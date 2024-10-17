На 9 мая – туры в Бресте

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Бресте, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
На машине
2 отзыва
2 дня
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
Побывать в нескольких городках, вдохновиться реликтовым лесом и сходить в мини-поход по заповеднику
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
На машине
3 отзыва
3 дня
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
Погулять по старинным городам, провести день в Беловежской пуще и отдохнуть в агроусадьбе
Начало: Брест, ж/д вокзал, утро
11 апр в 11:00
12 апр в 11:00
30 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
На машине
4 дня
Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
Отдохнуть в заповедных землях, исследовать старинную архитектуру провинции и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж/д вокзал Бреста, утро, точное время - по договор...
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
42 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    17 октября 2024
    Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
    С некоторым запозданием, пишу отзыв о данной поездке в Беларусь. Всё просто замечательно. Только максимальная оценка Игорю - 5 "звёзд",
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    если бы было возможно, поставил бы и больше. Мы просто в восторге. Он обладает поистине энциклопедическими знаниями и доводит их интересно и доступно. Маршрут можно корректировать, в зависимости от пожеланий, скажем, мы больше времени отвели на Пущу. А ещё он замечательно готовит:) В общем, огромное ему спасибо и наилучшие рекомендации!

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
    Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с интересами участников (в первый
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    день расширили программу на территории Бреста - посетили Брестскую крепость и прогулялись по его центральным улицам). Игорь - потрясающий рассказчик, влюбленный в свой родной край, и знающий о нем очень многое. Формат индивидуального тура позволил узнать намного больше про Брест, его окрестности, Беловежскую пушу, ее историю и обитателях, чем это возможно при заказе отдельных экскурсий или самостоятельном посещении. Отдельно хочется отметить комфорт предложенного тура, за счет перемещения на автомобиле, индивидуального экскурсионного сопровождения, размещения и питания. Гостеприимство хозяев и удобство размещения в агроусадьбе превзошли все наши ожидания. Очень хочется вернуться в будущем и посетить те места где еще не побывали именно с Игорем.

    Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На 9 мая»

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  3. Индивидуальный тур по Западной Беларуси: Брестчина, Полесье и Беловежская пуща
Сколько стоит тур в Бресте в марте 2025
Сейчас в Бресте в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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