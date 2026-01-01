Вы побываете во дворце Пусловских, узнаете историю магнатских родов Пусловских и
Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).
Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.
Программа тура по дням
Отправление в Брест
В 18:18 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.
Коссовский замок, Брестская крепость, экскурсия по городу и встреча с фонарщиком
В 6:22 поезд прибудет на станцию Барановичи, а на перроне вас встретит гид. После завтрака на автобусе отправимся в Коссово и посетим дворец Пусловских в стиле неоготики с зубчатыми башенками — настоящий сказочный замок. Вы узнаете историю магнатских родов Пусловских и Сапег, услышите удивительные легенды и полюбуетесь архитектурным памятником.
После поедем к Брестской крепости. Уже на входе услышим голос Ю. Левитана и песню А. Александрова «Священная война». Узнаем историю сооружения, осмотрим скульптуру «Жажда» и посетим Музей героической обороны Брестской крепости или экспозицию «Музей войны — территория мира».
Переедем в Брест. Начнём экскурсию на центральной площади, затем прогуляемся по аллее фонарей, увидим памятник 1000-летию города, пройдём по пешеходной Советской улице. Вы узнаете удивительную историю Бреста. У вас будет время, чтобы купить сувениры и самостоятельно исследовать улочки. А потом понаблюдаем за тем, как фонарщик в форме допетровских времён зажжёт керосиновые фонари.
Далее — самостоятельный трансфер на ж/д вокзал. В 23:50 поезд отправляется в Минск.
Мирский замок, экскурсия по Минску и отъезд
В 7:50 поезд прибудет в столицу Беларуси. После завтрака мы отправимся в Мирский замок, некогда принадлежавший знаменитому роду Радзивиллов. Расстояние — около 100 км. Осмотрим средневековое сооружение на берегу озера, полюбуемся башнями и парковой зоной. Узнаем, как жили местные феодалы и магнаты, погрузимся в их быт и уклад, исследуем подвалы замка с винными погребами и кладовыми. А ещё пройдёмся по роскошным парадным залам и увидим усыпальницу в стиле модерн, где похоронены князья Святополк-Мирские, последние титулованные владельцы крепости.
Вернёмся в Минск и пообедаем. Далее отправимся изучать достопримечательности. Вы увидите Троицкое предместье и посетите Верхний город. Полюбуетесь зданиями разных эпох и стилей, Гостиным двором, Ратушей, монастырскими комплексами бернардинцев, базилиан, иезуитов, православным и католическим соборами.
Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.
В 18:20 — отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|4-местное купе (за чел.)
|56 750 ₽
|2-местное купе (за чел.)
|82 500 ₽
|1-местное размещение в 2-местном купе
|136 050 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)
|40 950 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)
|52 900 ₽
|Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)
|24 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в поезде, в купе выбранной категории
- Завтраки и обеды
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Москвы и обратно в ваш город
- Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 900 - 25 900 ₽
- Стоимость тура отличается на заезд 11.06:
- 4-местное купе - 57 800 ₽
- 2-местное купе - 84 100 ₽
- 1-местное размещение в 2-местном купе - 138 700 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 41 800 ₽ (4-местное купе), 53 900 ₽ (2-местное купе)
- Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 500 ₽ (2-, 4-местное купе)