовит и замечательно принимает гостей в своей,,усадьбе,,! Самые позитивные впечатления. Однозначно рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Бресте
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
  2. Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
  3. Индивидуальный трансфер из Бреста к заповедным землям и шедеврам архитектуры
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Беловежская пуща
  2. Брестская Крепость
  3. Мирский замок
  4. Музей обороны Брестской крепости
Сколько стоит тур в Бресте в июне 2025
Сейчас в Бресте в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 20 500 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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