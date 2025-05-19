Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Побывать в нескольких городках, вдохновиться реликтовым лесом и сходить в мини-поход по заповеднику
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро
26 авг в 11:00
27 авг в 11:00
20 500 ₽ за всё до 3 чел.
Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
Побывать в местном Версале, увидеть зубров и подняться на самую легендарную башню Беларуси
Начало: Брест, ж/д вокзал, вход под шпилем, 8:00
27 авг в 11:00
28 авг в 11:00
22 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из Бреста к заповедным землям и шедеврам архитектуры
С комфортом добраться до Беловежской пущи, Мира, Несвижа, Коссово и провести ночь в Гродно
Начало: Брест, точное место по договорённости, 7:30
22 июн в 07:30
1 июл в 07:30
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна19 мая 2025Очень интересный и комфортный тур в Беларусь.
- ИИван17 октября 2024С некоторым запозданием, пишу отзыв о данной поездке в Беларусь. Всё просто замечательно. Только максимальная оценка Игорю - 5 "звёзд",
- ООльга23 июля 2024Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с интересами участников (в первый
- ННаталья15 июля 2024Нам очень понравилась работа Игоря. Знающий, интеллигентный, приятный в общении человек. Очень любит свой край, интересно рассказывает и показывает. А ещё, как выяснилось, он прекрасно готовит и замечательно принимает гостей в своей,,усадьбе,,! Самые позитивные впечатления. Однозначно рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «2-дневные туры»
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