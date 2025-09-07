Тур по знаковым местам Беларуси в мини-группе: Брест, Гродно и завод «БелАЗ» (включены ж/д билеты)
Увидеть замки Мир и Несвиж, посетить комплекс «Хатынь», побывать в Беловежской пуще и в Минске
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 21:00
7 сен в 21:00
59 200 ₽ за человека
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
26 сен в 18:18
48 500 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и дегустация конфет
Уехать в белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте и кондитерской фабрики «Коммунарка»
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
1 ноя в 18:18
49 750 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Музей обороны Брестской крепости»
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