На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска

Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Отправляемся в прошлое — будем любоваться сказочными замками, представляя себя знатными вельможами, гулять по старинным улочкам и погружаться в историю.

Вы побываете во дворце Пусловских, узнаете историю магнатских родов Пусловских и
Сапег и услышите удивительные легенды.

Посетите Брестскую крепость, пройдёте по городу и даже встретите фонарщика, который в форме допетровских времён будет зажигать керосиновые фонари.

А ещё вас ждёт экскурсия по Мирскому замку, во время которой вы выясните, как жили местные феодалы, и исследуете подвалы с винными погребами и кладовыми. Завершим наш тур знакомством с главными достопримечательностями Минска.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Брест

В 18:18 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.

2 день

Коссовский замок, Брестская крепость, экскурсия по городу и встреча с фонарщиком

В 6:22 поезд прибудет на станцию Барановичи, а на перроне вас встретит гид. После завтрака на автобусе отправимся в Коссово и посетим дворец Пусловских в стиле неоготики с зубчатыми башенками — настоящий сказочный замок. Вы узнаете историю магнатских родов Пусловских и Сапег, услышите удивительные легенды и полюбуетесь архитектурным памятником.

После поедем к Брестской крепости. Уже на входе услышим голос Ю. Левитана и песню А. Александрова «Священная война». Узнаем историю сооружения, осмотрим скульптуру «Жажда» и посетим Музей героической обороны Брестской крепости или экспозицию «Музей войны — территория мира».

Переедем в Брест. Начнём экскурсию на центральной площади, затем прогуляемся по аллее фонарей, увидим памятник 1000-летию города, пройдём по пешеходной Советской улице. Вы узнаете удивительную историю Бреста. У вас будет время, чтобы купить сувениры и самостоятельно исследовать улочки. А потом понаблюдаем за тем, как фонарщик в форме допетровских времён зажжёт керосиновые фонари.

Далее — самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. В 23:50 поезд отправляется в Минск.

3 день

Мирский замок, экскурсия по Минску и отъезд

В 7:50 поезд прибудет в столицу Беларуси. После завтрака мы отправимся в Мирский замок, некогда принадлежавший знаменитому роду Радзивиллов. Расстояние — около 100 км. Осмотрим средневековое сооружение на берегу озера, полюбуемся башнями и парковой зоной. Узнаем, как жили местные феодалы и магнаты, погрузимся в их быт и уклад, исследуем подвалы замка с винными погребами и кладовыми. А ещё пройдёмся по роскошным парадным залам и увидим усыпальницу в стиле модерн, где похоронены князья Святополк-Мирские, последние титулованные владельцы крепости.

Вернёмся в Минск и пообедаем. Далее отправимся изучать достопримечательности. Вы увидите Троицкое предместье и посетите Верхний город. Полюбуетесь зданиями разных эпох и стилей, Гостиным двором, Ратушей, монастырскими комплексами бернардинцев, базилиан, иезуитов, православным и католическим соборами.

Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.

В 18:20 — отправление поезда в Москву.

4 день

Возвращение в Москву

Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное купе (за чел.)56 750 ₽
2-местное купе (за чел.)82 500 ₽
1-местное размещение в 2-местном купе136 050 ₽
Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)40 950 ₽
Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)52 900 ₽
Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в поезде, в купе выбранной категории
  • Завтраки и обеды
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 900 - 25 900 ₽
  • Стоимость тура отличается на заезд 11.06:
  • 4-местное купе - 57 800 ₽
  • 2-местное купе - 84 100 ₽
  • 1-местное размещение в 2-местном купе - 138 700 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 41 800 ₽ (4-местное купе), 53 900 ₽ (2-местное купе)
  • Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 500 ₽ (2-, 4-местное купе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 5:54
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

