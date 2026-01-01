Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
Побывать в местном Версале, увидеть зубров и подняться на самую легендарную башню Беларуси
Начало: Брест, ж/д вокзал, вход под шпилем, 8:00
16 мар в 11:00
17 мар в 11:00
23 500 ₽ за всё до 3 чел.
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Побывать в нескольких городках, вдохновиться реликтовым лесом и сходить в мини-поход по заповеднику
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро
15 мар в 11:00
16 мар в 11:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
11 июн в 18:18
10 июл в 18:18
56 750 ₽ за человека
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
Отправиться в Белорусский вояж с посещением Бреста, завода «БелАЗ» и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
30 апр в 18:17
11 июн в 18:17
56 750 ₽ за человека
